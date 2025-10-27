BTC piège les whales : des millions liquidés sur les shorts

Bitcoin fait sauter les shorts. En franchissant les 116 000 $, la crypto reine a déclenché une réaction en chaîne : plus de 170 millions de dollars de positions vendeuses ont été liquidées en quelques heures. Résultat ? Les baleines qui misaient sur la baisse se retrouvent piégées, alors que la pression haussière ne faiblit pas.

BTC explose à la hausse et piège les whales vendeurs

Le Bitcoin a pris tout le monde de court. En franchissant rapidement les 116 000 $, le roi des cryptos a déclenché un véritable massacre chez les vendeurs à découvert. Plus de 170 millions de dollars de shorts liquidés en quelques minutes. Une remontée fulgurante qui a laissé les positions vendeuses sur le carreau.

Ce genre de mouvement s’appelle un short squeeze : trop de traders avaient parié sur la baisse. Mais quand le prix a commencé à grimper, ils ont été forcés de racheter en urgence pour limiter la casse. Et ce rachat massif a encore accéléré la hausse. Une mécanique bien connue, mais toujours redoutable.

Plus de 12 millions $ de pertes chez les whales short

Les données on-chain le confirment : les gros portefeuilles actifs étaient majoritairement à la vente ces derniers jours. Sur les positions analysées, 28 whales étaient short contre 17 en long. Et pourtant, ce sont bien les longs qui rigolent aujourd’hui, avec plus de 8 millions de dollars de gains latents… pendant que les shorts affichent 12,4 millions de pertes.

Ce déséquilibre est encore plus dangereux quand on regarde le levier utilisé. Beaucoup de ces baleines ont ouvert leurs shorts avec du 20x à 40x, ce qui veut dire qu’une variation de 2 ou 3 % suffit à déclencher une liquidation. Certaines positions risquent de sauter si le BTC dépasse à peine les 117 000–118 000 $.

Un marché ultra polarisé : 64 % des whales sont à la vente

Malgré les signaux haussiers, une majorité écrasante de gros comptes reste positionnée à la baisse. En volume, les shorts représentent 64,3 % des positions, contre 35,7 % pour les longs. Beaucoup tentent encore de rejouer le scénario baissier. Mais cette fois, le marché leur résiste.

Et plus le prix monte, plus la situation devient risquée pour eux. Si le BTC continue sur sa lancée, on pourrait assister à une nouvelle vague de liquidations en chaîne, les fameux “liquid cascade”. Chaque short qui saute pousse le prix plus haut, piégeant les suivants dans un effet domino.

Pourquoi le marché force les shorts à capituler ?

Plusieurs signaux expliquent cette remontée agressive. D’abord, les flux vers les produits d’investissement crypto sont repartis en force. La semaine dernière, près d’un milliard de dollars ont afflué vers les ETF, ETN et ETP liés à Bitcoin. Un afflux massif, qui traduit une vraie demande institutionnelle et renforce la pression haussière sur le spot.

Ensuite, il y a l’environnement macro. Les marchés anticipent une baisse des taux de la Fed dans les mois à venir. Et dans ce contexte, les actifs risqués comme Bitcoin retrouvent des couleurs. Les vendeurs à découvert, eux, se retrouvent à contre-courant… et ça pique.

Que surveiller maintenant ? Les seuils clés à retenir

Pour les prochaines heures, tout se joue autour de la zone 117 000–118 000 $. C’est là que se situent plusieurs niveaux de liquidation critiques pour des whales fortement exposées en short. Si le BTC dépasse ces niveaux, la prochaine vague de liquidations pourrait déclencher un nouveau pump brutal.

Mais attention, le marché reste ultra nerveux. Si la pression acheteuse se relâche, ou si une mauvaise nouvelle macro tombe, le scénario peut vite s’inverser. Autrement dit : ni les longs, ni les shorts ne sont à l’abri. Et dans ce genre de contexte, seule une gestion de risque béton peut vous sauver.

Source : Cryptoquant, CoinGlass

