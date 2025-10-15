Crypto : Security Alliance lance un bouclier anti-phishing

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Octobre 15, 2025

La Security Alliance déploie un nouvel outil pour documenter les arnaques au phishing avec des preuves vérifiables. L’objectif : produire des rapports signés qui reproduisent exactement ce que voit une victime et faciliter ainsi le retrait des sites malveillants.

Security Alliance, collectif spécialisé dans la lutte contre les fraudes crypto, présente un mécanisme de preuve pensé pour les équipes sécurité. Le principe consiste à capturer la page frauduleuse telle qu’elle s’affiche à l’écran. Puis à la sceller avec une attestation cryptographique. Cette attestation accompagne le rapport et permet à un tiers de vérifier que la capture n’a pas été altérée. Cela transmet ainsi plus qu’une simple image, il fournit une preuve portable.

Dans la pratique, l’outil vise un problème récurrent : le cloaking. Beaucoup de sites d’hameçonnage servent une page propre aux robots et aux scanners, tout en affichant une interface piégée aux victimes. Résultat, les plateformes, CERT et forces de l’ordre ont parfois du mal à reproduire l’arnaque. Avec une preuve signée, l’écart disparaît. Les équipes peuvent trier plus vite les signalements, déclencher des blocages de domaines et coordonner des gels de fonds quand c’est possible.

🔏 SEAL has been working on a new tool to enable advanced users and security researchers to join the fight against crypto phishing, and we're excited to release it to the public pic.twitter.com/6denBjlO1L — Security Alliance (@_SEAL_Org) October 13, 2025

Pourquoi c’est utile : preuves et entraide d’enquête

Le phishing reste l’une des principales portes d’entrée des vols crypto. Les fraudeurs exploitent la notoriété de projets, de wallets ou d’exchanges, puis poussent une page miroir qui siphonne les clés ou les signatures. Les victimes pensent interagir avec un service légitime, elles signent une transaction ou livrent leur seed. Ensuite, les fonds partent vers des comptes relais. Sans preuve robuste, la chaîne de réponse s’enlise et chacun doute de la matérialité du faux site au moment du signalement.

Avec un rapport vérifiable, les maillons s’alignent. Les plateformes ont un artefact standard qu’elles peuvent partager avec des partenaires ou hébergeurs. Les autorités reçoivent une pièce technique exploitable, compatible avec des procédures de retrait.

Enfin, les équipes anti-fraude gagnent du temps, car elles n’ont plus à rejouer toutes les conditions d’accès à la page piégée. À terme, un format commun de preuve accélère la circulation de l’information et réduit la fenêtre d’exposition des victimes.



Attestation en direct : identification des liens malveillants

Pas un antivirus, mais un standard de preuve

Cet outil ne s’adresse pas au grand public. Il ne remplace ni les filtres anti-phishing ni les bonnes pratiques d’hygiène numérique. Il s’insère plutôt dans le pipeline des professionnels, chercheurs sécurité, équipes trust & safety et cellules d’investigation.

L’idée n’est pas de détecter à la place des utilisateurs, mais de documenter ce qui a été détecté, sans ambiguïté, puis d’enclencher les bons leviers opérationnels.

La suite se jouera sur l’adoption. Les résultats dépendront du nombre d’exchanges, de wallets et de CERT qui intègrent ces attestations dans leurs workflows. Il faudra aussi clarifier la gouvernance des listes noires et la façon de partager les rapports entre acteurs.

Si le format devient un standard, la réponse collective gagnera en vitesse. Dans le cas contraire, l’outil restera un progrès local.

Source : SEAL

