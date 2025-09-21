4 memecoins à suivre pour faire fortune avant la fin de l’année

En ce mois, les memecoins concentrent à nouveau l’attention. Loin de se cantonner à leur première image, certains attirent aujourd’hui les fonds institutionnels, les régulateurs et les investisseurs chevronnés. Au nombre de ces derniers, Maxi Doge, Token6900, Little Pepe et Floki font sensation sur le marché. Justement, c’est le moment de suivre de près ces quatre projets qui vous réservent de belles surprises d’ici à la fin de l’année.

1. Maxi Doge : l’outsider qui veut bousculer la hiérarchie

Inspiré par l’héritage du Dogecoin, mais avec une formule plus moderne et ambitieuse, Maxi Doge mise sur une communauté qui grandit chaque jour et une communication virale qui embrasse l’humour, l’autodérision ainsi que le marketing agressif. Depuis son lancement, Maxi Doge enchaîne les phases de pump fulgurant, grâce notamment à des campagnes virales sur X et TikTok.

Cependant, au-delà du buzz, $MAXI attire l’attention des investisseurs en raison de son effet boule de neige : plus la communauté grossit, plus la liquidité et le volume de trading suivent. Et c’est ce qui renforce sa légitimité sur les exchanges secondaires.

2. Token6900 : l’absurde assumé comme stratégie

À première vue, Token6900 est un ovni. Lancé en juin 2025, il revendique haut et fort son inutilité totale : pas de feuille de route ni de promesses de services, rien d’autre que de la blague. Pourtant, la blague a fait mouche. Plus de 3,5 millions de dollars levés et une communauté en ébullition sur X et Discord.

La mécanique de Token6900 consiste en effet à jouer avec les codes de la finance. Et cela marche. Les investisseurs misent sur la rareté de ce type de projet, à même d’enflammer les foules.

3. Little Pepe (LILPEPE) : une structure différente de la masse

Là où Token6900 joue la carte du chaos, Little Pepe mise sur la solidité. Inspiré du mème le plus connu d’Internet, ce token a choisi une trajectoire bien plus « corporate ». Compatibilité avec Ethereum Layer-2, zéro taxe de transaction, mécanismes anti-bot… le projet envoie des signaux rassurants à des investisseurs qui veulent du fun, mais pas que.

Le marché ne s’y trompe d’ailleurs pas. En septembre 2025, LILPEPE a franchi la barre des 24 millions de dollars levés, quasiment son plafond. C’est un projet structuré qui attire un public mixte : traders, spéculateurs et amateurs de culture Web.

4. Floki : le memecoin qui défend sa crédibilité

De nombreux memecoins disparaissent aussi vite qu’ils apparaissent. Floki, lui, résiste. Tirant toujours profit de son association indirecte avec Elon Musk, il a su garder une communauté fidèle et dynamique, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Néanmoins, il ne s’arrête pas là. En 2025, FLOKI mise gros sur l’écosystème NFT et gaming. Certes, sur le marché, il reste un outsider. Mais ses chiffres lui font honneur : 650 millions de dollars de capitalisation, un cours autour de 0,000 11 $, et des analystes qui le voient grimper vers 0,000 25 $ avant fin octobre. Rien n’est garanti, bien sûr. Cela dit, FLOKI a ce petit supplément de crédibilité qui fait la différence.

