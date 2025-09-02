ChatGPT-5 dévoile les 3 altcoins x100 pour septembre 2025

Après l’euphorie de Juillet, Août aura finalement posé les bases d’un nouveau flottement sur le marché des cryptomonnaies. Mais en dépit de la morosité ambiante, ChatGPT-5 a identifié 3 altcoins qui se distinguent particulièrement en ce début de septembre 2025. Leur profil combine données techniques solides, mécanismes de valorisation originaux et un narratif puissant.

Token 6900 : le memecoin qui transforme l’absurde en valeur

Token 6900 (T6900) s’impose comme l’un des memecoins les plus suivis de l’année. Conçu comme un clin d’œil à SPX6900, ce projet ERC-20 sur Ethereum revendique 930 993 091 tokens en circulation, soit exactement “un de plus” que son prédécesseur.

La prévente a déjà levé plus de 2,1 millions $ sur un hardcap de 5 millions $, avec un prix actuel fixé à 0,006975 $. Particularité notable : jusqu’à 80 % de l’offre totale est mise à disposition du public, sans tour privé ni allocation VC. Cette approche radicalement ouverte attire une communauté très engagée.

Le projet repose aussi sur le Brain Rot Vault, un système de staking qui distribue 46,5 millions de T6900 sur un an avec des récompenses fixes par bloc. Les détenteurs profitent ainsi d’un rendement tout en attendant les listings.

Token 6900 illustre à la perfection la logique “meme comme moteur de valeur”. Même si le caractère utilitaire fait défaut, sa viralité et sa distribution transparente en font un outsider à surveiller.

Wepe ne prend pas Wall Street au sérieux

Lorsque Pepe the frog s’autorise une petite inspection surprise à Wall Street, les piédestaux tombent en chaîne. Sous les feux des projecteurs, il ne reste plus que Wepe (Wall Street Pepe) avec une approche satirique de la finance traditionnelle.

Un intrigant mélange entre l’univers des memes et celui de la finance institutionnelle. Et la formule n’a pas manqué de toucher son publique. Avec plus de 50 % de son offre déjà brûlée, ce token joue la carte de la rareté contrôlée. D’ailleurs, le projet va bien au-delà de la simple blague en introduisant un écosystème hybride incluant :

Du staking attractif ;

Des NFT utilitaires ;

Et des zones exclusives réservées aux holders.

Grâce à la combinaison de ces éléments, Wepe jouit aujourd’hui, d’une communauté en ligne engagée ainsi qu’une mécanique de marché structurée. La stratégie rappelle certains succès passés, mais avec une exécution plus soignée.

En définitive, Wepe se positionne comme un memecoin premium. Sa capacité à fédérer une communauté dans l’esprit “WallStreetBets” pourrait lui permettre de dépasser le simple effet de mode.

SUBBD : l’IA au service des créateurs de contenu

À la différence des deux précédents, SUBBD mise sur un cas d’usage concret. Présenté comme la plateforme n°1 de création d’agents IA pour les créateurs, le projet fédère déjà plus de 2000 influenceurs et un public cumulé de 250 millions d’abonnés.

Le jeton $SUBBD sert de colonne vertébrale à cet écosystème. Il permet d’accéder à du contenu exclusif, de bénéficier de réductions sur abonnements et d’obtenir des avantages VIP via le staking. Ce dernier offre un rendement fixe de 20 % par an, avec plus de 10,8 millions de tokens déjà bloqués. Côté tokenomics, la répartition est pensée pour assurer la croissance :

30 % pour le marketing,

20 % pour le développement,18 % pour la liquidité,

10 % pour les airdrops,

et 5 % pour les créateurs.

En somme, SUBBD combine l’IA, le Web3 et l’économie des créateurs. Ce triple positionnement, appuyé par un réseau déjà massif, lui donne une vraie chance d’exploser bien au-delà du simple cadre spéculatif.

Trois profils, un même objectif

Ces trois altcoins incarnent trois approches différentes du potentiel x100 :

Token 6900 joue la carte du meme pur et dur.

Wepe tente de réconcilier humour et finance.

SUBBD mise sur l’utilité et l’adoption réelle via l’IA et les créateurs.

Pour les investisseurs, les opportunités ne se ressemblent pas, mais elles partagent un même dénominateur commun. La capacité à attirer l’attention et à mobiliser une communauté. Dans un marché dominé par la volatilité et la spéculation, ce sont certes des paris audacieux, mais potentiellement explosifs.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

