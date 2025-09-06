Bitcoin en position de force face à la baisse du dollar ? Les experts se livrent…

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 6, 2025

Depuis plusieurs semaines, le dollar se délite. La monnaie américaine est fragilisée par des signaux macroéconomiques contradictoires et une politique monétaire hésitante de la Réserve fédérale.

Pendant ce temps, Bitcoin surprend. Le marché l’avait vu corriger en août, chutant brièvement de ses sommets, mais début septembre, le cap est repris : la cryptomonnaie s’accroche au-dessus des 110 000 $. Mais, est-ce suffisant pour avancer qu’elle prend de l’ascendant sur le Dollar américain ?

Un marché secoué, mais Bitcoin tient la barre

En ce début septembre, le Bitcoin s’échange dans une fourchette étroite, entre 110 000 et 112 000 $. En août, il avait pourtant lâché plus de 6 %, victime d’une prise de profits massive et de ventes orchestrées par de grandes “whales”.

L’un de ces mouvements, une transaction de 24 000 BTC, avait pesé lourdement sur le prix. Mais la correction s’est révélée contenue. Dès les premiers jours de septembre, l’actif reprend de la hauteur.

À titre de comparaison, l’indice du dollar (DXY) a glissé sous les 98 points, un seuil qui alarme les cambistes. Or, au moindre affaiblissement du billet vert, Bitcoin semble capter une partie des flux qui délaissent les devises. Certes, ce mouvement n’est pas nouveau, mais il se renforce. Les investisseurs voient dans le BTC une valeur qui échappe aux décisions des banques centrales.

Graphique du cours du BTC

Quand le Dollar s’affaiblit, Bitcoin s’érige en arbitre

La corrélation négative s’accentue. Le dollar recule, tandis que Bitcoin respire désormais mieux. Les projections techniques tablent sur une consolidation dans une zone 110 000 – 120 000 $, mais les analystes les plus optimistes anticipent un franchissement de la barre des 128 000 $ si la résistance des 115 000 $ cède. L’explication est simple : l’offre limitée à 21 millions de BTC attire en période de monnaie papier diluée.

Les risques demeurent. En cas de rupture sous les 104 000 $, une descente jusqu’à 100 000 $ serait possible. Mais ce niveau est perçu comme un socle psychologique solide. Plusieurs institutions, notamment via les ETF Bitcoin cotés depuis le printemps, renforcent même leurs positions à ces niveaux. Cette mécanique joue en faveur d’un marché qui gagne en maturité.

Une dominance contestée, la revanche des altcoins

Pourtant, tout n’est pas figé. En un an, la dominance de Bitcoin est passée de 62 % à environ 57 %. Une baisse qui marque le début de rotation vers les altcoins, en particulier Ethereum et Solana. Les ETF ETH lancés en 2024 redonnent des couleurs à la deuxième cryptomonnaie mondiale.

Indice de dominance BTC. Source : Coinmarketcap

Dans le même temps, les projets de tokenisation (du crédit immobilier à la dette publique) alimentent un regain d’intérêt pour des blockchains alternatives.

Un autre chiffre éclaire la tendance : 88 % des détenteurs de Bitcoin sont actuellement en gains, contre 77 % l’an dernier. Du côté d’Ethereum, c’est encore plus marqué : près de 93 %.

Bitcoin Hyper, une alternative à surveiller

C’est ici qu’entre en scène Bitcoin Hyper. Nouvelle déclinaison technologique, mise sur le marché pour réduire les coûts de transaction et accélérer les échanges, elle attire déjà l’attention de quelques institutionnels. Alors que le Bitcoin classique agit comme une valeur refuge, Bitcoin Hyper se présente comme une version optimisée, capable de gérer une adoption de masse sans congestion.

La comparaison est éclairante. D’un côté, un Bitcoin consolidé, fort de sa rareté et de son aura d’actif refuge. De l’autre, un Bitcoin Hyper qui pourrait séduire les marchés avides de plus d’efficacité. Si le dollar continue de s’effriter et que la confiance dans les cryptos se diversifie, ce nouvel entrant pourrait s’imposer comme un relais de croissance.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Coinmarketcap

Pour aller plus loin sur le sujet :