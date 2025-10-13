Solana rebondit de 10 % mais un signal inquiétant se cache derrière la hausse

Après plusieurs séances sous pression, Solana (SOL) a offert aux investisseurs une belle surprise. En 24 heures, le token a bondi de 10,59 %, flirtant à nouveau avec la barre symbolique des 200 $. Un retour de vigueur qui contraste avec les secousses récentes du marché. Mais derrière cette brise d’espoir, un signal moins reluisant rôde. Les volumes de transaction et les contrats à terme sur les marchés dérivés ne suivent pas totalement.

Un volume en hausse après l’essoufflement

Selon les données de CoinGlass, le volume spot de Solana sur Binance avait chuté de 62 % le 12 octobre, avant de rebondir de 10,2 % le lendemain. Ce sursaut accompagne la hausse du cours, mais il ne suffit pas à effacer la baisse de liquidité observée ces dernières semaines.

Les altcoins comme SOL et Wepe affichent ainsi une dynamique de reprise en dépit de la prudence du marché. Wall Street Pepe en l’occurrence, affiche une hausse de près de 3% sur les volumes de transaction de 24h avec une valorisation à +2,53% sur la même période. Cela dit, la plupart des traders voient ce mouvement comme un retour technique, pas encore comme le signal d’un vrai retournement haussier durable.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les liquidations ont ravagé le marché des dérivés

Le véritable point de tension se situe du côté des produits dérivés. L’Open Interest (OI) sur Solana a plongé de 14,83 milliards $ à 9,81 milliards $ entre le 10 et le 11 octobre. En d’autres termes, un effondrement de près de 34 % en 24 heures.

Ce décrochage brutal résulte d’une vague de liquidations massives, qui a contraint de nombreux traders à couper leurs positions. Même si l’OI s’est stabilisé autour de 10,28 milliards $, cela traduit une perte de confiance à court terme sur les contrats à effet de levier.

Cette purge peut toutefois avoir un effet bénéfique. En éliminant les positions trop spéculatives, elle crée une base plus saine pour une reprise future.

Entre bataille psychologique et technique : 200 $ un support ou une résistance

Sur le plan technique, les acheteurs continuent de défendre la zone 200-215 $ avec plus ou moins de réussite. Il s’agit en effet, d’une zone d’accumulation dense, où les ordres vendeurs se concentrent depuis plusieurs semaines.

Par conséquent, une percée franche et solide au-dessus de 215 $ servira sans doute de tremplin à une reprise plus solide. Cela dit, vu l’actuelle fébrilité du marché, le scénario inverse demeure possible. Le cas échéant, il faudrait envisager un retour vers 180 $. Ce scénario se verrait notamment renforcé si le Bitcoin échoue à la reconquête des 117 000 $, actuellement considérée comme un pivot macro du marché.

Des signaux on-chain mitigés

Le tableau des flux on-chain fait état d’un bilan mitigé. La quantité de SOL détenue sur les plateformes d’échange diminue depuis juillet, un signe d’accumulation par les investisseurs. Le nombre de transactions repart timidement à la hausse après une chute prolongée depuis août.

En revanche, le Short-Term Holder NUPL (indicateur de profit/perte à court terme) est tombé à un niveau proche de celui de juin. Or cet indicateur est souvent associé à des phases de marché correctif profond.

L’analyste Jelle souligne que la capitalisation totale du marché des altcoins tient encore autour de 1,05 trillion $, sans rupture majeure. Selon lui, le risque reste contenu tant que ce seuil tient. Mais un échec à le défendre pourrait rouvrir un cycle baissier sur l’ensemble des altcoins.

Bitcoin reste le métronome du marché

Impossible d’analyser Solana sans évoquer Bitcoin, dont la trajectoire influence toujours les altcoins. Le va BTC se rapprocher des 117 000 $, mais la résistance clé demeure 120 000 $. Tant que ce plafond n’est pas franchi, la volatilité restera élevée et les rebonds des altcoins vulnérables.

Un dépassement clair des 120 000 $ sur Bitcoin combiné à un passage de 215 $ sur Solana serait le double signal haussier que les traders attendent pour valider un retour de tendance.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :