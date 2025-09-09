ChatGPT-5 identifie 3 Altcoins pour finir le dernier trimestre en puissance

Après plusieurs semaines de sortie, les flux de capitaux entament un timide retour avec un marketcap grimpe à 3920 milliards de dollars, en hausse de 1,28 %. Toutefois, les indicateurs restent contrastés avec des velléités de reprise sur fond de neutralité. Pour les experts, c’est maintenant que les investisseurs doivent planifier la prochaine explosion. D’autant plus que l’Altcoin Season Index semble annoncer une dynamique favorable aux alts. Dans ce contexte, ChatGPT-5 a permis aux analystes de repérer 3 altcoins explosifs pour le dernier trimestre 2025.

Un marché porté par les taux, la tech et les flux institutionnels

Le marché crypto est en hausse hebdomadaire de plus de 4 % dans un contexte macro dominé par l’actu américaine. Le dernier rapport sur l’emploi a affiché un taux de chômage de 4,3 %, son plus haut depuis 2021. En conséquence, les marchés parient désormais à 97 % sur une baisse des taux de la Fed en septembre.

Historiquement, chaque baisse d’un point de pourcentage des taux s’est traduite par un gain de 15 à 20 % pour le Bitcoin sur six mois. L’or, en hausse de 40 % depuis le début de l’année et désormais à 3 500 $ l’once, reflète le même besoin de valeur refuge.

En parallèle, la corrélation entre crypto et Nasdaq-100 s’est renforcée à 0,62, son plus haut niveau depuis juillet. La crypto se comporte comme un actif technologique à haut risque, tout en gardant une fonction de protection face à l’inflation. La corrélation avec l’or, passée à 0,68, en est la preuve.

Enfin, les flux institutionnels apportent une relative stabilité. Les achats réguliers des grandes entreprises entretiennent la confiance, même si le marché reste sensible aux publications macro, notamment le CPI attendu mercredi.

Wepe : le memecoin premium qui séduit les initiés

Wepe, souvent surnommé Wall Street Pepe, est plus qu’un simple meme. Le projet a déjà brûlé plus de 50 % de son offre, renforçant sa rareté. Il intègre en plus du staking, des NFT utilitaires et des espaces exclusifs pour ses détenteurs.

Ce mélange entre ironie meme et codes financiers attire une communauté engagée, dans l’esprit de WallStreetBets. Dans un marché en quête de récits viraux, Wepe réussit à combiner humour et sérieux.

Le pari semble risqué, mais il est totalement assumé. Dans un environnement où l’altseason s’installe, il pourrait profiter d’une rotation massive de capitaux vers les memecoins premium.

SUBBD : l’IA au service des créateurs

SUBBD adopte une approche beaucoup plus utilitaire que celle de la seule satire pur meme. Dans l’idée, il est question de créer un écosystème dans lequel les créateur et leurs abonnés jouissent d’une proximité accrue.

Réduire au maximum l’intermédiation des plateformes traditionnelles notamment quand vient la question des revenus pour le créateur et des frais pour les souscripteurs. Dans cette optique, le token $SUBBD joue un rôle central. En plus de ses fonctions utilitaires comme l’accès à du contenu exclusif et des réductions sur abonnements, le jeton offre également du staking à 20 % APY.

La tokenomics est structurée pour cet objectif : 30 % pour le marketing, 20 % pour le développement et 18 % pour la liquidité. Plus de 10,8 millions de tokens sont déjà bloqués en staking. SUBBD coche les cases du narratif IA + Web3 + économie des créateurs. Dans un marché en recherche d’applications concrètes, c’est un projet qui pourrait surprendre.

Bitcoin Hyper : la surcouche qui vise la vitesse

Bitcoin Hyper ambitionne de résoudre une faiblesse bien connue du BTC : la lenteur des transactions. Le projet introduit ainsi une implémentation en Layer-2 permettant des transactions ultra rapides et une scalabilité digne des blockchains modernes sur le réseau Bitcoin.

Jusqu’ici sur le plan technique, les rapports d’analyse sont prometteuses. Les TPS en l’occurrence, sont supérieurs à ceux des L2 classiques ; un modèle de sécurité ancré dans la chaîne mère. Autant de prouesses qui expliquent l’intérêt croissant des early adopters. Dans un contexte où Bitcoin reste autour des 115 000 $, un projet capable d’amplifier son usage attire forcément l’attention.

Bitcoin Hyper incarne le pari “infrastructure”. S’il tient ses promesses techniques, il pourrait capter une part significative de la dynamique actuelle, en profitant de la visibilité du BTC.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

