Bitcoin ralentit, Ethereum monte : un changement dans les capitaux cryptos ?

Auteur Julien Leroy
Dernière Mise à Jour: Août 23, 2025

Depuis le début du mois d’août, le marché crypto sert un spectacle inattendu. Bitcoin, longtemps intouchable, donne des signes de fatigue. Ethereum, en revanche, attire les regards et, surtout, les capitaux. Un mouvement qui interroge : simple répit pour le roi Bitcoin ou véritable basculement dans l’équilibre des forces ?

Bitcoin en perte d’élan

Le scénario semblait bien huilé : chaque sommet de Bitcoin annonçait une nouvelle vague haussière. Mais cette fois, la mécanique s’est grippée.

Début août, la cryptomonnaie a flirté avec les 124 500 dollars avant de décrocher brutalement sous les 118 000. En une seule journée, plus d’un milliard de dollars de positions ont été liquidées, selon Coindesk.

Toutefois, la volatilité n’a rien d’inhabituel pour cet actif. Ce qui frappe, en revanche, c’est le recul de sa dominance. Autrement dit, sa part dans la capitalisation totale du marché crypto. Passée de plus de 52 % en juillet à environ 48 % aujourd’hui, elle envoie un signal : le centre de gravité du marché pourrait être en train de se déplacer.

Un air de déjà-vu pour ceux qui se souviennent des phases d’altseason de 2017 ou 2021, quand les investisseurs s’étaient massivement tournés vers d’autres projets.

Ethereum séduit les capitaux institutionnels

À mesure que Bitcoin vacille, Ethereum prend la lumière. Les flux sont impressionnants : plus de 3 milliards de dollars ont afflué vers les ETF Ethereum en deux semaines, selon Cointelegraph.

BlackRock, via son iShares Ethereum Trust, a même signé une journée record à plus de 500 millions d’entrées nettes. Des chiffres qui rappellent l’engouement observé quelques mois plus tôt pour les ETF Bitcoin aux États-Unis.

La conséquence est immédiate. L’ETH a touché un plus haut annuel à 4 765 dollars, avant de se stabiliser autour des 4 600. Mais au-delà de la performance boursière, c’est l’usage qui fait la différence. Ethereum propulse la finance décentralisée, héberge des applications, permet le staking, une pratique qui offre des rendements passifs. Pour les institutionnels, habitués à raisonner en termes de cash flow, c’est un argument de poids.

Selon Fundstrat, une dynamique pourrait porter l’ETH entre 12 000 et 15 000 dollars d’ici à fin 2025. L’équipe de recherche parle même du “plus grand trade macro des dix dernières années”. Un pari audacieux, mais révélateur de l’appétit qui se développe autour de l’actif.

Un marché en recomposition

Le glissement de capitaux vers Ethereum n’est pas anodin. Il traduit un changement dans l’approche des investisseurs. L’époque où l’on se contentait d’un portefeuille crypto centré sur Bitcoin semble révolue. Désormais, l’heure est à la diversification.

Les données de Google Trends montrent une recrudescence des recherches sur les altcoins, au plus haut depuis 2018. Dans le même temps, des gestionnaires d’actifs traditionnels intègrent pour la première fois Ethereum dans leurs notes stratégiques. Une reconnaissance qui consacre la montée en puissance de l’ETH dans l’écosystème financier global.

Bien sûr, tout n’est pas gagné. Le réseau doit encore relever ses propres défis : coûts de transaction parfois prohibitifs, contraintes de scalabilité, pressions réglementaires. Cependant, l’argument est désormais clair : Bitcoin n’est plus seul.

