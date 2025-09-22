Actualité Crypto : Baisse du marché, liquidation bitcoin et ethereum, altcoins, XRP, ASTER…

Le marché crypto, en plein dans la tourmente ? Ce matin, en moins de 60 minutes, plus d’un milliard de positions crypto ont été liquidées. Cela ouvre la voie à une forte baisse pour l’ensemble de l’industrie. Majoritairement, nous retrouvons ethereum avec 280 millions de dollars de positions, bitcoin et solana dans la foulée, respectivement avec 187 millions et 66 millions de positions liquidées.

Chute des cryptos pendant que bitcoin hyper accélère sa prévente

Dans cette situation, ethereum s’est rapprochée des 4 200 dollars, tandis que bitcoin est aux portes des 112 000 dollars. Ainsi, dans ce contexte baissier en ce début de semaine, nous vous proposons une couverture en temps réel des dernières actualités du marché et quelques prédictions pour les actifs tendances. Idéal pour rester au fait des éléments les plus importants dans le Web3.

Pendant ce temps, les préventes continuent d’exploser. Malgré la chute de BTC, des projets comme Bitcoin Hyper continuent de lever des fonds. S’approchant effectivement de la barre des 20 millions de dollars levés, ce tout premier Layer 2 bitcoin est l’opportunité de faire émerger la BCfi et construire un nouvel écosystème où des memecoins et du staking serait possible sur bitcoin autour d’un jeton natif, le HYPER.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

