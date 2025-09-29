Uptober en péril ? Les signaux baissiers s’accumulent sur Bitcoin

Le mois d’octobre a toujours eu une place particulière dans la tête des investisseurs crypto. On l’appelle même “Uptober” : un mois censé rimer avec rebond et hausses des prix. Mais en 2025, les choses ne semblent pas suivre le même scénario. Entre signaux techniques dans le rouge, pressions vendeuses sur Binance et activité en baisse sur le réseau, la magie d’Uptober pourrait bien s’essouffler.

Le mythe d’Uptober : un mois toujours gagnant ?

Dans la communauté crypto, Uptober est plus qu’une simple statistique : c’est devenu une tradition. Depuis plus de dix ans, Bitcoin a offert de belles performances en octobre, avec 9 des 12 derniers mois d’octobre dans le vert. Pour beaucoup, ce rendez-vous est presque une prophétie autoréalisatrice : on attend la hausse, on s’y prépare, et souvent elle se matérialise.

Les exemples ne manquent pas. En 2021, après un été difficile, Bitcoin avait bondi de plus de 40 % en un seul mois. En 2023, alors que le marché sortait d’un long bear, Uptober avait redonné espoir avec un rebond solide. Mais 2025 pourrait briser la série, car cette fois, les signaux d’alerte se multiplient.

Une divergence inquiétante sur le réseau

Les analystes on-chain tirent la sonnette d’alarme. CryptoOnchain a mis en avant une divergence négative entre le prix du Bitcoin et l’activité des adresses actives. Autrement dit, le prix continue de grimper, mais le nombre de portefeuilles actifs sur le réseau diminue.

Normalement, une hausse de prix va de pair avec une hausse de l’utilisation. Ici, c’est l’inverse : la flambée récente s’est faite sur fond de baisse d’engagement. Ce type de divergence est souvent un signal précoce que le rallye perd en force. Et si la tendance se poursuit, la demande en BTC pourrait se fragiliser encore, ouvrant la porte à une correction.

Binance : les acheteurs dépassés par les vendeurs

Autre signal négatif : sur Binance, plus de ventes que d’achats. Toujours selon les données de CryptoQuant, le Buy-Side Pressure restait négatif sur la plus grande plateforme du monde. Les acheteurs ont tenté de pousser le prix au-dessus des 113 000 dollars… sans succès.

Pour que le marché reprenne confiance, il faudrait un retour clair et durable de la pression acheteuse, avec une clôture au-dessus de 113 000 dollars. Tant que ce seuil n’est pas franchi, la partie reste entre les mains des vendeurs.

Les signaux techniques et le poids des options

Du côté de l’analyse graphique, les inquiétudes ne manquent pas non plus. Le scénario d’un double top se dessine, et la moyenne mobile pourrait bientôt former un death cross, signe traditionnel d’essoufflement. Les 110 000 dollars, longtemps considérés comme un support solide, commencent à vaciller.

À cela s’ajoutent les marchés d’options. L’expiration récente de 16 milliards de dollars d’options Bitcoin a figé le prix, avec un effet de “pinning” entretenu par les teneurs de marché. Résultat : la volatilité est limitée et l’élan haussier se bloque. Certaines baleines en profitent pour sécuriser leurs gains, ce qui accentue encore la pression.

Le contexte macro n’aide pas

Même hors du marché crypto, les signaux sont mitigés. La Réserve fédérale américaine (Fed) reste prudente : une baisse des taux est attendue, mais les marchés ont déjà intégré ce scénario. L’inflation, elle, reste élevée, ce qui complique l’équation monétaire. En gros, la liquidité mondiale n’est pas prête à déferler sur les actifs risqués.

Par ailleurs, la corrélation avec l’or interroge. Alors que le métal jaune enchaîne les records, le Bitcoin patine. Certains investisseurs commencent à douter de son rôle de valeur refuge. Et sans soutien macro fort, difficile pour Uptober de s’imposer comme un mois de fête.

Scénarios pour Uptober 2025

Alors, tout est-il perdu pour Uptober ? Pas forcément. Plusieurs scénarios restent sur la table :

Optimiste : si les acheteurs parviennent à reprendre la main au-dessus de 113 000 dollars et que l’activité réseau repart, Uptober peut encore surprendre.

si les acheteurs parviennent à reprendre la main au-dessus de 113 000 dollars et que l’activité réseau repart, Uptober peut encore surprendre. Baissier : si la divergence réseau-prix persiste et que la pression vendeuse s’accroît, Bitcoin pourrait retomber sous 105 000 dollars.

si la divergence réseau-prix persiste et que la pression vendeuse s’accroît, Bitcoin pourrait retomber sous 105 000 dollars. Neutre : un mois d’octobre sans relief, avec un BTC coincé entre 109 et 115 000 dollars.

Tout dépendra des prochains jours : une cassure dans un sens ou dans l’autre pourrait décider du sort de ce mois d’octobre.

Uptober a longtemps été synonyme d’optimisme pour les amateurs de crypto. Mais 2025 risque bien de déjouer les attentes. Entre divergence on-chain, ventes dominantes sur Binance et contexte macro incertain, la prudence est de mise. Le seuil des 113 000 dollars sera décisif pour savoir si la légende tient encore cette année.

Source : CryptoQuant, TradingView

