LIVE : Actualité crypto de XRP, Bitcoin, Ethereum, altcoins et régulation Web 3

Malgré les perspectives d’une baisse des taux durant les prochains mois avec la FED, les données du PPI ayant été au-dessus des attentes la semaine dernière, cela conduit l’industrie dans une spirale baissière. Cependant, le marché amorce actuellement un rebond en ce début de semaine. Bitcoin est en hausse de 0,70 %, pendant qu’ethereum prend la main avec un rebond à hauteur de 3 %, regagnant les 4 200 dollars.

Cette situation va-t-elle durer éternellement ? Tôt ou tard, bitcoin et ethereum devront conjointement former de nouveaux sommets pour que les altcoins puissent connaître l’heure de gloire. Sans cela, il sera compliqué d’envisager une altcoin season. Dans cet article, nous vous proposons une couverture en temps réel des dernières actualités du marché, portant sur vos actifs préférés.

