Aster Chain confirme son lancement imminent : le token ASTER bondit de 35 %

L’écosystème Aster franchit un jalon significatif. En effet, Leonard, qui dirige le projet, a annoncé le 24 septembre 2025 que l’Aster Chain, une blockchain de première couche conçue sur mesure, entre dans sa phase d’essai final et devrait bientôt démarrer officiellement. Conçue pour répondre aux besoins croissants de rapidité et de sécurité des marchés numériques.

Des innovations techniques au cœur du projet

Aster Chain a conçu une architecture destinée à séduire aussi bien les traders institutionnels que les utilisateurs particuliers. En outre, le protocole associe la vitesse des transactions à une meilleure confidentialité grâce à l’utilisation de preuves à divulgation nulle de connaissance (zero-knowledge proofs).

En outre, le CEO d'ASTER a confirmé que la chaîne Aster arrive et est en phase de test, avec une finalité inférieure à la seconde, une intégration native des contrats perpétuels, des frais bas et un programme de rachat de tokens.

Ainsi, le projet se positionne comme une alternative crédible face aux grandes blockchains, souvent critiquées pour leurs coûts élevés et leur lenteur persistante.

Un programme de rachat de tokens en préparation

Ce programme, dont les modalités seront définies dans les semaines à venir, a pour but de consolider la valeur de la communauté et, par conséquent, de rendre encore plus rare le jeton ASTER. Tout de suite, l’annoncement entraînait un mouvement haussier éclatant : le token, en à peine 24 heures, gagnait plus de 30 % au cours, s’échangeant jusqu’à 2,43 dollars, avant une légère correction.

L’intérêt croissant des baleines

Le marché a également enregistré d’importants mouvements de capitaux. Ainsi, un portefeuille a récemment déposé près de 74 millions de dollars en USDT sur Gate.io avant de convertir 46,5 millions de dollars en ASTER.

Un investisseur important a acheté pour 50 millions de dollars d'ASTER sur Gate.io il y a 16 heures.



Il détient maintenant 0,3 % de l'offre et se classe comme le 12e plus grand détenteur.

Dans le même temps, un autre investisseur a acheté plus d’un demi-million de tokens via BNB, tandis qu’un portefeuille fraîchement créé a acquis près de 14 millions de dollars en ASTER sur Bybit.

De plus, environ 50 millions de tokens ont circulé vers une dizaine de nouveaux portefeuilles, ce qui a alimenté les spéculations sur la stratégie de distribution d’ACT. Cependant, cette concentration continue de susciter des doutes, puisque les cinq plus gros détenteurs contrôlent encore plus de 92 % de l’offre totale.

Des perspectives de marché amplifiées par les rumeurs

La capitalisation d’ASTER a désormais franchi les 3,7 milliards de dollars, ce qui positionne clairement le projet parmi les acteurs montants du secteur.

De plus, Leonard a également confirmé que des pourparlers ont été élaborés avec Binance pour envisager une cotation qui n’est pas encore approuvée, mais qui fait toujours l’objet de rumeurs et d’intérêt des investisseurs.

Entre promesses et vigilance

Bien que le projet Aster Chain présente des avancées technologiques et certaines promesses, c’est surtout la fiabilité du projet qui ne consentira l’audace qu’en rendant compte de l’effectivité des engagements pris et de son lien à sa capacité à faire au-delà de la sphère des institutionnels.

Les semaines qui viennent ne constitueront pas un moment déterminant puisque viendront la mise en œuvre de la blockchain et la présentation du programme de rachat de tokens. Ainsi, cette période représente une véritable fenêtre d’observation stratégique pour les acteurs du marché.

