LIVE : Actualité crypto du 27 août : bitcoin, ethereum, régulation crypto, altcoins

Le marché se stabilise en ce mercredi 27 août. Que ce soit bitcoin ou ethereum, les deux plus gros actifs du marché restent sur les mêmes niveaux que la veille. Avec une réduction de la volatilité à l’approche de la rentrée, à quoi faut-il s’attendre durant les prochains jours ?

Pour le moment, pas grand chose. Il convient de s’armer de patience, surveiller la capacité des cryptos à défendre leurs supports. Avec la paire ETH/BTC qui atteint de nouveaux sommets, ethereum est en bonne posture face au roi des cryptomonnaies. Un contexte idéal pour que les altcoins puisse repartir à la hausse.

Pour aller plus loin sur le sujet :