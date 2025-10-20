Les 3 cryptos qui profitent le plus du retour du marché

Le marché crypto repart à la hausse et certains tokens en profitent déjà. Entre intelligence artificielle, memecoins et DeFi, trois projets tirent leur épingle du jeu dans cette reprise encore un peu timide. Snorter, Floki et Synthetix montrent que le momentum est de retour, chacun à leur manière.

Snorter : le bot de trading qui surfe sur la reprise

Difficile de passer à côté de Snorter en ce moment. Ce projet IA fait parler de lui avec son bot de trading qui repère les meilleures opportunités en temps réel et passe les ordres automatiquement. Pendant que certains hésitent encore à revenir sur le marché, Snorter enchaîne déjà les bons résultats et attire de plus en plus d’utilisateurs.

Son token, le $SNORT, est au cœur du projet. Il donne accès aux options avancées du bot, permet de rejoindre des stratégies partagées, et même de toucher une part des gains générés. Avec le retour de la volatilité, ce genre d’outil attire autant les débutants que les traders confirmés. Et si l’on en croit la dynamique actuelle, Snorter pourrait bien devenir le compagnon de route incontournable du prochain bull run.

Floki : le memecoin qui renaît grâce à Elon Musk

Quand Elon Musk tweete, le marché écoute. Et aujourd’hui, c’est Floki qui en profite. Un simple message du patron de Tesla mentionnant son chien Floki a suffi pour relancer la folie autour du token du même nom.

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

Résultat : le prix du $FLOKI a bondi de plus de 24 % en 24 heures, avec un volume de trading qui dépasse les 340 millions de dollars. La communauté, déjà connue pour son énergie débordante, s’est aussitôt enflammée sur X et Telegram.

Mais au-delà du buzz, Floki continue d’avancer sur le fond. Le projet multiplie les intégrations DeFi et les campagnes de marketing à grande échelle, cherchant à prouver qu’il est bien plus qu’un simple mème coin. Si le marché poursuit sa reprise, Floki pourrait redevenir le symbole de la hype retail, comme à la grande époque des Dogecoin et Shiba Inu.

Synthetix : le pionnier des actifs synthétiques fait son grand retour

Synthetix, c’est un peu le vieux sage de la DeFi. Lancé en 2018, ce protocole permet de créer des “actifs synthétiques”, autrement dit, des tokens qui reproduisent le prix d’un autre actif sans qu’on ait besoin de le posséder réellement. Grâce à Synthetix, vous pouvez donc trader des versions tokenisées du Bitcoin, de l’or, d’indices boursiers ou même du dollar, directement sur la blockchain Ethereum.

Le token SNX est la clé de tout le système. Les détenteurs le stakent pour créer ces actifs synthétiques, appelés Synths, tout en recevant des récompenses. En pratique, cela revient à devenir une mini-banque décentralisée capable d’émettre des produits dérivés sans intermédiaire.

Après une longue période de creux, Synthetix attire de nouveau les investisseurs : son volume d’échange remonte fort et la version V3, attendue depuis des mois, promet de rendre la plateforme plus rapide, moins coûteuse et compatible avec plusieurs blockchains. Un vrai come-back pour un projet considéré comme un pilier historique de la finance décentralisée.

Faites vos propres recherches (DYOR)

Comme toujours dans l’univers crypto, l’enthousiasme ne doit pas remplacer la prudence. Même si Snorter, Floki ou Synthetix semblent profiter de la reprise actuelle, rien ne garantit que la tendance se poursuive. Les marchés restent volatils, et les projets peuvent évoluer très vite, en bien comme en mal.

Avant d’investir, prenez le temps d’explorer chaque projet, de lire leur documentation. Et aussi de comprendre leur modèle économique. Le meilleur investissement, c’est avant tout celui que vous comprenez.

