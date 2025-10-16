6 airdrops crypto à ne pas manquer en octobre 2025

Entre bots Telegram, projets DeFi solides et nouvelles apps Web3, ce mois d’octobre regorge d’airdrops à ne pas louper. Certains sont déjà ouverts, d’autres arrivent très vite… et tous pourraient vous faire gagner gros si vous êtes bien positionné. Voici les 6 airdrops les plus prometteurs à surveiller (ou à farmer) dès maintenant.

Snorter : le bot Telegram qui rend le trading de memes facile (et rentable)

Snorter, c’est un bot de trading sur Solana, accessible directement sur Telegram, avec une mascotte : un fourmilier qui renifle les bons plans. Le concept ? Mélanger l’univers des memecoins avec des outils de trading sérieux. Il repère les tokens qui montent, vous permet de les acheter, de vendre, de poser des ordres, tout ça sans quitter Telegram.

Derrière le style décalé, c’est du solide : frais très bas (0,85 %), protection contre les scams, sniping automatique, ordres limités, et même copy trading des meilleurs wallets. Le token $SNORT permet d’avoir des avantages dans le bot et de recevoir des récompenses.

La prévente se termine le 20 octobre, avec déjà plus de 4 millions de dollars levés. Un airdrop est prévu juste après, pour remercier les premiers utilisateurs et les membres actifs. Si vous aimez les projets utiles avec une touche de fun, Snorter est clairement à surveiller.

Meteora : l’un des plus gros airdrops Solana de l’année

Anciennement connu sous le nom de Mercurial, le protocole Meteora arrive avec un TGE massif prévu pour le 23 octobre. Et bonne nouvelle : plusieurs catégories d’utilisateurs recevront des tokens MET, dont :

Les anciens détenteurs de tokens MER (20 % de l’allocation)

Les fournisseurs de liquidité (LP)

Certains stakers de JUP

Meteora a prévu une mise en circulation quasi complète dès le jour 1, un choix rare qui pourrait dynamiser le prix dès les premières minutes. Si vous avez utilisé la plateforme avant juillet, vous êtes peut-être déjà éligible. Sinon, vous pouvez participer à la Saison 2 via le système de points pour le prochain airdrop.

Recall : le claim est en ligne

Recall est un projet à la croisée de l’IA et du Web3, soutenu entre autres par Multicoin et Coinbase Ventures. Leur idée ? Créer une mémoire décentralisée pour les agents IA, avec stockage, vérification et contrôle de version.

Depuis quelques jours, une page de claim est en ligne. Si vous avez interagi avec la plateforme ou participé à leur campagne “Surge”, vous pouvez vérifier votre éligibilité dès maintenant. Pas besoin d’attendre : le reward est en cours, et le site officiel affiche déjà le bouton “Claim”.

Andrena (DAWN) : un airdrop basé sur votre connexion

Peu connu du grand public, Andrena est un projet d’accès internet décentralisé. Il installe des antennes 60 GHz dans des zones mal desservies, et offre une connexion via une extension navigateur. En octobre, l’extension distribue des points DAWN, bientôt convertis en tokens.

Data centers power cheap connectivity, but most people can’t access them. 🌎@neilc_dawn and Prashanth Vijay of @FlumeInternet break down how it works and what we’re building to make it better for everyone. 🛜 pic.twitter.com/taaeLFTcmE — DAWN (@dawninternet) October 14, 2025

L’airdrop est confirmé, et le farming est aussi simple que de laisser tourner l’extension en arrière-plan. Le projet est sérieux : il couvre déjà plus de 10 000 foyers aux États-Unis, et a levé plusieurs millions pour se développer. Si vous aimez les projets “réels” et utiles, celui-ci mérite une place dans votre radar.

RedotPay : un airdrop façon mini-app Telegram

Encore une mini-app Telegram à suivre de près. RedotPay, soutenu par Coinbase, Galaxy et d’autres gros VCs, propose un wallet avec cartes virtuelles, stablecoins et transferts instantanés. En parallèle, l’app vous propose de gagner des points via des tâches simples et un système de récompenses.

🦄 Rising to Unicorn: @RedotPay Secures $47M in Strategic Funding!



Thanks to @cbventures , @galaxyhq & Vertex Ventures for believing in our mission!#RedotPay highlights in just 2 years:

👥 5M+ users in 100+ markets

💸 $10B annualized payments volume

🌐 Leading #stablecoin… pic.twitter.com/0rmk0OmCVL — RedotPay Official (@RedotPay) September 26, 2025

Le token n’a pas encore été lancé, mais le format est connu : farming → points → TGE → airdrop. En octobre, l’activité sur l’app bat son plein. Pensez à créer une carte, faire des transferts tests et inviter des amis si vous voulez maximiser vos chances d’obtenir un bon drop.

XMTP : l’infrastructure sociale en mode farming

Le protocole XMTP est l’un des piliers du Web3 social. Il permet d’envoyer des messages entre wallets, et alimente déjà plusieurs apps sociales. En ce moment, des plateformes de quêtes comme Drophunt ou Layer3 listent plusieurs tâches “Potential Airdrop”.

Les campagnes ne garantissent pas de tokens, mais XMTP suit un modèle similaire à Lens, CyberConnect ou Farcaster, qui ont tous fini par récompenser les premiers utilisateurs. À tester si vous êtes à l’aise avec les outils Web3 et que vous aimez l’univers social décentralisé.

Attention aux scams, et pensez à sécuriser vos wallets

Tous les airdrops cités ici sont légitimes, mais les copies frauduleuses se multiplient. Ne cliquez que sur les liens officiels, et ne signez jamais de transaction suspecte. Si possible, prenez un wallet secondaire pour interagir avec les airdrops.

Et comme toujours : faites vos propres recherches, et ne comptez pas sur un airdrop pour devenir riche. Cela reste une opportunité parmi d’autres, dans des projets encore jeunes.

