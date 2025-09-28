Après 1 milliard sur BTC, ce trader ouvre une position à levier x3 sur Aster

Le nom de James Wynn revient régulièrement lorsqu’il s’agit de paris spectaculaires sur le marché crypto. Connu pour avoir pris un Long d’un milliard de dollars sur Bitcoin via la plateforme Hyperliquid, la star est de retour. Et cette fois-ci, il cible Aster (ASTER), un token émergent lié à un exchange de produits dérivés. Son pari : un Long avec un levier x3, ouvert à 1,97 $, pour une valeur d’un peu plus de 16 000 $. Une position modeste comparé à ses précédents coups d’éclat, mais qui cache une histoire.

Jouer gros : une stratégie risquée mais calculée

Ce qui intrigue ici, c’est que des positions de Wynn ont été liquidées il y a quelques jours sur la même paire. Mais en dépit de la perte, il choisit de revenir immédiatement, convaincu que l’airdrop d’ASTER sera l’un des plus massifs de l’histoire de la crypto.

Mais bon, le levier x3 n’est pas non plus le signe d’une conviction totale. En réalité, on peut y voir un certain besoin de marge de manœuvre au cas où le vent se lève dans le mauvais sens. Ainsi, sur cette nouvelle position, le niveau de liquidation se situe autour de 1,57 $. De plus, il s’accompagne d’un seuil de tolérance à 20% qui le fait presque passer pour un trade prudent vu le profil de James Wynn.

After being liquidated on $ASTER, James Wynn is back and has opened a 3x leverage long position on $ASTER.https://t.co/oeikLXMdfb https://t.co/TrF4cYvhfw pic.twitter.com/yiLdNgIPG1 — Onchain Lens (@OnchainLens) September 27, 2025

L’obsession Wynn : Hyperliquid et les paris XXL

Cette nouvelle opération s’inscrit donc dans une longue série de paris à haut risque menés par Wynn sur Hyperliquid. Qu’il vous souvienne par exemple son Long à 40x sur Bitcoin pour 1,2 milliard $, qui s’était soldé par une perte de 17,5 millions $.

Peu après, il avait complètement changé de fusil d’épaule avec un short massif, mettant jusqu’à 50 millions $ de son wallet en jeu. Au final, la séquence lui permet de réaliser un bénéfice net de 25 millions $, non sans déclarer être sorti “a wynner”.

Pourquoi Aster attire les regards

Derrière ce nouvel intérêt pour ASTER, il y a une logique. La plateforme Aster Perpetuals prépare son airdrop, annoncé comme potentiellement colossal. Pour Wynn, le potentiel spéculatif dépasse largement le risque encouru sur une position à levier modéré.

De plus, l’émergence de nouvelles plateformes d’échange de produits dérivés dans l’univers on-chain attire de plus en plus de capitaux. L’histoire de Hyperliquid le prouve : un modèle économique bien rodé peut propulser la valeur d’un token en quelques mois.

Entre audace téméraire et excès de confiance

Le cas Wynn illustre parfaitement la psychologie des marchés crypto. Les pertes récentes ne freinent pas son appétit. Au contraire, elles nourrissent une conviction renforcée. Miser sur un airdrop en s’exposant avec effet de levier reste un pari à haut risque, mais potentiellement explosif si le scénario se confirme.

Pour l’instant, Wynn joue plus petit que lors de ses paris sur Bitcoin. Mais l’histoire montre que chez lui, les positions modestes peuvent rapidement devenir des coups d’éclat. Une chose est sûre : son nouveau trade sur ASTER sera scruté de près.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Hypurrscan

