Bull run : 3 crypto x100 à suivre selon ChatGPT-5

Avec le marché crypto en plein essor et un bitcoin flirtant avec de nouveaux records, certains projets émergents attirent l’attention des investisseurs à la recherche du fameux « x100 ». ChatGPT-5 a sélectionné trois cryptos qui, selon lui, pourraient connaître une envolée spectaculaire lors de ce cycle.

1. Bitcoin Hyper ($HYPER) : L’effet Layer-2 sur le roi des cryptos

Bitcoin Hyper se positionne comme une solution Layer-2 spécialement conçue pour améliorer la scalabilité et réduire les frais du réseau Bitcoin. Un beau soutien au géant tout en conservant sa sécurité. Le projet mise sur un environnement unique pour les transactions rapides, les smart contracts simplifiés et l’intégration d’applications DeFi natives au BTC.

En phase de prévente, Bitcoin Hyper a déjà levé 9 millions de dollars. Les premiers soutiens comparent son potentiel à celui de Shiba Inu lors de son envolée initiale, tout en soulignant des bases techniques plus solides. Si l’adoption suit, un scénario x100 reste plausible, surtout dans un contexte où Bitcoin pourrait dépasser 150 000 dollars.

2. Celestia (TIA) : L’architecture modulaire à l’assaut de la DeFi

Celestia est une blockchain modulaire, pionnière dans son genre. Elle sépare consensus et exécution, et se concentre uniquement sur la disponibilité des données (data availability) et le consensus. Cette architecture permet aux développeurs de créer leur propre blockchain sur mesure et de se libérer de Bitcoin ou Ethereum qui gèrent tout (consensus, exécution, données). Avec un écosystème qui s’élargit et un financement solide, Celestia s’impose comme une technologie prometteuse.

Depuis son lancement, TIA a suscité l’intérêt de fonds spécialisés, et l’écosystème qui gravite autour grandit très rapidement. En pleine expansion de la DeFi et des solutions cross-chain, Celestia pourrait devenir un standard. Son potentiel de valorisation ne pourrait faire que grimper si l’adoption institutionnelle s’accélère. Un positionnement qui, selon GPT-5., en fait l’une des pépites à surveiller de près en plein bull run.

3. Sei Network (SEI) : La vitesse comme avantage compétitif

Sei Network revendique le titre de blockchain la plus rapide dédiée au trading décentralisé. Sa finalité de transaction est de moins de 600 millisecondes. Une vitesse qui séduit les acteurs de la DeFi, en particulier pour le trading à haute fréquence. De quoi en faire, selon GPT-5, un concurrent sérieux et un prétendant légitime au podium.

Le projet bénéficie déjà de partenaires solides et d’une communauté active et engagée. Si une part importante des volumes de trading se déplace vers des DEX ultra-rapides, Sei peut devenir l’infrastructure de référence. Sa valorisation grimperait alors en flèche. Un projet à garder dans le viseur pour ce bull run.

Ces trois projets ont des profils bien différents mais partagent des points commun : une vision claire, une technologie qui sort du lot et un timing de marché favorable. Bitcoin Hyper capitalise sur la force de Bitcoin avec une innovation Layer-2. Celestia révolutionne l’architecture blockchain avec sa modularité. Sei Network, enfin, mise sur la vitesse.

Comme toujours en crypto, les perspectives x100 restent spéculatives et nécessitent de rester prudent. Mais dans un marché haussier, ces projets font partie des dossiers à suivre de près.

