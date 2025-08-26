Retour du Bullrun : Morgan Stanley annonce deux baisses de taux en 2025

Auteur Julien Leroy

Changement de ton bullish. Morgan Stanley, qui faisait jusqu’ici partie des institutions les plus prudentes sur les taux d’intérêt, annonce désormais que la Fed pourrait baisser ses taux à deux reprises en 2025 : une première fois en septembre, puis à nouveau en décembre. Chaque baisse serait de 25 points de base. Une très bonne nouvelle pour le marché

Les secteurs qui pourraient en profiter

Selon Morgan Stanley, ces deux premières baisses ne seraient que le début. La banque envisage ensuite un rythme de baisse des taux chaque trimestre en 2026, pour atteindre un niveau situé entre 2,75 % et 3,00 %. Un scénario qui pourrait radicalement changer l’environnement macro-économique et financier des 18 prochains mois.

🇺🇸 NEW: Morgan Stanley adjusts its forecast, anticipating a 25 bps Fed rate cut in September and December 2025. What implications could this have on the market? #MorganStanley #FedRate #Economy #Finance #InterestRates — Insider Watch (@insiderwatch_) August 26, 2025

Morgan Stanley recommande déjà de se positionner sur certains secteurs délaissés depuis le début de l’année. Selon Mike Wilson, stratégistes chez Morgan Stanley, les opportunités sont nombreuses : l’immobilier, l’énergie, la consommation discrétionnaire ou encore les small caps. Des investissements sensibles aux taux, qui pourraient connaitre une forte hausse.

Côté crypto, le lien est encore plus direct : taux plus bas = plus de liquidités et moins de pression sur les actifs volatils. Le dernier grand bull run avait été lancé après les baisses massives de 2020. Si le même schéma se répète, Bitcoin et les altcoins pourraient à nouveau briller d’ici début 2026.

La Fed s’inquiète de l’emploi

Le changement de ton s’explique en grande partie par l’évolution du discours de Jerome Powell. À Jackson Hole, il a insisté sur les signes de ralentissement du marché du travail, notamment dans les services. Pour la première fois depuis longtemps, l’emploi semble devenir un sujet de préoccupation majeur pour la Fed.

L’inflation, elle, montre des signes de stabilisation. En combinant ces deux facteurs, Morgan Stanley estime que la Fed pourrait assouplir sans craindre un retour d’une inflation galopante. Pour les marchés, cela ouvre la porte à une reprise en douceur de l’activité… et des prises de risque.

Et si la Fed ne bougeait finalement pas ?

Reste une inconnue : et si la Fed décidait de ne rien faire ? Car tout dépendra des prochains chiffres sur l’emploi, l’inflation et la croissance. Si les signaux sont mixtes, la Fed pourrait maintenir sa ligne actuelle, et attendre 2026 pour agir.

Certains analystes mettent donc en garde : l’enthousiasme actuel pourrait être prématuré. Un faux espoir ou une communication trop optimiste pourrait piéger les investisseurs dans un “bull trap”. Dans tous les cas, les prochaines semaines seront décisives.

Un retour des taux bas… et de l’optimisme

Le revirement de Morgan Stanley marque un tournant. Deux baisses de taux en 2025, puis un cycle plus large en 2026, redessinent les perspectives économiques. Pour les investisseurs, cela signifie une chose : les marchés entrent peut-être dans une nouvelle phase d’euphorie, où la prise de risque est de retour.

Mais attention : comme toujours avec la Fed, tout peut encore changer. Prochaine étape cruciale : la réunion de septembre. En attendant, les marchés préparent déjà… le retour du bull run.

Wall Street Pepe ressurgit avec le retour de l’appétit pour le risque

Avec le retour des taux bas, c’est tout l’esprit « tout ou rien » qui revient. Et dans ce contexte, certains tokens totalement refont surface… comme Wall Street Pepe. Ce meme coin, mi-hommage à la finance, mi-délire de trader dégen, surfe sur l’ambiance euphorique post-pivot de la Fed.

Lancé comme une satire du monde boursier classique, WEPE attire une nouvelle génération d’investisseurs qui mêlent humour, spéculation et culture meme. Si la liquidité revient vraiment sur les marchés, ce type de projet aux gros potentiels pourraient bien redevenir les stars d’un bull run pas comme les autres.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : Morgan Stanley

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

