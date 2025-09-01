BTC $108,274.18 -0.26%
Cryptonews Prédictions de prix

LIVE : Actualité crypto du 1er septembre : Bitcoin, ethereum, WLFI listing, prédiction XRP…

Dernière Mise à Jour: 

Cette une nouvelle semaine qui démarre après la clôture du mois d’août pour l’industrie crypto. En ce lundi matin, la volatilité est réduite. Bitcoin oscille autour des 108 000 dollars, pendant qu’ethereum défend la zone des 4 400 dollars. Situation temporaire avant un rebond technique ?

Ce week-end fut particulièrement intéressant d’un point de vu institutionnel. Pendant que JPMorgan relève ses estimations, tablant sur un BTC à 126 000 dollars d’ici la fin 2025, le mois d’août fut un record sur tous les plans pour ethereum (volumes sur les DEX, TVL on-chain, activité du réseau). D’autres blockchains comme Solana voient l’émergence de projets innovants, tel que Snorter Bot, le concurrent de Banana Gun (bot de trading on-chain) aux fonctionnalités améliorées.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Pendant ce temps, des acteurs comme Joe Lubin s’attendent à un ethereum qui fasse x100 dans le futur pendant que Marc Cuban considère le bitcoin comme de l’or amélioré. En parallèle, WLFI s’apprête à lancer, ce 1er septembre, son jeton $WLFI, à hauteur de 483 millions de dollars.

Ainsi, à quoi faut-il s’attendre ? Restez à nos côtés ce lundi pour une couverture en temps réel de l’actualité crypto, sur bitcoin et ethereum, mais aussi sur vos altcoins préférés comme XRP, HYPE et bien plus encore.

Pour aller plus loin sur le sujet :

