AI + Crypto : pourquoi Galaxy Digital pourrait devenir le Nvidia du Web3

Galaxy Digital ne fait pas que surfer sur les tendances. L’entreprise est en train de s’imposer comme un acteur clé à la croisée de deux secteurs explosifs : l’intelligence artificielle et la crypto. Certains la comparent déjà à Nvidia, leader absolu des puces IA. Et au final, la comparaison n’est pas si farfelut.

Galaxy Digital : le “Nvidia du Web3”, hype ou réalité ?

On ne parle pas ici d’un projet obscur qui colle des buzzwords sur son projet. Galaxy Digital, c’est du solide. D’un côté, l’entreprise est bien implantée dans l’univers crypto avec des services financiers, de l’infrastructure blockchain et une forte exposition aux actifs numériques. De l’autre, elle accélère fort dans l’IA, notamment via ses projets de data centers.

Ce positionnement “entre deux mondes” n’est pas juste stratégique. Il colle à une demande réelle du marché. Résultat ? Un business qui explose : +223 % de revenus en un trimestre, plus de 500 millions de dollars de bénéfices, et un titre en bourse qui a doublé en quelques semaines. On comprend pourquoi certains y voient le “Nvidia du Web3”.

Ce que fait Galaxy Digital aujourd’hui (et pourquoi ça marche)

À l’origine, Galaxy Digital faisait du mining Bitcoin. Depuis, la boîte a bien grandi. Aujourd’hui, elle propose des services de validation et de staking sur plusieurs blockchains : Ethereum, Solana, Polygon, Avalanche, Cosmos, Polkadot. Une couverture large, qui inspire confiance.

En plus de ça, elle développe une gamme de services financiers tournés vers les institutionnels, tout en gardant un pied dans la tech pure. Son expérience dans les infrastructures blockchain l’a amenée à s’intéresser aux besoins de l’IA, et notamment à la puissance de calcul.

Leur gros coup : devenir un géant des data centers IA

L’IA, ça demande énormément de ressources. Des GPU, de l’électricité, et surtout… des data centers. Et ça tombe bien, Galaxy est en train d’en construire à la pelle. D’ici fin 2025, elle devrait disposer de 1,6 GW de capacité validée, avec encore 0,9 GW en attente d’autorisation. Soit un total potentiel de 2,5 GW.

Pour comparer : Digital Realty, l’un des leaders mondiaux du secteur, gère 2,7 GW répartis sur 310 centres. Galaxy joue donc dans la même cour, mais avec une approche tournée vers le futur : IA + crypto. Ces data centers serviront à l’IA certes, mais aussi aux blockchains, aux protocoles et aux calculs distribués. Un pont stratégique entre deux écosystèmes.

GalaxyOne : leur super-app financière pour l’ère Web3

Mais Galaxy ne s’arrête pas à l’infrastructure. Elle développe aussi des produits concrets pour les utilisateurs, comme GalaxyOne. C’est leur « super-app » financière, qui propose : du yield (4 à 8 %), du trading d’actions, d’ETF, de cryptos… le tout construit sur des rails blockchain.

L’idée est simple : rassembler tout ce que vous faites déjà avec votre banque ou votre broker, mais dans une interface moderne, décentralisée, fluide, compatible Web3. Galaxy vise aussi bien les particuliers que les pros. Et ça fonctionne : l’app attire déjà les regards d’investisseurs et de régulateurs.

Résultats, croissance & pourquoi les investisseurs adorent

Avec 29 milliards de revenus et un demi-milliard de profits au dernier trimestre, Galaxy impressionne. Mieux encore : ils ont explosé les attentes sur les bénéfices par action (EPS), avec +261 % au-dessus du consensus. Résultat : le titre a bondi de 8 % juste après l’annonce.

Mais le plus impressionnant, c’est la dynamique. Galaxy est positionnée sur deux mégatendances mondiales, IA et crypto, qui pourraient transformer les prochaines décennies. Et pour l’instant, elle coche toutes les cases : croissance, innovation, vision long terme.

Quels sont les risques ? (Oui, il y en a)

Évidemment, tout n’est pas rose. Galaxy dépend encore beaucoup de la santé globale des marchés, et on sait que crypto et tech sont souvent volatiles. Construire des data centers demande aussi des investissements massifs, soumis à des contraintes réglementaires et énergétiques.

Il faut aussi surveiller la concurrence. Des géants comme Amazon ou Google pourraient très bien venir marcher sur les plates-bandes de Galaxy. Sans parler des régulations crypto, qui évoluent vite. Bref, c’est un pari ambitieux, mais pas insensé.

