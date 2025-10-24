Analyytikot: Yrityskaupat voivat nostaa XRP:n yli 100 dollarin

Kryptoanalyytikko Zach Rector uskoo XRP:n hinnan nousevan kaksinumeroiseksi, ja jotkut analyytikot sanovat, että 100 dollariakin on vielä pientä. Rectorin X-tiliä seuraa lähes 90 000 käyttäjää. Hänen nousujohteinen XRP-hintaennusteensa perustuu odotettuun tarjontashokkiin, jonka laukaisisi kymmenien pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) lanseeraus.

Keskiviikkona lähetetyssä livelähetyksessä Rector jakoi näkemyksiään XRP:n viimeaikaisesta kehityksestä, kun tokenin arvo on laskenut 16 %.

Useiden XRP ETF:ien ja vastaavien yritysten kassatyyppisten sijoitusinstrumenttien lanseeraus aiheuttaisi tarjontashokin. Rector arvioi, että nämä sijoitusvälineet sitoisivat merkittävän osan Ripplen tokenin liikkeellä olevasta tarjonnasta.

“Kun nämä ETF:t julkaistaan, näemme rahavirtoja… Kun käytetään konservatiivisia oletuksia sisäänvirroista ja yksinkertaista kertolaskua… voidaan vahvistaa, että XRP:n hinta tulee nousemaan merkittävästi ja tarjontashokki syntyy tämän vuoden aikana – ellei hallinnon sulku jatku vuoteen 2026 asti”, hän korosti.

Rectorin nousutavoite XRP:lle on noin 5–12 dollaria joulukuussa 2025, ellei hallinnon sulku jatku.

XRP hintaennuste 24.10.2025

1,8 dollarin keskeinen tukitaso vaimensi XRP:n laskua 10. lokakuuta, kun suuri määrä sijoittajia likvidoi varojaan.

Tämä nousu osoitti, että tokenille on merkittävää kysyntää näin alhaisilla hintatasoilla. Se loi myös mahdollisen pohjatason tuleville korjauksille.

XRP:n kurssi toipui nopeasti ja liikkuu nyt hieman yli 2,4 dollarin rajan, nousten 1,1 % viimeisen vuorokauden aikana.

Jos toipuminen jatkuu, 3,4 dollarin taso voisi olla seuraava tavoite. Mikäli tämä taso rikkoutuu, XRP:n seuraava pysähdys voisi olla 5,5 dollarissa. Tämä tarkoittaisi 129 %:n nousupotentiaalia nykyisestä hintatasosta, mikä tarkoittaisi, että tällä hetkellä on mahdollista ostaa XRP:tä hyvällä kurssilla.

Analyytikot innostuivat Ripplen miljardirahastosta – 100 dollarin XRP on “pientä”

Ripplen viimeisimmät miljardiluokan liikkeet ovat herättäneet uudelleen keskustelun XRP:n pitkän aikavälin arvosta. Ripple Labsin miljardin dollarin arvoinen GTreasuryn yritysosto sekä erillinen miljardin dollarin digitaalisen varantohankkeen (Digital Asset Treasury, DAT) käynnistäminen ovat nostaneet esiin huimia näkemyksiä. Analyytikoiden mukaan jopa 100 dollarin hintalappu XRP-tokenille saattaa olla “pientä” verrattuna sen mahdolliseen rooliin globaalissa yritysrahoituksessa.

Lokakuussa 2025 Ripple ilmoitti miljardin dollarin kauppasopimuksesta, jolla se hankkii yhdysvaltalaisen GTreasuryn, yritysvarainhallintaan keskittyvän ohjelmistoyrityksen, joka tarjoaa ratkaisuja käteisennusteisiin, valuuttariskien hallintaan ja maksujärjestelmiin globaalille asiakaskunnalle.

GTreasuryn ohjelmisto hallinnoi suuryritysten likviditeettiä ja riskejä, ja sen yhdistäminen Ripplen lohkoketjuteknologiaan viittaa merkittävään siirtymään kohti institutionaalista ja yritystason rahoitusta.

Tämän laajentumisen myötä Ripple asettuu kilpailemaan 120 biljoonan dollarin (120 000 miljardin) arvoisilla globaaleilla maksu- ja varainhallintamarkkinoilla, joita hallitsevat edelleen perinteiset järjestelmät, kuten SWIFT.

GTreasury-kaupan rinnalla Ripple rakentaa tiettävästi miljardin dollarin arvoista digitaalista varantoa (DAT), jonka tarkoituksena on kerätä XRP:tä ja vahvistaa sen on-chain-likviditeettiä.

Ripplen integraatio GTreasuryn kanssa avaa valtavat mahdollisuudet

Näiden kahden ilmoituksen jälkeen eräs kryptomarkkina-analyytikko toisti rohkean ennusteensa, jonka mukaan XRP:n hinta voi tulevina vuosina nousta tai ylittää 100 dollaria.

Ripplen integraatio GTreasuryn kanssa ja XRP-varannon laajentaminen voivat muuttaa tokenin keskeiseksi omaisuuseräksi globaalien likviditeettivirtojen hallinnassa, jolloin nykyiset hinnat näyttäytyvät mitättöminä.

XRP:n liikkeellä olevan tarjonnan arvioidaan olevan noin 59,9 miljardia tokenia. Jos yhden tokenin hinta nousisi 100 dollariin, XRP:n markkina-arvo ylittäisi 5,8 biljoonaa dollaria — mikä olisi suurempi kuin koko maailman osakemarkkinat yhteensä.

Ripple suuntaa liiketoimintamallinsa yhä enemmän kohti likviditeetin hallintaa, stablecoin-selvityksiä ja tokenisoituja rahoitusinstrumentteja — alueita, joiden markkinapotentiaali on useita biljoonia dollareita. Tämä painopisteen muutos voi ajan mittaan siirtää XRP:n kysynnän spekulatiivisesta kohti toiminnallista käyttöä.

GTreasuryn yritysoston myötä Ripple saa suoran yhteyden suuriin yritysasiakkaisiin, jotka hallinnoivat päivittäin miljardien dollarien kassavirtoja. Lohkoketjun integrointi heidän varainhallintajärjestelmiinsä voi tehostaa valuuttaselvityksiä, rajat ylittäviä maksuja ja likviditeetin hallintaa.

Yhtiön uusi XRP-keskeinen digitaalinen varanto osoittaa selvästi aikomuksen rakentaa syvällistä on-chain-likviditeettiä, mikä voi asemoida XRP:n todellisen talouden “sillan valuutaksi”.

Jos suuryritykset alkavat käyttää XRP:tä varainhallinnan ja maksujärjestelmien ytimenä, tokenin kysyntäprofiili voi muuttua huomattavasti.

Integrointi yritysjärjestelmiin vaatii kuitenkin monimutkaista sääntelyn noudattamista, vastapuoliriskin hallintaa ja hallintomekanismeja.

Vaikka Ripplen viimeaikaiset toimet edustavat merkittävää edistystä, ne eivät takaa XRP:n nopeaa tai eksponentiaalista arvonnousua.

Trump armahti Binancen perustajan CZ:n – viestittää pehmeämpää kryptolinjaa Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on armahtanut Binancen perustajan Changpeng “CZ” Zhaon, päättäen 11 kuukautta kestäneen oikeudellisen ja poliittisen kiistan. Trump kuvaili armahdusta keinoksi lopettaa Bidenin hallinnon “sota kryptovaluuttoja vastaan”.

CZ tuomittiin aiemmin neljän kuukauden vankeuteen sen jälkeen, kun Binance myönsi rikkoneensa Yhdysvaltojen rahanpesun vastaisia lakeja. Hänen vapauttamisensa liittyy tiettävästi Binancen tekniseen ja lobbaustukeen Trumpin kryptohankkeelle, World Liberty Financialille.

Valkoisen talon lausunnossa todettiin, että armahduksen tarkoituksena on “palauttaa oikeudenmukaisuus kryptopolitiikkaan” ja puuttua poliittisesti motivoituneisiin syytteisiin. Päätös saattaa myös avata Binancelle mahdollisuuden palata Yhdysvaltain markkinoille, jolta se vetäytyi sääntelypaineen vuoksi.

Uutinen paransi markkinatunnelmaa. XRP:n kurssi nousi noin 1,5 prosenttia ja Bitcoinin hinta nousi 2,5 %, kun sijoittajat näkivät Trumpin päätöksen merkkinä kevyemmästä kryptosääntelystä hänen odotettujen politiikkamuutostensa myötä.

