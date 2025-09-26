3 altcoins à acheter à rapidement pour faire un 300 % sur son portefeuille crypto

Bitcoin et ethereum perdent leurs supports, respectivement à 112 000 dollars et 4 000 dollars. Dans ce contexte où le marché crypto dévisse légèrement, quels sont les altcoins qui disposent encore aujourd’hui d’un fort potentiel ? Découvrez notre liste de trois cryptos pour faire fructifier son capital.

Snorter : une réelle opportunité sur l’écosystème Solana

Le projet Snorter devient progressivement incontournable pour les fans de memecoins et les traders qui sont sur Solana. Sa proposition de valeur ? Un bot de trading exclusivement dédié aux memecoins. Bien plus performant que des acteurs historiques tels que Banana Gun ou Maestro, il se distingue notamment par les frais les plus bas du marché, une protection contre les rugpulls et le sniping automatisé d’actifs.

Levant plus de 4 millions de dollars à ce jour, SNORT est disponible au prix de 0,105 dollar, ce qui est particulièrement intéressant pour ceux qui souhaitent détenir cet actif en amont de son lancement public.

Avec une roadmap particulièrement complète, prévoyant le déploiement d’algorithmes et l’intégration d’une API de trading, $SNORT est un actif idéal pour ceux qui souhaitent se positionner sur le futur Solana du marché.

Aster : la figure montante de l’industrie

Pendant que l’avenir de Solana se construit, le secteur des DEX est en pleine situation de concurrence. Après plusieurs mois de monopole pour Hyperliquid, enregistrant des volumes records et une TVL qui atteint des records avec son HyperEVM (plus de deux milliards de dollars), Aster DEX fait son entrée avec le soutien de CZ.

Se positionnant à la 36ème place sur CoinMarketCap, le jeton d’Aster, portant le même nom, voit désormais sa capitalisation dépasser les 3 milliards de dollars. Un seuil majeur, témoignant de la capacité du projet à aspirer une partie de la liquidité sur Hyperliquid. La guerre est très clairement déclarée entre $HYPE et $ASTER. Ce dernier étant bien plus jeune, le potentiel haussier est supérieur au regard de la différence de 11 milliards de dollars de capitalisation.

Des risques subsistent tout de même : mensonges sur les volumes annoncés, un Open Interest (OI) encore limité, un projet beaucoup trop appuyé par CZ et des défauts dans le code de l’interface.

PLUME : un actif idéal pour le marché des RWA

Au-delà des memecoins et du marché des DEX on-chain, les Real-World Assets ont également un rôle non négligeable dans l’industrie crypto. Narrative tendance en raison de l’institutionnalisation des actifs numériques, des blockchains sur-mesure, exclusivement dédiées à ce projet, émergent à ce jour.

Plume Network est probablement le meilleur exemple à ce jour. Ce Layer-1 cumule à ce jour plus de 165 millions de dollars de RWA sur sa blockchain, plus de 200 000 holders et un très large nombre d’actifs différents.

Oscillant autour des 0,10 dollar avec une capitalisation qui reste inférieure à 1 milliard de dollars, le jeton natif $PLUME est une option de choix pour s’exposer à cette narrative, ce qui en fait un bon complément avec SNORT et ASTER.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

