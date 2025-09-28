Le bitcoin décroche face à l’or et au S&P 500 : quels niveaux surveiller au T3 ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 28, 2025

L’or enchaîne de nouveaux records et le S&P 500 poursuit sa progression. De son côté, le bitcoin affiche une performance en retrait. En ce début de troisième trimestre, l’actif peine à conserver les 110 000 dollars et teste la patience des investisseurs.

Bitcoin en net recul face à l’or et aux actions américaines

Le bitcoin s’échange actuellement autour de 109 500 dollars, en baisse sur la semaine. L’or reste solide, au-dessus de 3 580 dollars, et le S&P 500 affiche encore un gain trimestriel modéré.

Cette comparaison défavorable alimente les critiques. Le bitcoin signe l’une de ses plus mauvaises semaines de l’année, avec une performance inférieure à celle des actifs considérés comme refuges ou porteurs. Pour les partisans du récit “digital gold”, le contraste avec la résilience de l’or fait tache.

Pourquoi le bitcoin décroche malgré son statut de “digital gold”

Le climat macro pèse lourd. La hausse continue des rendements obligataires aux États-Unis a renforcé l’aversion au risque. Les investisseurs se repositionnent avant les prochaines annonces de la Réserve fédérale, privilégiant les actifs jugés plus stables.

Le marché crypto doit également cette baisse à certains facteurs internes. Les flux ETF se sont affaiblis, ce qui réduit l’élan institutionnel qui avait soutenu le marché au printemps. Sur les dérivés, les données de CoinGlass montrent une montée des positions vendeuses. Cela accentue la pression baissière.

Dans ce contexte, la cassure du seuil des 110 000 dollars a accéléré la correction. Les analystes soulignent que la comparaison avec l’or renforce le doute : Bitcoin devait rivaliser avec le métal jaune comme réserve de valeur, mais la dynamique du moment lui est défavorable.

Les seuils critiques à surveiller pour le bitcoin au T3

À très court terme, les analystes surveillent la zone des 105 000 à 107 000 dollars comme premier plancher significatif. Une cassure en dessous de ce couloir ouvrirait la voie à un test du seuil symbolique des 100 000 dollars, un chiffre rond dont l’impact psychologique reste considérable.

Du côté des résistances, un retour au-dessus de 112 000 dollars serait déjà un signal encourageant. Passer ensuite les 115 000 dollars permettrait de relancer une dynamique haussière plus solide. Tout dépendra cependant de la capacité des ETFs à retrouver des entrées positives. Un simple ralentissement des sorties pourrait suffire à redonner un peu d’air aux acheteurs.

En parallèle, l’or et le S&P 500 servent de baromètre. Si le métal jaune poursuit sa progression et que Wall Street garde le cap, le bitcoin risque de rester en retrait. Mais un retournement macro ou un regain d’appétit pour le risque pourrait encore inverser la tendance.

Bitcoin Hyper : la réponse technologique aux limites actuelles

La faiblesse actuelle du bitcoin face à l’or et aux actions ravive une vieille question : comment rendre le réseau plus rapide et plus souple sans renier sa sécurité ? C’est de cette interrogation qu’est né Bitcoin Hyper. Encore en prévente, le projet cherche à pousser plus loin les capacités de l’écosystème.

Le principe est simple : accélérer les transactions et les rendre moins coûteuses, tout en restant adossé au socle Bitcoin. L’initiative ne prétend pas remplacer l’actif mais explorer des voies pour l’adapter à des usages plus larges. Et la proposition séduit : HYPER a déjà levé 18 millions de dollars.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CoinGecko

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :