Bitcoin : cet expert annonce 70 % de chances d’un nouvel ATH dans 14 jours

Alors que le Bitcoin continue ses efforts de consolidation autour de 116 000 $, les signaux haussiers s’accumulent. Aujourd’hui, c’est Walter Bloomberg qui fait une annonce des plus ambitieuses. En effet, pour le spécialiste, il y a 70 % de chance que le BTC batte un nouveau record dans les deux prochaines semaines. Un scénario qui galvanise les investisseurs alors que l’altcoin saison se précise de plus en plus.

L’optimisme BTC en hausse : la Fed et les ETF en renfort

Le catalyseur principal vient de la Réserve fédérale américaine. La banque centrale a décidé de baisser ses taux pour la première fois en neuf mois, relançant l’appétit pour les actifs risqués. Dans la foulée, le flux vers les ETF au comptant BTC s’est accéléré. Sur deux semaines, ce sont près de 3,04 milliards $ d’entrées nettes qui ont été enregistrées.

La combinaison d’une politique monétaire plus accommodante et de la solide demande institutionnelle constitue un socle robuste pour une nouvelle jambe haussière. Bloomberg insiste : ce mouvement n’annonce pas la fin d’un cycle, mais bien le début d’un rallye potentiellement plus important.

Deux scénarios possibles à court terme

Pour Axel Adler Jr., analyste indépendant, le marché offre deux trajectoires plausibles à très court terme. Soit une consolidation latérale autour des niveaux actuels, soit une progression par paliers successifs. Le cours du BTC se situe juste au-dessus du point de réalisation des STH. Cela ouvre la voie à une consolidation d’une à deux semaines avec une poussée potentielle vers l’ATH.

La clé réside dans la capacité du BTC à clôturer au-dessus de 117 500 $. Un franchissement confirmé réduirait fortement le risque de correction brutale. À l’inverse, un rejet sous ce seuil prolongerait la consolidation, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière de fond.

Le contexte historique particulier

L’analyse ne s’arrête pas au prochain ATH. Les cycles passés donnent des indices précieux. Après chaque halving, le Bitcoin a historiquement inscrit un sommet environ 1 064 jours plus tard :

2017, l’explosion avant un crash de 84 %.

2021, un pic à 69 000 $ suivi d’une chute de 77 %.

En suivant ce rythme, le sommet du cycle actuel pourrait se situer entre septembre et octobre 2025, avec un objectif théorique compris entre 140 000 $ et 150 000 $. Autrement dit, le marché n’a pas délivré toutes les vagues haussières de ce cycle.

Une fenêtre décisive

La probabilité avancée par Walter Bloomberg n’a rien d’anecdotique. Avec un environnement macro favorable et une demande institutionnelle intacte, le Bitcoin conserve toutes les cartes pour tester un nouvel ATH rapidement.

Si le seuil des 117 500 $ est franchi, le scénario d’un rallye accéléré se renforce. À l’inverse, un rejet temporaire ne ferait que retarder l’échéance. Pour les investisseurs, la fenêtre des 14 prochains jours pourrait être décisive pour la suite du cycle.

Maxi Doge : l’ombre espiègle du marché haussier

Alors que le Bitcoin attire les projecteurs, certains memecoins profitent discrètement de l’euphorie. Maxi Doge en fait partie. Au cœur de son ADN une ambition simple : surfer sur la volatilité extrême. Là où le BTC avance par paliers, Maxi Doge bondit ou dégringole sans prévenir.

Son atout ? Une communauté ultra-active et des mécanismes de staking à haut rendement couplés à des burns réguliers. Ces outils transforment chaque vague de marché en opportunité spéculative.

Mais il faut le dire : le jeton $MAXI n’a rien d’un refuge. C’est un actif de tactique agressive dans les phases nerveuses. Quand le BTC consolide, il devient une scène où les traders les plus téméraires cherchent à doubler la mise.

Ainsi, dans ce contexte où Bitcoin flirte avec un nouvel ATH, Maxi Doge illustre l’autre visage du marché : celui des paris rapides, à haut risque mais potentiellement explosifs.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Walter Bloomberg

Pour aller plus loin sur le sujet :