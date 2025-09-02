Bitcoin à 150 000 dollars ? Le conseiller crypto de Trump donne sa prédiction du cours de BTC

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Septembre 2, 2025

Selon David Bailey, conseiller crypto de Trump et PDG de Bitcoin Magazine, le seul frein au BTC aujourd’hui, sont deux baleines encore très actives sur le marché. Mais bonne nouvelle, une a déjà quasiment tout liquidée, et la deuxième serait en train de l’être. Pour lui, une fois ce poids disparu, il n’y aura plus de plafond et la hausse vers les 150 000 $ sera inévitable.

Pourquoi cette prédiction est prise au sérieux

Le Bitcoin pourrait-il bientôt franchir la barre mythique des 150 000 dollars ? Pour David Bailey, la réponse est claire : oui, et ce seuil serait déjà atteint si deux whales n’étaient pas en train de liquider leurs positions.

The only reason we’re not at $150k right now is two massive whales- once they’re slain (1 down, 1 halfway there)… up only. — David Bailey🇵🇷 $1.0mm/btc is the floor (@DavidFBailey) September 2, 2025

« La seule raison pour laquelle nous ne sommes pas déjà à 150 000 $, ce sont deux whales massives. L’une est tombée, l’autre est à moitié liquidée… après ça, ce sera uniquement à la hausse. », a-t-il expliqué.

Selon Bailey, le prix du BTC n’est donc pas freiné par un manque de demande mais bien par l’action de ces grands détenteurs, capables à eux seuls de ralentir la montée. Une fois ces pressions absorbées, la route vers les 150 000 $ serait ouverte.

Whales mystérieuses et transferts spectaculaires

Les propos de Bailey résonnent d’autant plus fort que l’année 2025 a déjà été marquée par des mouvements colossaux de whales. Cet été, un portefeuille historique de l’ère Satoshi a transféré 80 000 BTC, soit plus de 9 milliards de dollars.

Ces bitcoins dormaient depuis plus de 14 ans, et leur réveil a instantanément attiré l’attention de toute la communauté. Ces déplacements massifs rappellent une réalité : les whales façonnent le marché.

🚨 JUST IN:



SATOSHI ERA WHALE JUST SOLD 10,000 $BTC TO BUY $1.1B WORTH OF $ETH.



GIGA PUMP IS COMING!! pic.twitter.com/ptleC3P3DT — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) September 1, 2025

Quand elles décident de vendre, elles pèsent comme une enclume sur le prix. Mais lorsqu’elles choisissent d’accumuler, elles créent une rareté qui alimente les hausses spectaculaires. C’est ce rôle central que Bailey souligne lorsqu’il parle de faire « tomber » les whales ; liquider ces géants du marché pour laisser place à une envolée.

Bailey lui-même dans la cour des grands

Ce qui rend son discours encore plus intéressant, c’est que Bailey n’est pas un simple observateur. À travers Nakamoto Holdings, il a orchestré l’achat de 5 744 BTC, soit près de 679 millions de dollars.

Cet investissement massif fait de lui… une véritable whale institutionnelle. Autrement dit, il parle en connaissance de cause.Iil sait ce que cela signifie de déplacer des centaines de millions sur le marché.

Bailey insiste par ailleurs sur le fait que nous n’avons encore rien vu. Selon lui, moins de 1 % des grandes institutions mondiales détiennent du Bitcoin, et souvent seulement une petite exposition.

La majeure partie de la demande reste donc à venir. En clair, si les whales actuelles vendent, elles seront rapidement remplacées par des institutions.

D’autres prévisions encore plus ambitieuses

David Bailey n’est pas seul à voir grand. L’an dernier déjà, la banque Standard Chartered estimait que le Bitcoin pourrait atteindre 150 000 $ si Trump remportait la présidentielle. Une projection qui, aujourd’hui, semble plus que jamais d’actualité.

Du côté des personnalités, Anthony Scaramucci vise encore plus haut avec un objectif de 200 000 $ d’ici fin 2025. Soutenu par l’idée d’une réserve stratégique de Bitcoin portée par Trump. Et dans la famille Trump, Eric Trump n’hésite pas à prédire un Bitcoin à 1 million de dollars sur le long terme. Ces annonces contribuent à nourrir l’enthousiasme autour du marché et à alimenter le récit d’un BTC incontournable.

Source : David Bailey (X)

