Coinbase et OKX convoitent le juteux fond de pension australien à 2 800 milliards

Avec 4,3 trillions AUD d’actifs (≈ 2 800 milliards USD), le système des retraites australien attire toutes les convoitises. Au cœur de cette manne financière, un segment particulier fait saliver les plateformes crypto : les self-managed super funds (SMSFs). Pour Coinbase et OKX, l’enjeu est clair : premier arrivé, premier servi.

Les SMSFs : un marché colossal en ligne de mire

Les SMSFs sont en réalité, des fonds autogérés qui permettent aux particuliers de piloter eux-mêmes leur épargne retraite dans un cadre unique. En effet, ils détiennent environ 1,7 milliard de AUD en crypto-actifs, soit une multiplication par sept depuis 2021.

Jusqu’à six membres, souvent issus d’une même famille, peuvent gérer directement leur retraite. Cela leur donne une liberté totale d’allocation, que ce soit sur l’immobilier, les actions ou désormais les cryptos.

Mais cette structure est encadrée par des obligations strictes. Audits annuels, conformité fiscale et transparence totale vis-à-vis de l’ATO (Australian Taxation Office), pour ne citer que ceux-là. En fin de compte, les coûts de gestion sont tels que l’option n’est intéressante qu’à partir d’un capital de 200 000 AUD. Les profils participants sont plutôt aisés, souvent en quête de diversification et de rendement.

Pourquoi Coinbase et OKX s’activent

L’opportunité est immense. Les prévisions de Deloitte annoncent un système australien de retraite à 17 trillions AUD d’ici 2043. Pour Coinbase et OKX, se positionner aujourd’hui, c’est miser sur une croissance structurelle à long terme.

Coinbase développe déjà un service dédié aux SMSFs. Plus de 500 investisseurs sont sur liste d’attente, avec une allocation moyenne prévue de 67 000 $ en crypto par portefeuille.

OKX, plus offensif, a lancé son produit dès juin 2025. En plus de l’accès au marché crypto, la plateforme veut jouer la carte de la réassurance. Pour cela, elle propose également aux utilisateurs, un accompagnement comptable et juridique faciliter l’adoption.

En dépit des différences notables des deux approches, le but de la manœuvre reste le même. Devenir le point d’entrée référence des fonds de retraite australien dans l’écosystème financier et économique crypto.

Des catalyseurs globaux favorisent le mouvement

L’Australie s’est fondé sur le précédent américain avec les plans 401(k) pour ouvrir ce marché à l’investissement crypto. En Europe, certains régimes complémentaires explorent aussi des allocations alternatives.

La combinaison de ces différents signaux renforce la crédibilité du narratif crypto. Que ce soit pour l’investissement particulier ou institutionnel, les crypto-actifs sont perçus comme composante d’un portefeuille de long terme. Alors que les rendements des marchés traditionnels sont en berne, la crypto est une alternative toute trouvée pour des SMSFs en perte de vitesse.

Les risques : réglementation et volatilité

Mais la régulation du secteur reste un chantier en cours dans le pays et la crypto est encore loin de faire l’unanimité. D’ailleurs, l’ASIC (Australian Securities and Investments Commission) prévient régulièrement sur la volatilité extrême des actifs numériques. Elle recommande toujours aux souscripteurs, l’association d’un expert à toute allocation de fonds de retraite à la crypto.

Par ailleurs, de nouvelles règles arrivent. L’AFSL (Australian Financial Services Licence) sera obligatoire pour les opérateurs crypto. De plus, l’ASIC entend renforcer les contrôles sur la garde d’actifs et les stablecoins. Pour Coinbase et OKX, la conformité sera donc un passage obligé s’ils veulent s’imposer.

Une tendance mondiale qui pourrait faire école

Si l’expérience australienne réussit, elle pourrait inspirer d’autres régimes de retraite dans le monde. Déjà, des fonds comme celui des pompiers de Houston ont osé allouer une partie de leur capital à Bitcoin et Ether. L’intégration des cryptos dans les SMSFs australiens pourrait donc servir de modèle global.

En clair, l’Australie pourrait devenir un laboratoire de l’adoption institutionnelle. Et si Coinbase et OKX remportent cette bataille, ils s’installeront durablement comme les intermédiaires privilégiés entre épargne retraite et actifs numériques.

Un pari sur l’avenir

Le fond de pension australien est l’un des plus lucratif au monde. En ciblant les SMSFs, Coinbase et OKX misent sur un segment agile, riche et ouvert aux nouvelles classes d’actifs. Mais la route est semée d’embûches : volatilité, régulation et besoin de pédagogie.

Si le pari réussit, il pourrait redéfinir le rôle des cryptomonnaies dans les stratégies de long terme. Et transformer l’Australie en pionnier d’une nouvelle ère pour la gestion de patrimoine mondiale.

Source : Bloomberg

