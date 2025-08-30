Ces 5 nouvelles cryptomonnaies à suivre de près dès aujourd’hui

Le marché des cryptomonnaies n’attend personne. Chaque semaine, de nouveaux projets surgissent et bousculent l’équilibre établi par les mastodontes comme Bitcoin et Ethereum. Derrière l’euphorie et la volatilité, certains actifs émergents affichent l’ambition de corriger les failles historiques du secteur.

Alors que nous nous avançons vers la fin de l’année, 5 cryptomonnaies captent déjà l’attention grâce à leur technologie, leur dynamisme et leur potentiel de croissance.

1. Snorter BOT : l’automatisation crypto au service des traders

Impossible de passer à côté de Snorter BOT. Le robot de trading, directement intégré dans Telegram, attire autant les curieux que les professionnels. Sa promesse ? Exécuter des transactions à la vitesse de l’éclair sur la blockchain Solana, et ce, en contournant les attaques MEV qui pèsent lourdement sur les performances des traders.

Derrière l’outil, on retrouve une équipe issue des écosystèmes Solana et Ethereum. Le jeton natif, $SNORT, a levé 250 000 dollars en seulement 48 heures lors de sa prévente, preuve d’un engouement réel.

Positionné entre la folie des meme coins et le sérieux des outils DeFi, Snorter BOT pourrait bien s’avérer un allié incontournable pour les investisseurs en septembre.

2. Sui : la blockchain programmable qui accélère

Lancée en 2023 par Mysten Labs, Sui est une blockchain programmable qui repose sur le langage Move. En 2025, sa capitalisation dépasse 11,7 milliards de dollars et son TVL frôle les 2 milliards. Des chiffres qui traduisent une adoption solide, en particulier dans la DeFi.

Le réseau traite désormais plus de 110 milliards de dollars en stablecoins, une preuve tangible de son rôle croissant. Le prix du token oscille entre 3 $ et 3,50 $, mais son évolution annuelle de +240 % reste impressionnante. Avec son exécution parallèle des transactions, Sui se positionne comme un concurrent sérieux des blockchains de première couche qui veulent conjuguer vitesse, coût réduit et sécurité.

3. BOMET : la simplicité sur la blockchain Base

Nouvel arrivant, BOMET s’appuie sur la blockchain Base, développée par Coinbase. Son prix actuel avoisine 0,001136 € et enregistre une progression de 7,6 % sur 24 heures. La capitalisation fully diluted atteint environ 681 542 €, tandis que les volumes quotidiens dépassent 135 000 €, un chiffre déjà significatif pour un projet en phase de lancement.

L’atout principal de BOMET reste sa simplicité d’utilisation et son intégration native dans Base. En privilégiant la rapidité et des frais réduits, la crypto veut séduire toute personne qui cherche à investir dans des nouveaux projets accessibles sans sacrifier l’innovation. Sa croissance rapide démontre qu’il existe une réelle demande pour ce type de modèle.

4. Mildas the Minotaur : le pari du storytelling et de la communauté

Autre projet émergent sur Base, Mildas the Minotaur (MIDAS) joue une carte différente. Au-delà de sa technologie, il s’appuie sur une identité forte, empruntée à la mythologie. Ce storytelling attire déjà une communauté fidèle, un facteur souvent décisif dans le succès des cryptos.

Son cours avoisine 0,0001103 €, en hausse de 8,3 % sur 24 heures. Quant à sa capitalisation fully diluted, elle approche le million d’euros, avec un volume transactionnel de plus de 70 000 €. Comme BOMET, Mildas bénéficie de la rapidité et des faibles coûts de Base. Mais c’est surtout sa dimension communautaire et narrative qui pourrait en faire un actif singulier dans le paysage crypto.

5. Best Wallet : l’ambition d’un guichet unique crypto

Best Wallet ($BEST) ne se cantonne pas au profil de portefeuille. Le projet pousse plus loin en intégrant un DEX, une carte bancaire crypto-compatible et des services comme le staking ou les swaps interchaînes. Plus de 60 blockchains sont déjà prises en charge. Son modèle repose sur une idée transparente : simplifier une expérience crypto souvent jugée trop complexe.

Avec un cashback pouvant grimper jusqu’à 8 % et une sécurité assurée par Fireblocks, l’écosystème attire déjà un large public. La prévente a démarré fin 2024 à un prix plancher de 0,02325 $, payable en ETH, BNB ou USDT. À l’heure où les utilisateurs cherchent à centraliser la gestion de leurs actifs numériques, Best Wallet mise sur une expérience fluide et sécurisée pour séduire le grand public.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

