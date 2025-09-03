Bull run : 3 memecoins qui pourraient créer la surprise

Ils arrivent toujours comme des boulets de canon, prêts à exploser et à redescendre aussitôt. Mais c’est cette bien volatilité qui fait la popularité des memecoins. Ils attirent capitaux et spéculation dans l’espoir d’atteindre le fameux x100 au prochain bull run. Si nombre d’entre eux ne survivent pas, certains attirent toutefois le regard sur le marché.

Dogecoin : le vétéran du bull run

Il est le vétéran des memecoins. Premier memecoin créé, enfant terrible devenu mascotte, Dogecoin est fort d’une communauté solide et fidèle. Il a traversé les cycles en survivant à la moquerie et à l’oubli et répond toujours présent aujourd’hui.

Sa force ? La « Doge Army » qui le soutien corps et âme, et la capacité intacte de se transformer en mème global dès qu’Elon Musk ouvre la bouche. Il jouit également d’une forte présence sur les exchanges et d’une liquidité élevée.

Dogecoin reste dans toutes les mémoires pour son envolée de 2021, propulsée par Elon Musk jusqu’à 0,73 $ après son passage au Saturday Night Live. Le jeton a depuis perdu près de 70 % de sa valeur mais il reste en progression de 118 % sur un an.

DOGE évolue autour de 0,21$ avec une résistance psychologique à 0,30$ et, avec un market cap de 32 Md $, il est toujours dans le top 10 des cryptos. Il a été adopté ponctuellement dans certains paiements, notamment Tesla pour des produits dérivés.

Dogecoin présente de nombreux atouts pour un bull run. C’est un actif très liquide, accessible au grand public, et un meme culturel universel. Mais comme tous les memecoins il fait aussi preuve d’une grande volatilité et d’une faible innovation technologique. Il est également particulièrement dépendant aux annonces de Musk.

Pepe : l’outsider devenu classique

Né comme une blague en 2023, Pepe a rapidement dépassé le stade du coup d’éclat. Il est aujourd’hui l’un des memecoins les plus liquides, et chaque frémissement du marché peut provoquer un FOMO instantané.

Pepe a fait preuve d’une croissance fulgurante à son lancement avec un x100 en quelques semaines. Il est l’une des plus grosses capitalisations memecoin après DOGE et SHIB.

Il évolue autour de 0.0000097 $ ce mercredi avec une augmentation de +0,7% sur 24h et un volume de 541,71M $. Le volume élevé est ici la preuve d’un intérêt constant. PEPE est véritablement l’outsider devenu standard du trading spéculatif.

Ses atouts sont sa grande liquidité, sa capacité à créer du FOMO et sa large adoption comme un meme sérieux. Aujourd’hui, il est également très utilisé dans le trading court terme. Mais il a aussi un fort potentiel de pump & dump et une réelle dépendance au narratif.

À mi chemin entre la culture internet et le produit spéculatif, il séduit les investisseurs qui recherchent les sensations rapides. Un bon token pour le bull run, mais prudence à ses mouvements de prix brusques.

Maxi Doge : le nouveau pari

Chaque bull run a son petit nouveau candidat. Maxi Doge, plus si petit, voit sa prévente exploser depuis son lancement avec plus d’un million et demi de dollars levés en quelques semaines. Son offre totale comprend 150 240 milliards de jetons dont 40% réservés à la vente publique.

Petit frère bodybuildé du DOGE, Maxi Doge attire les regards en ce qu’il joue la carte du risque et de la spéculation. Pas de stratégie institutionnelle ici, mais le projet mise sur des rendements spectaculaires. Son staking affiche 352% d’APY.

Maxi Doge jouit d’une hype communautaire sur les réseaux et d’une spéculation typique des débuts de bull run. De plus, son stade de prévente offre un potentiel d’explosion à la cotation ou lors d’un listing majeur. Et malgré l’absence de fondamentaux solides, on observe un fort engouement spéculatif.

Narratif gonflé, communauté tapageuse, volatilité hors norme. Tous les ingrédients sont réunis pour un bull run réussi. Bien sûr, le risque est à la hauteur du potentiel, mais c’est précisément ce qui attire. Si Doge est la tradition, Pepe la confirmation, Maxi Doge est le chaos qui peut transformer quelques centaines d’euro en légende.

