300 millions de XRP quittent Binance : coup d’envoi d’un méga rallye ?

Le marché du XRP bouillonne en cette fin octobre où près de 300 millions de tokens ont quitté Binance. Un mouvement massif, souvent synonyme de regain de confiance et d’accumulation à long terme. Faut-il y voir le point de départ d’un nouveau rallye ?

Un exode massif de XRP hors des exchanges

Les données on-chain confirment une tendance nette : les réserves de XRP sur Binance ont chuté de plus de 3 milliards à 2,7 milliards de tokens depuis début octobre. C’est leur plus bas niveau depuis la mi-2024.

Et Binance n’est pas seule. Bybit, Gate, HTX et OKX observent le même phénomène. Moins de XRP disponibles sur les plateformes, c’est souvent moins de pression vendeuse. Autrement dit, les investisseurs misent un hausse prochaine et prolongée de Ripple. Dans cette optique, ce retrait massif pourrait bien marquer le début d’une vague spéciale XRP sur la dernière ligne droite de l’année.

Les investisseurs se repositionnent avant un mois de novembre décisif

Octobre a rarement souri au XRP. Sur les douze dernières années, l’altcoin a clôturé sept fois dans le rouge sur ce mois. Cette année ne fait pas exception : le cours a reculé d’environ 7 %, autour de 2,65 $ au moment de la rédaction.

Pourtant, les mouvements récents suggèrent une vague haussière en préparation dans les coulisses. De nombreux détenteurs transfèrent leurs tokens vers des portefeuilles froids, signe d’une accumulation discrète.

Pourquoi maintenant ? Parce que novembre est historiquement le meilleur mois pour XRP, avec des gains moyens de +88 % selon les données. Ce timing n’a probablement rien d’un hasard.

Les baleines renforcent leurs positions

Les grands détenteurs de XRP, souvent considérés comme les baromètres du marché, passent à l’offensive. D’après les dernières analyses, ils ont ajouté 314 millions de dollars de tokens à leurs portefeuilles en quelques semaines.

Cette accumulation traduit une conviction : les prix actuels restent attractifs avant une possible impulsion haussière. De tout temps, les baleines ont toujours captivé l’attention des marché et cette fois, l’ordre du jour semble être « acheter le dip ».

Le XRP à nouveau en accumulation technique

Sur le plan de l’analyse technique, cela fait plusieurs mois déjà que le XRP évolue entre hésitation et consolidation. Alors que le Bitcoin et plusieurs autres altcoins majeurs réussissent à marquer les esprit XRP a plusieurs fois peiné à réaliser une performance psychologique majeure.

Aujourd’hui encore, le prix du jeton reste coincé entre ses sommets de 2017 et 2021, confirmant une nouvelle structure de consolidation. Mais pour certains analystes, il s’agit d’une phase de réaccumulation, semblable à une tension silencieuse avant un mouvement explosif.

🔥🚀 The chart doesn’t lie — it screams.



History repeats, but this time the breakout looks violent.$XRP just entered the phase nobody’s ready for. 👁️



Do you see the pattern… or will you realize it too late? 💎#Crypto #BullRun pic.twitter.com/ArHbloo0GU — Amonyx (@amonbuy) October 28, 2025

Pour certaines voix, ce calme est le prélude d’un mouvement plus grand. Une fois la structure complète, le scénario d’une nouvelle vague parabolique est très plausible. Cette lecture s’accorde avec le comportement des grands portefeuilles et la baisse des réserves sur les exchanges.

Faut-il acheter XRP maintenant ?

Bien sûr, la prudence reste de mise. Le marché crypto reste imprévisible, et une reprise durable dépendra aussi du contexte macroéconomique. Mais la dynamique actuelle dessine un scénario optimiste : celui d’un XRP prêt à rebondir avec force dès novembre.

Les prochains jours pourraient confirmer si ces signaux annoncent un simple sursaut ou le véritable coup d’envoi d’un méga rallye. Mais en attendant, tous les indicateurs semblent converger : réserves en baisse, baleines à l’achat, saisonnalité favorable. L’écosystème XRP entre peut-être dans une zone charnière.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : CryptoQuant

