Bitcoin franchit 113K $ malgré les ventes massives des “Baleines OG”

Le Bitcoin vient de repasser au-dessus de 113 000 $, malgré une vague de ventes importantes de la part de vieilles adresses dites “OG whales”. Ces portefeuilles, souvent dormants depuis plus de dix ans, ont transféré plusieurs centaines de BTC vers les exchanges. Un signal habituellement interprété comme baissier. Pourtant, le marché a tenu bon. Mais encore…

Un marché à l’assaut de vendeurs patentés

En l’espace de 24 heures, le BTC a progressé de près de 1,6 %, atteignant un pic à 113 365 $. Ce rebond a provoqué la liquidation de 40 millions de dollars de positions short en seulement quatre heures. Les acheteurs, notamment en Asie, semblent avoir absorbé la pression sans difficulté.

La dernière alerte est venue d’un transfert de 250 BTC (28,2 M$) vers Binance, repéré par Lookonchain. Ce mouvement suivait une vente de 750 BTC la veille. Ces liquidations successives rappellent les schémas classiques de distribution de marché, où une partie de l’offre longtemps gelée refait surface.

Le trader vétéran Peter Brandt l’a rappelé : « Les sommets de marché sont créés par l’offre. » Autrement dit, si ces ventes se multiplient, elles peuvent signaler un risque de top local.

Les acheteurs restent présents

Pour autant, tout le monde ne cède pas. Selon Andre Dragosch de Bitwise, les niveaux d’accumulation actuels sont les plus élevés. Et ce, aussi bien chez les particuliers que chez les institutionnels depuis le dernier creux majeur sous 75 000 $.

Historiquement, de tels épisodes de renforcement précèdent souvent les breakouts haussiers. La réalité est donc nuancée. Les baleines distribuent, mais l’appétit des nouveaux entrants compense largement cette pression.

Attention au risque de “double top”

Malgré cette résilience, le scénario haussier n’est pas encore acquis. Pour Peter Brandt, le Bitcoin doit franchir clairement la zone des 117 500 $. Faute de quoi, la structure des prix pourrait dessiner un double top, une figure baissière qui invaliderait sept semaines de progression.

Les signaux en provenance du marché américain vont dans le même sens. Le Coinbase Premium Index, indicateur mesurant la vigueur de la demande US par rapport aux autres marchés, est passé en territoire négatif. Un avertissement qui traduit un essoufflement relatif côté occidental, contrastant avec la demande asiatique.

Les traders sur la corde raide

Le franchissement des 113 000 $ montre que les acheteurs ne se laissent pas intimider par les ventes massives des baleines historiques. Mais la partie est loin d’être gagnée. Tant que le seuil des 117 500 $ n’est pas reconquis, le risque d’une correction par un “double top” reste réel.

En clair : les bulls gardent l’avantage, mais la situation reste délicate. Pour les traders, la zone actuelle est autant une opportunité qu’un test de nervosité.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CoinGlass

