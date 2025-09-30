Base NFT : 1,27 million de ventes pour DX Terminal, un jeu rétro-futuriste qui cartonne

La blockchain Base, le layer-2 d’Ethereum lancé par Coinbase, vient de signer un exploit dans l’univers NFT. En septembre, cinq de ses collections se sont glissées dans le top 10 mondial, selon DappRadar. En tête, DX Terminal, un jeu NFT rétro-futuriste dopé à l’IA, a enregistré 1,27 million de ventes, soit une hausse de +1000% en un mois. Avec 25,5 millions de dollars échangés, il rivalise déjà avec des géants comme CryptoPunks et Moonbirds.

DX Terminal : un jeu NFT pas comme les autres

Ce succès est dû un concept complètement nouveau. DX Terminal n’est pas une simple collection d’images ou d’avatars. Ici, chaque NFT représente un agent trader dopé à l’intelligence artificielle.

Mint your army of AI Traders on @Base 05/13.



DX Terminal: Autonomous Economy.



Clock in, Crash Out. pic.twitter.com/2N0nnQRDLZ — DX Research Group (@DXRGai) May 6, 2025

Ces personnages IA évoluent dans une simulation rétro-futuriste de marché, ambiance cyberpunk pixelisé, et réagissent aux actions des joueurs, aux entreprises rivales et même aux personnages non-joueurs.

L’objectif n’est pas de gagner de l’argent, mais de gravir les échelons dans l’univers du jeu. Contrairement aux modèles Play-to-Earn, il n’y a pas de promesses de cashouts. La monnaie interne, le WEBCOIN, n’a aucune valeur réelle. Résultat : on joue avant tout pour l’expérience, pour l’interaction avec ces agents IA et pour le côté communautaire. Une approche qui tranche radicalement avec la logique spéculative habituelle des NFT.

Pourquoi DX Terminal attire déjà plus de 200 000 joueurs ?

D’abord parce que DX Terminal mélange trois ingrédients très tendance : NFT + IA + gaming. Une combinaison qui intrigue, attire la curiosité et pousse les gens à tester. Résultat : plus de 200 000 traders uniques ont interagi avec les NFT du projet rien qu’en septembre.

Ensuite, parce que le marché était prêt pour une alternative. Après l’explosion des Play-to-Earn comme Axie Infinity, beaucoup de joueurs ont été déçus par le manque de gameplay et la dépendance aux gains financiers.

DX Terminal arrive donc au bon moment, en proposant une expérience immersive où la valeur ne se mesure pas en dollars, mais en progression dans un univers narratif.

NFT traditionnels en chute libre face aux projets gaming

Ce succès se détache d’autant plus que les « blue chips » des NFT souffrent. Selon DappRadar, les volumes d’échanges de collections historiques comme Bored Ape Yacht Club, Pudgy PenguinsouCryptoPunks ont chuté de 50 à 60% sur un mois. Même les leaders de septembre, Courtyard (-25%) et Moonbirds (-13%), affichent des reculs importants.

Dans ce contexte morose, seules deux collections sortent du lot : DX Terminal (Base) et Guild of Guardians Heroes (Immutable), toutes deux liées au gaming. Le message est clair : les NFT statiques ou purement spéculatifs n’attirent plus autant, tandis que les expériences interactives prennent le relais.

Base et Coinbase : une stratégie NFT qui paye

Avec ce carton, Base confirme son rôle de terrain d’expérimentation idéal. Plus rapide et moins coûteux qu’Ethereum, le layer-2 attire de plus en plus de créateurs en quête d’innovation. Et Coinbase, derrière le projet, y trouve un formidable levier.

Loin de concurrencer directement Ethereum ou Polygon sur les volumes, Base joue la carte de l’agilité et de l’innovation. Pour Coinbase, c’est une vitrine stratégique : montrer que son écosystème n’est pas qu’un outil technique, mais aussi un espace vivant pour les NFT et le gaming. Si la tendance se confirme, Base pourrait devenir l’incontournable pour les projets expérimentaux de demain.

Vers une nouvelle ère des NFT avec l’IA et le gaming ?

DX Terminal n’est peut-être qu’un début. Alors que les collections classiques s’essoufflent, l’innovation semble redonner un souffle au secteur. Les NFT ne sont plus seulement des objets de spéculation : ils deviennent des expériences, portées par l’intelligence artificielle et le gaming.

Reste à savoir si cet engouement s’inscrira dans la durée. L’effet nouveauté joue évidemment un rôle, et le marché NFT a déjà connu ses cycles de hype. Mais une chose est sûre : en septembre 2025, c’est Base et ses NFT rétro-futuristes qui ont volé la vedette.

Source : DappRadar

