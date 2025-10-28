Ces 3 altcoins pourraient exploser au prochain FOMC de la Fed

La réunion du FOMC approche et les marchés s’agitent. La Fed semble prête à confirmer de nouvelles baisses de taux, un signal souvent favorable aux actifs risqués. Dans cet environnement, les investisseurs se repositionnent sur les altcoins capables de capter la prochaine vague de liquidité. Trois projets retiennent l’attention. Trois profils différents, mais un même potentiel haussier si la Fed appuie sur l’accélérateur monétaire.

Wepe : le visage memecoin de Wall Street

Wepe s’impose peu à peu comme le token surprise du moment. Lancé récemment sur plusieurs DEX, le projet a connu une explosion d’activité sur X (Twitter) et dans les communautés crypto. Son ton décalé et son marketing viral rappellent les débuts des memecoins mais avec une dimension plus technique.

Le token s’appuie sur une liquidité croissante et des pools de staking attractifs. Wepe séduit les traders qui cherchent des rendements rapides dans un contexte où la Fed pourrait relancer le flux de capitaux spéculatifs.

Depuis quelques jours, les volumes d’échange augmentent fortement. Les indicateurs techniques montrent une phase d’accumulation, souvent annonciatrice d’un breakout. Si le marché réagit positivement à la décision du FOMC, Wepe pourrait doubler de valeur en un temps record. Son profil en fait un pari risqué, mais potentiellement explosif ; typique des débuts de cycles haussiers altcoins.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Dogecoin : la valeur refuge des spéculateurs revient sur le devant de la scène

Dogecoin reste le symbole des marchés euphorique. Né d’une blague, il continue de résister au temps et aux modes. Ces dernières semaines, DOGE a retrouvé de la vigueur avec la montée du sentiment “risk-on”.

Les investisseurs se positionnent à nouveau sur les actifs liquides et faciles à échanger. Dogecoin en fait partie. L’actif bénéficie toujours du soutien implicite d’Elon Musk, qui n’a pas exclu une future intégration du DOGE dans ses écosystèmes (notamment X et XPay).

Si la Fed confirme une politique plus souple, les traders chercheront des paris directionnels rapides. Dogecoin, avec son effet de réseau et ses millions d’utilisateurs, figure parmi les premiers bénéficiaires potentiels.

Le seuil des 0,30 $ reste clé. Une cassure nette au-dessus de cette zone pourrait déclencher un nouveau rallye. En clair : si la Fed détend le marché, Dogecoin pourrait redevenir la star des charts.

Zcash : le comeback silencieux des cryptos axées sur la confidentialité

Loin de l’émoi du marché memecoin, Zcash (ZEC) joue une tout autre partition. Un narratif pas si nouveau que ça mais connaît un fulgurant regain d’intérêt depuis peu. En effet, les titanesques projets de régulation ont reporté le débat de la confidentialité sur le devant de la scène.

Zcash a ainsi vu son token faire un bond de 460% en un mois. Un retour en force qui joue notamment sur caractéristiques techniques de ZEC. Centrées sur la rapidité des transactions et la confidentialité accrue, l’efficacité du protocole renforcent sa légitimité.

Ainsi pour de nombreux observateurs, une nouvelle baisse des taux post-FOMC redirigera probablement une partie de l’afflux de capitaux vers des cryptos de niche comme ZEC. De plus, le jeton est encore loin de son sommet historique. Autrement dit, Zcash conserve une importante marge de progression.

Un FOMC décisif pour le moral du marché

La décision de la Fed va bien au-delà des taux. Elle dictera le rythme de la liquidité mondiale, et donc le flux entrant dans la crypto. Si la banque centrale confirme deux nouvelles baisses d’ici la fin de l’année, l’environnement redeviendra propice aux altcoins dynamiques.

Wepe, Dogecoin et Zcash représentent donc trois façons d’en profiter. Wepe pour la spéculation pure et la viralité communautaire. Dogecoin pour la liquidité et l’effet réseau. Zcash pour la confidentialité et la valeur technique.

Trois altcoins, trois paris différents. Et un même catalyseur : le prochain FOMC de la Fed, qui pourrait marquer le retour d’un véritable bull run crypto.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :