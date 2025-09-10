Apple : l’iPhone 17 intègre une sécurité matérielle pour protéger vos cryptos

Avec plus de 2,17 milliards $ déjà volés en cryptomonnaies, 2025 est de loin l’année la plus dévastatrice pour les détenteurs aussi bien institutionnels que particuliers. Il va donc sans dire que les enjeux de la sécurité à ce niveau sont énormes. Un marché que Apple souhaite séduire avec le nouvel iPhone 17. Au centre des débats, la Memory Integrity Enforcement (MIE). Une technologie de sécurité matérielle pensée pour contrer l’une des failles les plus exploitées en cyber sécurité : la corruption de mémoire.

Pourquoi c’est crucial pour les investisseurs crypto

La nouvelle composante MIE entend surveiller et valider l’utilisation de la mémoire en temps réel. En tandem avec la Enhanced Memory Tagging Extension (EMTE), elle bloque des attaques critiques comme les écritures hors limites ou les failles de type use-after-free. Selon Apple, cette innovation cible près de 70 % des vulnérabilités logicielles connues.

Pour vous propriétaire d’un wallet crypto, la sécurité mémoire est bien plus qu’un simple détail technique. C’est une question de survie financière. Lorsqu’un pirate exploite une faille mémoire, il peut intercepter des signatures, détourner des Passkeys et drainer discrètement des fonds.

Avec la MIE activé par défaut, ce type d’attaque devient nettement plus difficile. Apple souhaite ainsi renforcer la perception de son iPhone en tant qu’outil sécurisé pour la gestion d’actifs numériques. D’ailleurs, DiscusFish, cofondateur de Cobo et F2Pool, ne cache pas son enthousiasme :

C’est une victoire majeure pour les gros porteurs et les signataires fréquents. MIE sécurise le processus de signature et les Passkeys, offrant un nouveau niveau de confiance.

Réponse aux menaces réelles

Le timing d’Apple n’a rien de fortuit. L’année écoulée a été marquée par une série de zero-days iOS exploités dans la nature, dont des failles critiques liées à ImageIO. Dans certains cas, les hackers ont même réussi à provoquer plusieurs bugs mémoire pour prendre le contrôle total d’un appareil en quelques jours seulement.

Avec MIE, Apple souhaite faire entrer la sécurité mobile dans une nouvelle ère. Une configuration dans laquelle cet aspect de la cyber sécurité va bien au-delà de la protection logicielle pour s’enraciner directement dans la puce. Pour le hacker, ce nouveau système augmente le coût ou la complexité des attaques.

Conséquences pour les portefeuilles et Passkeys

Les implications sont immédiates pour les utilisateurs crypto :

Les transactions de portefeuilles sont moins exposées aux interceptions .

de portefeuilles sont . Les fonds auto-conservés bénéficient d’un rempart supplémentaire .

auto-conservés bénéficient d’un . Les Passkeys et authentifications critiques deviennent plus résistants aux détournements.

En d’autres termes, l’iPhone 17 réduit le risque de voir ses actifs s’évaporer en silence. Pour ceux qui gèrent des portefeuilles conséquents, c’est un pas en avant décisif.

Attention : ce n’est pas encore The Best Wallet

En effet, il serait dangereux de considérer la MIE comme une solution définitive. Certes le dispositif pose les bases d’une sécurité accrue, mais les développeurs restent les éléments clés. La discipline dans la mise au point de solutions va faire la différence entre un wallet dévalisé malgré le tandem MIE + EMTE et un qui soit ultra résistant.

De plus, cette démarche de Apple n’a pas été annoncée en tant que solution 100% dédiée crypto actifs. Par conséquent, les hardware wallets et solutions multisig restent incontournables pour la protection à long terme.

En réalité, la véritable révolution se situe surtout dans la trajectoire adoptée. Apple pousse vers une confiance enracinée dans le matériel, une évolution qui pourrait redéfinir les standards de sécurité des appareils mobiles.

iPhone à la tête de la révolution mobile Web3

Avec l’iPhone 17, Apple ne se contente pas d’améliorer les performances. La firme de Cupertino établit un nouveau standard en matière de sécurité mobile. Pour les investisseurs crypto, c’est une bonne nouvelle. La combinaison de MIE et EMTE réduit drastiquement les risques liés aux failles mémoire.

Cela ne supprime pas la volatilité des marchés, mais diminue un risque encore plus redoutable. Dans la crypto, la sécurité matérielle est aussi précieuse que le portefeuille lui-même.

Source : Apple

