Solana : le duel des memecoins bascule, Pump détrône LetsBonk

Le marché des launchpads memecoin sur Solana vient de vivre un nouveau retournement spectaculaire. En deux semaines, Pump.fun est passé d’à peine 5 % de part de marché à près de 90 %, selon des données compilées par The Block. Face à lui, LetsBonk s’effondre : de 80 % de domination, la plateforme ne détient plus qu’environ 3 %.

Pourquoi LetsBonk s’écroule

Cette volte-face illustre la fragilité d’un secteur où bots, buybacks et stratégies de déploiement dictent la tendance. Le duel Solana n’est pas une compétition de fondations solides, mais une lutte de vitesse et d’influence.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le nombre de transactions et de portefeuilles actifs sur LetsBonk s’est effondré. Selon un tableau de bord Dune, les 10 plus gros créateurs de memecoins ont déserté la plateforme pour se tourner vers Pump.fun.

Le trader @WazzCrypto, souligne la brutalité de ce basculement. Selon lui, “les top déployeurs, en majorité des bots, ont recommencé à lancer leurs tokens en masse sur Pump.fun, et le marché s’est inversé du jour au lendemain”.

Le constat est clair : LetsBonk n’a pas perdu à cause d’un manque d’intérêt pour les memecoins, mais parce que son flux de production automatisée s’est tari.

Pump.fun, le rouleau compresseur

À l’inverse, Pump.fun n’a pas seulement bénéficié de ce transfert mécanique. La plateforme a aussi multiplié les initiatives pour renforcer son attractivité. En juillet, elle a levé 600 millions de dollars en 12 minutes grâce à la vente publique de son token PUMP.

Depuis, Pump.fun a initié des rachat massifs de tokens avec ses revenus, réduisant l’offre en circulation et soutenant artificiellement le prix. Cette politique de buybacks s’accompagne d’une réflexion sur le partage de revenus avec les détenteurs. Autrement dit, la plateforme tente d’aligner ses intérêts avec ceux de sa communauté.

Résultat : au-delà de l’effet bots, Pump.fun envoie un message clair aux traders – ici, les incitations économiques sont plus fortes et plus directes.

Une guerre de bots plus que d’utilisateurs

Cette domination reste néanmoins fragile. Les données suggèrent qu’une grande partie de l’activité sur Pump.fun et LetsBonk est générée par des scripts automatisés. Selon Conor Grogan, directeur chez Coinbase, la majorité des tokens lancés sur ces launchpads proviennent de bots.

Ces entités lancent parfois un nouveau token toutes les trois minutes, inondant l’écosystème de projets sans valeur durable. Le renversement actuel traduit donc plus une redistribution des flux automatisés qu’une adoption réelle de masse.

Pour les observateurs, cela pose une question : peut-on vraiment parler de victoire, quand l’essentiel du volume provient d’algorithmes et non de créateurs ou d’investisseurs organiques ?

LetsBonk prépare sa riposte

Tout n’est cependant pas perdu pour LetsBonk. La plateforme, issue de la communauté du token BONK, travaille déjà sur un plan de relance. Un nouvel onglet “Points” est apparu sur son interface, signe probable d’un futur programme d’incitations destiné aux créateurs et aux traders.

LetsBonk a aussi promis d’allouer 1 % de ses revenus au rachat des paires les plus actives de l’écosystème BONK. Mais pour l’instant, le jeton BONK lui-même est en crise, affichant une baisse de plus de 50 % par rapport à son record historique.

Autrement dit, LetsBonk doit regagner la confiance de sa base communautaire et proposer plus qu’une simple course aux volumes.

Une guerre de façade

Le duel entre Pump.fun et LetsBonk met en lumière la nature instable du marché des memecoins sur Solana. D’un côté, Pump.fun s’impose grâce à ses buybacks et à l’adhésion des principaux bots déployeurs. De l’autre, LetsBonk tente une relance à coup de points et de buybacks internes.

Pour les investisseurs, la leçon est claire : cette bataille ne reflète pas une adoption organique, mais un bras de fer technico-financier. Les parts de marché changent de main à une vitesse qui laisse peu de place à la construction d’écosystèmes solides.

En l’état, Pump.fun mène la danse. Mais dans cet univers dominé par l’automatisation et les incitations opportunistes, rien ne garantit que la tendance tiendra plus de quelques semaines.