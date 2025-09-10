Les préventes crypto s’enflamment : Snorter approche 4 M$, Hyper 15 M$, Maxi Doge 2 M$, Pepenode 1 M

Le marché crypto hésite encore, mais du côté des préventes, c’est l’emballement total. Snorter, Hyper, Maxi Doge et Pepenode viennent tous de franchir des caps symboliques qui promessent. On fait le point sur les chiffres, les projets, les tendances et les opportunités à surveiller cette semaine.

Les chiffres qui font parler : 4 projets, 4 caps symboliques

Les quatre projets stars du moment attirent les regards : Snorter a déjà levé 3,8 M$ et devrait atteindre les 4 M$ d’ici la semaine prochaine. De son côté, Hyper est à deux doigts des 15 M$ levés avec 14,8 M$ déjà collectés.

Maxi Doge joue la montre avec 1,99 M$ atteints : le cap des 2 M$ devrait tomber dans les prochaines heures. Et enfin, Pepenode s’apprête à passer la barre du million en une semaine, avec 947 000 $ levés jusqu’ici. Une montée en puissance qui fait parler, dans un contexte où le marché des altcoins reste encore assez mou.

Snorter : le bot Telegram qui cartonne pendant que la hype des memecoin Solana explose

Snorter, c’est un bot de trading axé memecoins Solana. Il permet de snipper les nouveaux tokens, d’analyser des volumes en temps réel et d’activer des stratégies avancées. Le projet séduit par sa simplicité d’usage et sa promesse : aider les traders à capter les meilleures opportunités sur les memecoins dès leur création.

How to trade like a pro with Snorter:



Step 1: Paste a token address.

Step 2: Sit back. Snorter watches liquidity like a hawk on caffeine.

Step 3: The instant funds drop in, I pounce. Buy executed. No hesitation.



Green candles caught. pic.twitter.com/euirKrFdnk — Snorter (@SnorterToken) August 28, 2025

En parallèle, un nouveau dev update devrait être mis en ligne dans les prochains jours, avec des corrections techniques et des améliorations générales du bot. Mais surtout, Snorter profite de la vague Solana : Pump affiche +12 % en 24h, +43 % sur 7 jours, et +50 % sur le mois. SOL lui-même est à +20 % sur 30 jours, et BONK prend +12 % sur la semaine. Quand l’écosystème chauffe, Snorter surfe dessus à pleine vitesse.

Bitcoin Hyper : la DeFi ancrée dans Bitcoin, bientôt à 15 M$

Bitcoin Hyper, c’est un projet plus technique, mais tout aussi ambitieux. Son idée ? Utiliser Bitcoin comme couche d’ancrage pour un rollup. En clair, Hyper propose d’améliorer le réseau Bitcoin L1, pour plus de transparence, de sécurité et de confiance, mais aussi moins de frais.

Un article technique a même été publié lundi dernier, détaillant les recherches sur les chemins de règlement Bitcoin et l’architecture de l’ancrage. Le tout dans une période où le BTC reste mou (+1 % sur 7 jours, −7,5 % sur un mois), ce qui rend cette levée de 14,8 M$ d’autant plus remarquable. Avec la barre des 15 M$ en approche, Bitcoin Hyper montre que l’innovation DeFi sur Bitcoin séduit de plus en plus.

Maxi Doge : cap sur les 2 M$ grâce à la magie Dogecoin

Maxi Doge, c’est du pur memecoin. Le projet ne cache pas son ambition de surfer sur l’aura de Dogecoin, avec un branding assumé, un ton décalé et une approche très communautaire. Et ça marche : 1,99 M$ levés, cap des 2 M$ prévu d’ici quelques heures.

Les indicateurs de tendance sont là : DOGE est à +11,6 % sur 7 jours, avec un ETF en approche, et WIF suit avec +11 %. Le tout dans un contexte où les memecoins attirent à nouveau les particuliers en quête de volatilité. Maxi Doge coche toutes les cases du bon candidat spéculatif, reste à voir s’il tiendra la distance après le lancement.

Pepenode : dernière ligne droite avant le premier million

Moins visible mais en train de monter, Pepenode approche les 1 M$ levés, avec 947 000 $ au compteur en seulement une semaine. Le projet bénéficie de la micro-reprise sur certaines figures du monde meme : PEPE est à +6,7 % sur 7 jours, BRETT prend +7 % et TURBO monte de +9,32 % cette semaine.

Pepenode est une memecoin d’un nouveau style : il veut transformer le minage crypto en jeu de gestion. Le concept ? Acheter des “meme nodes”, les combiner, construire sa propre salle de serveurs, et générer des récompenses en tokens comme $PEPE ou $FARTCOIN.

Pepenode pourrait tirer profit d’un regain d’intérêt pour les microcaps memecoins, surtout s’il franchit les 1 M$ rapidement et que la rotation vers les altcoins se poursuit.

Pourquoi les préventes attire autant, même en marché mou

Il y a plusieurs raisons derrière ce mini-bullrun des préventes. D’abord, le FOMO : les investisseurs cherchent toujours le prochain x100, surtout quand les altcoins établis stagnent. Ensuite, les caps symboliques agissent comme des aimants à liquidité. 1 M$, 2 M$, 4 M$, 15 M$ : à chaque palier, le projet prend en visibilité.

Mais surtout, chaque presale s’aligne sur un narratif fort : Snorter surfe sur la hype Solana, Hyper mise sur Bitcoin L1, Maxi Doge joue à fond la carte Doge, et Pepenode s’infiltre dans la rotation memecoins. Résultat : les liquidités affluent, même quand le reste du marché fait du surplace.

Source : CoinMarketCap

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

