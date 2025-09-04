Bull run 2025 : que prédit ChatGPT-5 pour Bitcoin et Ethereum ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 4, 2025

Ce jeudi, le marché crypto avance sur un fil avec un bitcoin qui évolue autour de 110 300$ et un Ethereum autour de 4 400$. Les ETF Bitcoin enregistrent encore des entrées nettes (environ +300,5 M$ le 3 septembre), tandis que les ETF Ether affichent des sorties (environ −38,2 M$ le même jour). Le prochain catalyseur sera certainement la Fed qui pourrait bien baisser ses taux ce mois-ci. Et donner le coup d’envoi du bull run par la même occasion.

Chat GPT-5 ne donne pas de prédictions magiques, mais cela ne l’empêche pas d’analyser des signaux concrets. À commencer par le côté macro, avec la probabilité très élevée d’une baisse des taux de la Fed au mois de septembre. En effet, le marché du travail US s’affaiblit, et une période d’assouplissement des taux est en général bénéfique pour les cryptomonnaies.

Côté flux ETF, on observe un gros contraste entre bitcoin et Ethereum. C’est souvent indicateur clé pour les institutionnels. Chez le bitcoin, on observe des entrées nettes récentes (environ +300,5 M$ le 3 septembre), un signe d’appétit institutionnel. Le même jour, il y a eu plus de sorties chez les ETF Ether (environ −38,2 M$). Ces flux hétérogènes montrent un signal plus nuancé chez les investisseurs.

Notons aussi la saisonnalité : par le passé, le mois de septembre a souvent été défavorable au bitcoin. Enfin, l’apparition du Golden Cross renforce le biais haussier, même s’il n’est qu’un indicateur et non pas une certitude.

Bitcoin : les trajectoires possibles selon ChaptGPT-5

Ce jeudi, le BTC évolue autour de 110 300$. Il est soutenu par des entrées nettes de 300 M$ dans les ETF. ChatGPT-5 met en avant deux possibilités pour le bitcoin : la force des flux institutionnels contre la faiblesse saisonnière.

L’hypothèse d’un scénario haussier, d’abord. Si les flux ETF continuent et que la Fed baisse ses taux, on peut imaginer une reprise vers les 115 000$, voire 119 000$. Après quoi un nouvel ATH sera tout à fait envisageable au dernier trimestre de l’année.

Dans le cas d’un scénario baissier, les ETF baissent et la saisonnalité joue son rôle. Ici, on redescendrait au palier des 100 000$, voire plus bas. Le golden cross améliore le biais, forcément, mais il n’exclue pas des faux signaux.

Ethereum à 4 400$ : forces structurelles mais ETF sous pression

L’ETH évolue aujourd’hui autour de 4 360 – 4 400$ après un nouvel ATH à 4 946$ fin août. Le jeton est structurellement solide avec un bon équilibre staking + burn. Environ 31% de l’offre total est stakée, ce qui réduit le flottant disponible. Le burn, lui, continue de brûler des frais, ce qui provoque un effet déflationniste ponctuel.

Côté ChatGPT-5, il note la solidité d’Ethereum mais également sa fragilité. Les flux ETF ont enregistré des sorties récentes : environ −135,3 M$ le 2 septembre et−38,2 M$ le 3 septembre. Si ces flux se redressent (et que la Fed s’assouplit), ETH pourra tenter un nouvel ATH pendant le bull run. Mais s’ils persistent, l’actif pourra corriger vers 4 200$ voire 4 000$.

Pepenode : la spéculation altcoin

Mais ChatGPT-5 ne s’arrête pas au bitcoin et à l’Ethereum. L’IA identifie également des dynamiques sur des tokens émergents en préparation du bull run. Sa découverte ? Pepenode. Encore en phase de prévente, le jeton réunit volume et attention sociale, un cocktail typique des phases d’altseason.

$PEPENODE a déjà levé 550 000 dollars en quelques jours. C’est la première fois qu’un memecoin permet de créer son propre rig de minage virtuel, acheter des noeuds, créer son serveur et obtenir des rendements passifs.

Ce type de jeton reste risqué, car il dépend d’événements de court terme (listings, liquidité) et d’une communauté active. Mais c’est bien ce que recherchent les investisseurs. Le bull run ne sera pas seulement institutionnel, mais aussi communautaire.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : OpenAI

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :