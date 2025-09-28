Options et produits dérivés : voici les catalyseurs du Bitcoin à 10 000 milliards

Le marché du Bitcoin est en pleine mutation principalement porté par la vague d’adoption institutionnelle. A mesure qu’elle grandit, les produits dérivés deviennent des catalyseurs majeurs de sa valorisation. Désormais, options, contracts à terme et stratégies de couverture façonnent désormais le quotidien du BTC. Pour certains analystes, c’est à ce niveau qu’il faut désormais chercher le secret de la capitalisation à 10 000 milliards de dollars dans les prochaines années.

Les options, un instrument qui attire les institutionnels

Les options sur Bitcoin offrent une flexibilité inédite. Grâce à cet instrument, tout trader peut acheter et vendre le Bitcoin à prix fixe à une date ultérieure et sans la moindre obligation de le faire le moment venu. Au-delà de cette simplicité apparente, cela permet surtout de couvrir les risques et de lisser la volatilité. Autant de points cruciaux pour les acteurs institutionnels quand vient le moment d’investir.

Pour James Van Straten, l’augmentation du nombre de ces produits est le signe de la maturation du Bitcoin. On peut notamment citer en exemple le CME (Chicago Mercantile Exchange) qui est aujourd’hui, le marché N°1 de dérivés. L’open interest sur les options Bitcoin y atteint un record historique.

This is how Bitcoin gets to a $10T+ market cap.



CME options open interest is at all-time highs, partly driven by systematic volatility selling strategies like covered calls.



This points to a more mature market structure with deeper derivatives liquidity around Bitcoin.… https://t.co/PDre1fJQyb — James Van Straten (@btcjvs) September 27, 2025

Les stratégies comme les covered calls (vente d’options adossées à des positions détenues) illustrent cette montée en puissance. Elles réduisent les chocs extrêmes tout en générant du rendement, une combinaison très prisée par les fonds.

Vers une volatilité plus maîtrisée

Cette évolution a une conséquence directe : la volatilité du Bitcoin tend à se réduire. Les corrections brutales caractéristiques des cycles passés pourraient s’atténuer. Mais attention, la contrepartie existe : les rallyes fulgurants pourraient eux aussi perdre en intensité.

Autrement dit, l’époque où une chute de -80 % pouvait se suivre d’une explosion à +500 % pourrait laisser place à des variations plus mesurées. Une mauvaise nouvelle pour les chasseurs de sensations fortes, mais un signal encourageant pour les acteurs institutionnels qui cherchent avant tout de la stabilité.

Le débat sur la fin du cycle à quatre ans

Jusque-là, le marché crypto nous a habitué à des cycles d’évolution de 4 ans. Mais il était alors essentiellement dépendant de la masse des particuliers et des quelques baleines connues. Mais l’institutionnalisation accrue du BTC remet en question ce cycle quadriennal.

Pour Seamus Rocca, PDG de Xapo Bank, la réponse est non. Selon lui, l’actif restera influencé par les mêmes dynamiques que par le passé. Nouvelles, psychologie des foules et sentiment de marché, etc. Les ETF et les produits dérivés ne feraient que lisser la courbe, sans effacer le fondement cyclique.

Ailleurs, Matthew Kratter précise que du point de vue comportementale, les institutionnels ne sont pas significativement plus rationnels que les particuliers. En témoigne la dernière grande crise crypto en 2021-2022.

Pour lui, les dégâts ont été amplifiés par les excès de fonds comme Grayscale, Genesis, Three Arrows Capital et FTX. Ce serait donc la preuve que les erreurs humaines restent le véritable moteur des marchés.

L’histoire d’une transition toujours en cours

L’émergence des options et des produits dérivés marque un tournant. Bitcoin se rapproche d’un modèle financier plus classique, où la gestion du risque prime sur la spéculation pure. Cette transformation est un passage obligé si l’actif veut atteindre la barre symbolique des 10 000 milliards de capitalisation.

Cependant, il serait naïf d’enterrer la psychologie des foules. Les cycles restent rythmés par l’émotion, la peur et l’euphorie. Les produits dérivés peuvent amortir les secousses, mais pas les éliminer.

Le marché crypto toujours en quête de repère

Les options et produits dérivés ouvrent une nouvelle ère pour Bitcoin. En lissant la volatilité et les autres extrêmes caractéristiques de la cryptomonnaie, ils rendent le marché plus séduisant pour les institutionnels. Mais quoi qu’on en dise, le cœur du marché reste humain, irrationnel et sensible aux récits.

La route vers les 10 000 milliards passera donc par une combinaison des deux facteurs. D’un côté, l’ancrage institutionnel via les produits financiers. De l’autre, la force des cycles psychologiques qui ont toujours animés le Bitcoin.

