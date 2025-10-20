Airdrops : 88 % finissent dans le rouge en 90 jours

L’airdrop est un gros levier marketing. Mais sa performance ne suit pas toujours. D’après une étude récente, ce sont près de 88 % des tokens distribués qui chutent au cours des 90 premiers jours. Le constat interroge la mécanique d’allocation, la valorisation au listing et l’utilité réelle des projets. L’effet cadeau s’épuise vite si l’économie du token n’est pas solide.

Le constat chiffré : trois mois qui font la différence

Le rapport de DappRadar et Bitget recense des dizaines d’airdrops sur plusieurs cycles, avec une même conclusion, la baisse prédomine à J+90. Les courbes montrent un pic d’activité lors des premières cotations, puis une décrue régulière quand l’offre en circulation augmente.

Les volumes initiaux masquent souvent une liquidité étroite, ce qui accentue la volatilité à la vente. Au bout de trois mois, 88% des jetons affichent une performance négative par rapport au prix des premiers jours.

Par ailleurs, la pression de vente s’organise vite. Une partie des bénéficiaires arbitre sans état d’âme, surtout quand l’airdrop représente un gain inattendu. Les émissions programmées, qu’il s’agisse de déverrouillages d’équipes ou d’incitations communautaires, ajoutent des vagues d’offre. Résultat, la pente devient difficile à remonter sans catalyseurs concrets côté produit.

Pourquoi ça casse : utilité, FDV et flottant trop serré

D’abord, la question de l’utilité. Beaucoup de tokens n’offrent pas de cas d’usage immédiat, gouvernance superficielle ou accès à des fonctionnalités encore en chantier. Le marché finit par actualiser ce manque, parfois dès les premières semaines.

Ensuite, la FDV (valorisation totalement diluée) arrive trop haut. Un multiple ambitieux au listing, combiné à un flottant initial très réduit, crée un prix fragile, facile à renverser quand les premiers vendeurs se présentent.

Enfin, l’ingénierie d’allocation compte. Des airdrops trop faibles en pourcentage, ou trop concentrés, favorisent la captation par quelques poches et accélèrent le dump. À l’inverse, des distributions plus larges, accompagnées d’un vesting clair et d’une feuille de route lisible, amortissent les à-coups. Sans ces garde-fous, la dynamique tourne au jeu musical, les derniers entrants portent la baisse.

Les exceptions qui résistent : produit vivant et règles lisibles

Il existe des contre-exemples. Quand le produit fonctionne déjà et attire une base d’utilisateurs engagés, l’airdrop sert de pont vers un usage récurrent. La trésorerie du protocole finance la profondeur de marché, la liquidité se renforce et le prix respire. Et un calendrier de déverrouillage prévisible, expliqué dès le départ, réduit l’incertitude.

Autre point, la qualité du listing. Un carnet animé par des market makers crédibles, des pools suffisamment dotés et une communication honnête sur les risques aident à traverser la fenêtre critique des 30 à 90 jours. À défaut, l’airdrop devient un simple événement de distribution, vite arbitrable, sans trajectoire d’adoption.

Quelques projets récents se démarquent tels que l’airdrop d’Hyperliquid en 2024. À l’époque, le projet avait favorisé une démarche autour de sa communauté plutôt que des larges fonds de capital-risque. Cela a créé un sentiment d’appartenance au sein de l’écosystème, et la valeur du jeton s’est stabilisée sur plusieurs mois.

Mode d’emploi pour survivre à un airdrop

Avant toute chose, regarder les fondamentaux. Y a-t-il un produit en service, une traction mesurable, une demande hors spéculation ?

Ensuite, lire la tokenomics. Quelle FDV au listing, quel flottant réel, quels déverrouillages à venir, qui détient quoi et quand ?

Puis, inspecter la liquidité. Profondeur des carnets, taille des pools, présence de LP/MM identifiés… Enfin, surveiller les volumes et la dispersion des détenteurs au fil des semaines. Si la concentration s’accroît pendant que l’activité utilisateur décroît, le signal est mauvais. Il faut aussi se méfier des promesses de « recovery » après une forte baisse. Les arnaques prospèrent sur la frustration.

Source : DappRadar

