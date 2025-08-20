Ce trader ETH passe de 125 000 $ à 43 M$… avant de tout perdre ?

Tout a commencé comme une success story digne des plus grandes légendes du trading crypto. En l’espace de quatre mois, ce trader anonyme transforme un capital de 125 000 $ en plus de 43 millions $. Une performance spectaculaire, rendue possible par un effet de levier massif sur Ethereum (ETH) et une série de positions gagnantes. Mais le bain de sang qui s’en est suivi est dantesque.

Quatre mois pour monter, deux jours pour se noyer

Lundi dernier, il avait même sécurisé près de 7 millions $ de bénéfices. Mais la suite de l’histoire rappelle avec brutalité, la règle d’or des marchés crypto. La volatilité finit toujours par rattraper ceux qui s’y exposent trop longtemps.

Mercredi, alors qu’Ethereum chutait brièvement sous les 4 000 $, le trader a vu ses positions liquidées sur la plateforme décentralisée Hyperliquid. Résultat des courses, 6,22 millions $ envolés en quelques heures. Selon les données de Lookonchain, il ne lui reste désormais qu’environ 771 000 $, soit presque toute sa fortune effacée en deux jours.

Cette débâcle illustre la violence des corrections sur les actifs à fort levier. Elle souligne aussi un paradoxe étrange et très bien documenté. Même après des gains hors norme, certains traders refusent de réduire leur exposition. Or la frontière entre confiance et excès d’avidité est extrêmement mince.

Les baleines en mouvement

Ce trader n’est pas le seul à avoir souffert de cette hyper exposition à levier trop important. L’investisseur connu sous le nom de James Wynn, célèbre pour ses paris agressifs, a également vu sa position « Long » sur l’ETH partiellement liquidée. Il ne lui reste qu’un « Long » de 300 000 $, qui pourrait disparaître si le prix d’Ethereum glisse sous 4 113 $.

Wynn a d’ailleurs reconnu être désormais en mode « Tapis » sans stablecoins de réserve comme au poker. Il a même annoncé avoir commencé à réduire drastiquement ses dépenses personnelles dans l’attente d’une altseason.

Full disclosure. This is an IMPORTANT MESSAGE.🚨



I'm all-in, excluding IRL assets, offshore trusts etc..



I have ZERO stables left to buy the dip, ZERO in the bank. (fk the banks) I have told the wife…



IF, BIG *IF* i'am wrong on this, and alt season doesn't happen then we… — James Wynn (@JamesWynnReal) August 20, 2025

Parallèlement, les baleines Ethereum ont vendu en masse. Trois adresses ont liquidé pour 147 millions $ d’ETH en quelques jours. Cette pression vendeuse a accentué la correction et amplifié la panique.

Mais tout le monde n’a pas cédé. Certaines adresses stratégiques ont profité de la baisse pour accumuler. Par exemple, un trader du top 100 a acheté 3,4 millions $ d’ETH, tandis que d’autres portefeuilles ont acquis chacun entre 2,9 et 3,1 millions $. Même le fameux hacker de Radiant Capital est revenu à l’achat, avec un ticket de 16,6 millions $.

Un marché suspendu à Jackson Hole

Derrière cette volatilité se cache une autre variable : la politique monétaire américaine. Les marchés attendent avec nervosité le discours de Jerome Powell, président de la Fed, à Jackson Hole. Beaucoup y voient le “moment décisif” de la semaine.

Si le ton est accommodant, Bitcoin et Ethereum pourraient rapidement retrouver un élan haussier. À l’inverse, un discours ferme sur la lutte contre l’inflation risquerait de prolonger la correction.

Analyse : un rappel brutal des risques

L’histoire de ce trader est une leçon de marché. Passer de 125 000 $ à 43 millions $ en quatre mois n’est pas seulement exceptionnel, c’est aussi insoutenable sur la durée. Sans gestion du risque, les gains restent éphémères.

Les baleines le savent : certaines prennent leurs profits, d’autres accumulent dans la peur. Mais toutes naviguent avec une conscience aiguë de la volatilité extrême de l’ETH. Pour les investisseurs plus modestes, ce cas rappelle une règle simple. Savoir encaisser ses gains peut valoir plus qu’attendre “le trade parfait”.

Source : Lookonchain

