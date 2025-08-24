3 tokens Solana prêts à exploser en septembre, selon les experts

Le marché des cryptomonnaies s’offre rarement le luxe d’attendre. Pourtant, de nombreux d’analystes évoquent une échéance : septembre 2025. À ce moment précis, plusieurs signaux techniques, macroéconomiques et financiers pourraient converger pour donner à l’écosystème Solana un coup d’accélérateur inédit. Et au cœur de la dynamique, trois tokens se détachent : Snorter Bot Token (SNORTER), Radium (RAY) et Nosana (NOS).

Snorter Bot Token (SNORTER), la finance pilotée par les algorithmes

Le trading algorithmique n’a rien de nouveau. Depuis des années, il occupe une place dominante sur les marchés financiers traditionnels. Mais sa transposition au monde décentralisé n’en est qu’à ses débuts. C’est là que Snorter Bot Token entre en jeu. Développé sur Solana, il mise sur la vitesse et le coût quasi nul des transactions pour offrir une plateforme de bots de trading automatisés.

En pratique, le projet a déjà séduit. Sur les trois derniers mois, sa base d’utilisateurs a progressé de 250 %. Dans le même temps, le poids du trading algorithmique représente déjà plus de 70 % des échanges sur certains marchés financiers en 2025, selon des données relayées par YouHodler. Autant dire que le potentiel d’adoption est immense.

Les experts estiment que la valeur du SNORTER pourrait être multipliée par cinq dès septembre. C’est audacieux, mais pas déconnecté : sur un marché ultra-compétitif, l’automatisation s’avère une nécessité.

Radium (RAY), pilier discret de la DeFi sur Solana

Solana a bâti sa réputation sur la vitesse et les faibles coûts de ses transactions. Radium s’inscrit pleinement dans cette logique. En effet, c’est un DEX qui joue le rôle de colonne vertébrale pour la finance décentralisée de l’écosystème. En 2025, son token RAY s’échange autour de 5 dollars, pour une capitalisation estimée à 100 millions de dollars.

À première vue, rien de spectaculaire. Mais ce chiffre cache une profondeur : un volume d’échange quotidien régulier et une communauté fidèle, deux éléments qui témoignent d’une adoption réelle.

La clé réside dans le timing. Selon Bitpanda et Changelly, si le SOL, token natif de Solana, franchit le seuil des 180 à 230 dollars d’ici à la fin de l’année, Radium pourrait profiter mécaniquement de cet effet de levier. La demande en pools de liquidité se renforcerait, dopant les volumes et, par ricochet, la valeur du RAY.

Nosana (NOS), l’outsider qui parie sur l’IA

Autre acteur, autre terrain de jeu. Nosana s’attaque à un marché en plein boom : la puissance de calcul pour l’intelligence artificielle et le Metaverse. Sa proposition est simple, mais redoutable. On parle d’un réseau de GPU décentralisé, capable de proposer des services de calcul à coûts réduits.

L’innovation a trouvé son public. En un an, le ROI de Nosana a dépassé les 17 000 %, selon CoinMarketCap et Cryptonary.

En août 2025, le cap symbolique des 2 millions de déploiements GPU a été franchi. Résultat : une capitalisation de 1,5 milliard de dollars et une offre limitée à 83 millions de tokens. La rareté fait le reste.

Les projections de CoinUnited et Coinbase évoquent une valeur cible de 60 dollars par token avant la fin 2025. Si ces prévisions se concrétisent, NOS deviendrait l’un des rares tokens à s’imposer à l’intersection de deux mondes : la crypto et l’intelligence artificielle.

Septembre 2025 : le moment charnière

Pourquoi cette échéance concentre-t-elle autant d’anticipations ? D’abord, parce que la rumeur d’un ETF Solana circule avec insistance. Une telle approbation ouvrirait la porte à un afflux massif de capitaux institutionnels, un phénomène déjà observé avec Bitcoin et Ethereum. Ensuite, la mise en service du protocole Firedancer, une mise à jour technique majeure, promet de renforcer la scalabilité et la résilience du réseau.

À cela s’ajoute un contexte macroéconomique plus souple : après plusieurs années de durcissement monétaire, les marchés financiers semblent plus disposés à réinjecter des capitaux dans les actifs risqués.

Enfin, l’écosystème Solana attire désormais une diversité de projets, de la DeFi aux solutions de calcul distribué en passant par l’automatisation.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

