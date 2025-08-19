3 altcoins pour faire x100 en crypto en septembre 2025

Vous êtes actuellement à la recherche des meilleures opportunités sur le marché ? Bien qu’un x 100 n’est jamais garanti, voire très complexe à réaliser sur le marché en raison des nombreuses cryptomonnaies et de leur volatilité, nous vous proposons 3 altcoins qui évoluent dans une configuration intéressante. Sont-ils prêts pour une jambe haussière d’ici les prochaines semaines ?

Plume Network : un projet RWA sous-estimé par le marché ?

Dans un premier temps, nous vous proposons le projet Plume Network. Selon les informations en notre disposition, c’est un projet à surveiller attentivement. Le marché des RWA est en pleine explosion en 2025. Passant d’une TVL de 5 milliards de dollars à plus de 15 milliards en près de huit mois, ce n’est plus une bulle mais une véritable tendance dans l’industrie.

Plume Network est la première blockchain exclusivement dédiée aux Real-World Assets. Actuellement à la 29e position dans le classement global des blockchains, avec une TVL dépassant les 250 millions de dollars, le réseau enregistre une croissance de 133 % sur les trente derniers jours.

Avec 40 protocoles, une stabilisation de la liquidité depuis le début du mois d’août, et la présence de géants comme Morpho ou Curve, le réseau parvient à attirer de nouveaux utilisateurs. PLUME, le jeton natif du mainnet, joue un rôle concret. Il apporte :

Des rendements en staking.

L’exposition à des RWA et la participation à des concours.

Une incitation économique pour différents protocoles.

Actuellement, cette blockchain est capitalisée à hauteur de 230 millions de dollars et d’après les données on-chain, le cours est très clairement sous-évalué face à la concurrence.

Bitcoin Hyper : obtenir une exposition indirecte au roi des cryptomonnaies

Pendant que les RWA se développement, d’autres projets reviennent aux fondamentaux. Bitcoin Hyper est un très bon exemple de l’intérêt croissant du marché pour le roi des cryptomonnaies. Une tendance alimentée par une dynamique haussière à long terme, le cours de BTC ayant récemment dépassé les 123 000 dollars avant d’opérer un replis qui est toujours d’actualité.

Bitcoin Hyper se présente à ce jour comme le premier Layer 2 Bitcoin. Toujours en phase de développement, en proposant en parallèle la prévente du jeton natif HYPER, le projet a d’ores et déjà levé plus de 10 millions de dollars. Cela témoigne très clairement de l’intérêt du marché.

Que ce soit les memecoins, la DeFi, un explorer, un bridge ou des NFT, Bitcoin Hyper souhaite mettre à profit les centaines de milliards de dollars disponibles sur bitcoin. L’objectif ? Créer un écosystème aussi développé qu’ethereum. Toutefois, le chemin est encore long. Ainsi, cela laisse le temps à ceux qui le souhaitent de s’exposer et découvrir le projet.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

FARTCOIN : un memecoin idéal pour se positionner sur Solana

Pour conclure sur les trois actifs à surveiller, FARTCOIN est idéal. Il permet de s’exposer sur deux narratives majeures : les memecoins et la croissance de la blockchain Solana.

En se positionnant à la 83ème place sur Coinmarketcap, valorisé à hauteur de 790 millions de dollars, la marge de progression reste élevée.

Lorsqu’on se penche sur les volumes d’échange via Pump.Fun (280 millions sur les 24 dernières heures), la liquidité est bien présente et pourrait se diriger de manière définitive sur certains actifs, à condition que Solana regagne les 200 dollars et qu’ethereum puisse atteindre de nouveaux sommets.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

