Explosion des mineurs BTC : l’énorme pari IA de Microsoft déclenche une ruée haussière

Les marchés ne regardent plus seulement le prix du Bitcoin. Ce mardi, les actions des principaux mineurs BTC ont flambé, portées par un événement qui n’a rien à voir avec la blockchain. La signature d’un contrat colossal de 17,4 milliards de dollars entre Nebius Group et Microsoft pour la fourniture de GPU a suffi à déclencher une vague acheteuse sur le secteur.

Bitfarms en tête, Cipher Mining et Hut 8 en embuscade

Alors que le Bitcoin lui-même reculait légèrement, les mineurs se sont mués en grands gagnants de la ruée vers l’intelligence artificielle. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

Bitfarms (BITF) : +22 %,

Cipher Mining (CIFR) : +20 %,

IREN et Hut 8 (HUT) : gains à deux chiffres,

Riot Platforms (RIOT) et TeraWulf (WULF) : hausses solides dans la même veine.

Seule exception notable : MARA Holdings, plus positionnée sur une stratégie de “Bitcoin treasury” que sur l’infrastructure HPC. Son bond s’est limité à +4 %. Une performance modeste qui souligne que le marché distingue désormais les acteurs selon leur capacité à monétiser la puissance de calcul au-delà du seul minage.

Un secteur en pleine mutation

Pendant des années, la rentabilité des mineurs était dictée par un cycle prévisible : le halving. Tous les quatre ans, la récompense par bloc était divisée par deux, et ce rythme définissait les hausses et les baisses de marges. Cette logique s’essouffle.

Aujourd’hui, la réalité est tout autre :

Des coûts énergétiques en hausse ;

Une production matérielle en continu menée par Bitmain et d’autres géants ;

Une concurrence féroce entre fermes de minage.

Le modèle centré uniquement sur Bitcoin devient fragile. L’IA arrive au moment parfait pour offrir une seconde vie aux infrastructures énergivores des mineurs.

Microsoft et l’effet vitrine du GPU

Le contrat Nebius-Microsoft agit comme un signal fort. La demande mondiale pour des GPU capables d’alimenter l’intelligence artificielle explose. Or, qui détient déjà des infrastructures prêtes à absorber cette demande ? Les mineurs de Bitcoin.

Leur avantage est double puisque les data centers géants sont conçus pour fonctionner 24h/24. Ensuite, l’énorme avantage du savoir-faire énergétique, acquis dans l’optimisation de la consommation. Dès lors, le marché ne les regarde plus comme de simples producteurs de blocs Bitcoin, mais comme des fournisseurs stratégiques de puissance de calcul.

Analyse : un repositionnement gagnant

La hausse des actions minières face à la baisse du Bitcoin illustre une bascule : les investisseurs misent sur la réinvention du secteur minier à l’ère de l’IA. Oui, le prix du BTC reste important. Mais il n’est plus le seul baromètre. L’avenir de sociétés comme Bitfarms, Hut 8 ou Cipher pourrait se jouer dans leur capacité à louer leur puissance aux géants du cloud et de l’intelligence artificielle.

Sur le court terme, cette diversification agit comme un catalyseur haussier pour leurs valorisations. À long terme, elle pourrait être leur plan de survie dans un écosystème minier saturé et soumis à des marges de plus en plus réduites.

Pour les particuliers, les prochains jours vont donc se décider à la capacité à lire les tendances. Une tâche à laquelle Snorter s’est révélé particulièrement utile depuis le début de la saison.

Ils surfent désormais sur la vague IA

L’explosion des actions minières démontre une réalité : les frontières entre crypto et intelligence artificielle s’estompent. Si Microsoft valide l’importance de l’infrastructure GPU via un contrat record, alors les mineurs de Bitcoin deviennent naturellement des acteurs clés de cette révolution.

Pour les investisseurs, le signal est clair : la valeur des mineurs ne se lit plus uniquement dans le prix du BTC, mais dans leur capacité à s’adapter à l’économie de l’IA. Et sur ce terrain, certains sont déjà en avance.

Source : CNBC

