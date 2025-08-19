NFTs en repli : 1,2 milliard de dollars de valeur envolés

Après avoir suscité un engouement planétaire en 2021 et 2022, le marché des NFT traverse une nouvelle zone de turbulences. Les volumes de trading ont chuté de 80 % au deuxième trimestre 2025, passant à 823 millions de dollars. Ce chiffre illustre une perte de vitesse qui concerne aussi bien les collectionneurs que les plateformes spécialisées.

Un effondrement brutal des volumes et des prix des NFTs

Les volumes de transactions ont été en baisse continue depuis cinq trimestres. Les collections dites “blue chips”, comme Bored Ape Yacht Club (BAYC), Azuki ou encore Doodles, voient leurs prix planchers dévisser entre –15 % et –25 %. Un Bored Ape, autrefois valorisé plusieurs centaines de milliers de dollars, s’échange aujourd’hui autour de 45 000 dollars.

Cette correction intervient après un bref regain d’activité en début d’année, porté par le gaming et par quelques incursions dans la musique ou le sport. Mais la tendance n’a pas résisté au climat économique : la baisse de l’appétit pour le risque et le recul du marché crypto ont refroidi les ardeurs. Dans ce contexte, les liquidations forcées sur des plateformes de prêts comme NFTfi ou BendDAO ont accéléré la spirale baissière : lorsque les prix chutent, les appels de marge s’enchaînent et alimentent encore la pression vendeuse.

Des signaux inquiétants pour les investisseurs institutionnels

L’essoufflement ne concerne pas seulement les particuliers. Certaines grandes marques, qui avaient misé sur les NFTs comme outil marketing, revoient aujourd’hui leur copie. Nike, Adidas ou Starbucks réduisent la cadence, tandis que plusieurs fonds crypto privilégient désormais des actifs liquides comme le bitcoin ou Ethereum.

La volatilité persistante et l’absence de liquidité stable sont les deux critères qui posent problème. Là où le bitcoin peut s’appuyer sur le marché global, les NFTs restent dépendants d’une base d’acheteurs réduite. Cette fragilité rend les valorisations très sensibles aux mouvements de quelques baleines.

Pour autant, l’activité quotidienne reste soutenue. On compte plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs actifs chaque jour, un chiffre supérieur à celui de 2023. L’écosystème continue d’attirer des développeurs, notamment autour des NFTs dynamiques ou liés à l’intelligence artificielle. Selon eux, la baisse actuelle ressemble davantage à une phase de nettoyage qu’à un effondrement définitif : seuls les projets solides et réellement utiles survivront.

Vers un nouvel usage des NFTs ?

Un constat émerge : la spéculation ne suffit plus à maintenir la demande. Les projets qui résistent sont ceux qui proposent une réelle utilité. Dans le gaming, des noms comme Illuvium ou Big Time parviennent à mobiliser leur communauté grâce à des mécaniques de jeu réelles et des économies virtuelles crédibles.

Dans la musique ou le sport, les NFTs évoluent pour proposer une expérience : accès à des contenus exclusifs, à des événements privés ou à des avantages pour les fans. Cette orientation semble davantage répondre aux attentes d’un public lassé des promesses spéculatives sans suite.

Enfin, la régulation pourrait changer la donne. Aux États-Unis comme en Europe, les projets de loi visant à encadrer les actifs numériques incluent désormais les NFTs. Pour certains investisseurs, cette perspective est rassurante, car elle apporterait de la transparence et de la protection. Mais elle risque aussi d’alourdir les contraintes pour les plateformes, réduisant leur marge de manœuvre.

Source : DappRadar

