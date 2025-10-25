Voiko Ethereum ohittaa Bitcoinin? Kyllä, ja tämän se vaatii

BitMEXin puheenjohtaja Tom Lee uskoo, että Ethereum voisi jonain päivänä ohittaa Bitcoinin markkinajohtajana. Lee vertaa kehitystä siihen, miten Yhdysvaltain osakkeet nousivat kullan ohi sen jälkeen, kun Yhdysvallat luopui kultakannasta vuonna 1971.

Lee jakoi näkemyksiään viimeviikkoisessa haastattelussa ARK Investin toimitusjohtaja Cathie Woodin kanssa.

Bitcoinin markkina-arvo on tällä hetkellä noin 2,17 biljoonaa dollaria, mikä on CoinMarketCapin mukaan noin 4,6 kertaa enemmän kuin Ethereumin 476,33 miljardin markkina-arvo.

Lee, joka vastaa myös BitMinen Ethereumin kerrytysstrategiasta, väittää, että Ethereumin pitkän aikavälin potentiaali muistuttaa Yhdysvaltain dollarin nousua sen jälkeen kun siitä tuli täysin synteettinen fiat-valuutta vuonna 1971.

Tom Lee vertaa Ethereumin nousua dollarin valta-asemaan kultakannan jälkeen

Leen väite pohjautuu historiallisiin rinnastuksiin. Kun presidentti Richard Nixon lopetti dollarin ja kullan vaihtokelpoisuuden vuonna 1971, kulta ensin nousi jyrkästi, mutta ajan myötä Yhdysvaltain osakkeiden arvo räjähti, ja niiden markkina-arvo ylitti kullan moninkertaisesti.

Lähde: NY Times

Kulta säilyi niukkana ja arvokkaana, mutta osakkeista, jotka edustavat innovaatioita, tuottavuutta ja laajentumista, tuli talouden kasvun moottori.

Lee ehdottaa, että sama dynamiikka voi toteutua kryptovaluutoissa. Bitcoin on kuin kulta: niukka ja luotettava, mutta perusluonteeltaan passiivinen.

Ethereum sen sijaan toimii tuottavana digitaalisena ekosysteeminä, joka mahdollistaa älysopimukset, hajautetun rahoituksen (DeFi), tokenisoidut varat ja digitaalisen identiteetin infrastruktuurin – “lohkoketjupohjainen tokenisoidun Wall Streetin selkäranka”, kuten Lee asian ilmaisi.

“Kun Yhdysvallat luopui kultakannasta, välitön hyötyjä oli kulta”, Lee sanoi. “Mutta Wall Street kehitti tuotteita, jotka tekivät dollarista hallitsevan. Tänään osakkeiden markkina-arvo on 40 biljoonaa dollaria, kun kullan on vain 2 biljoonaa.”

Hän lisäsi, että Ethereumin rooli reaalimaailman varojen tokenisoinnissa, hajautettujen sovellusten ajamisessa ja ketjussa tapahtuvan rahoituksen mahdollistajana voi mahdollistaa vastaavan nousun.

“Kun kaikki muuttuu tokenisoiduksi, Ethereumista voi tulla digitaalisen talouden rahoituksellinen perusta”, Lee sanoi.

Merkkejä Ethereumin vallanvaihdosta: markkinajohtajat vihjaavat lähestyvästä flippeningistä ETH:n ohittaessa Bitcoinin

Ethereumin perustekijät tukevat jo tätä näkemystä. Sijoitussivusto Curvon tilastoista selviää, että viimeisen viiden vuoden aikajänteellä Ethereum päihittää Bitcoinin sekä keskimääräisen vuosituoton että kokonaistuoton osalta. Tosin vain niukasti.

Ethereumin kurssi: Cryptonews

Kaksi suurinta kryptovaluuttaa johtavat yhä markkinoita, mutta keskustelu siitä, voiko Ethereum lopulta “flipata” Bitcoinin markkina-arvossa – ilmiö, jota on pitkään kutsuttu nimellä “flippening” – on noussut jälleen esiin alan johtajien keskuudessa.

Elokuussa Ethereumin toinen perustaja ja ConsenSysin toimitusjohtaja Joseph Lubin ennusti, että Ethereum voisi nousta “100-kertaiseksi” ja ohittaa Bitcoinin hallitsevana rahapohjana.

Lubinin mukaan Wall Streetin kasvava siirtyminen hajautettuihin teknologioihin voi vauhdittaa Ethereumin arvoa, kun rahoituslaitokset omaksuvat stakingin, validointisolmut ja Layer 2 -ratkaisut korvatakseen vanhentuneet järjestelmät.

🚀 Ethereum co-founder @ethereumjoseph predicts a 100x $ETH rally as Wall Street adopts DeFi with the potential to flip Bitcoin's monetary base through institutional staking.#Ethereum #Bitcoinhttps://t.co/l6YqzBQGbL — Cryptonews.com (@cryptonews) September 1, 2025

Lee komppasi tätä näkemystä erillisessä CNBC:n haastattelussa, kutsuen Ethereumin älysopimuksia “internetin seuraavaksi kerrokseksi”.

On huomionarvoista, että Ethereum-verkko käsittelee jo nyt enemmän transaktioita kuin Bitcoin, hallitsee suurinta osaa DeFi- ja NFT-toiminnasta, ja houkuttelee jatkuvasti institutionaalista integraatiota tokenisoitujen joukkovelkakirjojen, rahastojen ja yritysvarojen kautta.

Samaan aikaan “Rich Dad, Poor Dad” -kirjan kirjoittaja Robert Kiyosaki lisäsi painoarvoa Ethereumin narratiiville kuvaillen sitä sekä arvonsäilyttäjänä että teollisena omaisuutena.

“Tänä päivänä uskon, että hopea ja Ethereum ovat parhaita, koska ne säilyttävät arvoa, mutta ennen kaikkea niillä on käyttöä teollisuudessa”, hän sanoi kutsuen molempia omaisuusluokkia “kuumiksi, kuumiksi, kuumiksi” seuraavaa varallisuussäilytyssykliä varten.

Lee ennusti hiljattain, että Ethereum voisi nousta 5 500 dollariin lähiaikoina ja saavuttaa 12 000 dollarin tason vuoden loppuun mennessä.

Vaikka Bitcoin säilyttää etumatkan markkina-arvossa ja bränditunnettuudessa, Ethereumin kasvava hyötykäyttö ja verkkoaktiivisuus ruokkivat spekulaatiota siitä, että “flippening” voisi tapahtua seuraavan syklin aikana.

Lee vertaa kilpailua ideologian sijaan toiminnallisuuteen: “Kullalla on aina arvoa”, eräs analyytikko sanoi. “Mutta rahoituksen tulevaisuus rakennettiin osakkeille – ja lohkoketjun tulevaisuus saattaa rakentua Ethereumille.”

Voisiko Ethereum koskaan saavuttaa Bitcoinin markkina-arvon? Tätä se vaatisi

Vastataksemme kysymykseen: Ethereumin tulisi nousta noin 4,6-kertaiseksi nykyisestä hinnastaan saavuttaakseen Bitcoinin markkina-arvon, perustuen markkinatietoihin 17. lokakuuta.

Kierrossa on 120,7 miljoonaa ETH-tokenia verrattuna 19,9 miljoonaan BTC:hen, joten Ethereumin suurempi tarjonta selittää sen alhaisemman yksikköhinnan.

BTC-ETH markkina-arvojen dominanssi – Lähde: Glassnode

Saavuttaakseen Bitcoinin markkina-arvon Ethereumin pitäisi käydä kauppaa noin 17 379 dollarin tasolla per ETH – mikä olisi yksi suurimmista hinnannousuista sen historiassa.

Analyytikot katsovat usein markkina-arvoa oikeudenmukaisemmaksi vertailuksi kuin pelkkää hintaa. Bitcoinin pienempi tarjonta tukee sen korkeampaa arvoa per kolikko, kun taas Ethereumin vahvuus on sen monipuolisessa ekosysteemissä. Se käyttää älysopimuksia, hajautettua rahoitusta (DeFi) ja tokenisoituja omaisuuseriä, jotka tukevat todellista käyttöä.

Historiallisesti Ethereum on toisinaan tuottanut paremmin kuin Bitcoin. Historiadata osoittaa, että tietyillä viiden vuoden ajanjaksoilla Ethereumin keskimääräinen vuosituotto on ollut 60,4 %, hieman Bitcoinin 59,1 %:n edellä.

ETH:n kokonaiskurssikehitys – Lähde: Coingecko

Jotta Ethereum kuroisi markkina-arvojen eron umpeen, sen tulisi ylisuoriutua useiden vuosien ajan.

20 %:n vuosikasvulla taso saavutettaisiin noin 8,4 vuodessa, 30 %:n kasvulla noin kuudessa vuodessa ja 50 %:n kasvulla alle neljässä vuodessa – olettaen, että Bitcoinin markkina-arvo pysyisi muuttumattomana, mikä on epätodennäköistä.

Lähes vuosikymmen julkaisunsa jälkeen Ethereum on saavuttanut noin 21 % Bitcoinin markkina-arvosta.

Sen jatkuva kasvu ja institutionaalinen käyttöönotto tekevät siitä vahvimman haastajan Bitcoinin hallitsevalle asemalle, vaikka kauan odotettu “flippening” onkin edelleen kaukainen ja teoreettinen tavoite.

Johtopäätös: Ethereum haastaa Bitcoinin funktionaalisuudessa

Tom Leen vertaus Bitcoinin ja Ethereumin välillä ei keskity ideologiseen taisteluun, vaan toiminnallisuuteen. Hänen mukaansa Bitcoin on kuten kulta – arvokas ja niukka – mutta Ethereum voi toimia kuin osakemarkkinat, joihin rakennettiin Yhdysvaltojen talouskasvun moottori 1970-luvun jälkeen.

”Kullalla on aina arvoa”, eräs analyytikko sanoi. ”Mutta rahoituksen tulevaisuus rakennettiin osakkeille, ja lohkoketjun tulevaisuus voidaan rakentaa Ethereumille.”

Tämä visio tukee yhä useampien asiantuntijoiden näkemystä siitä, että Ethereumilla on potentiaalia toimia koko digitaalisen talouden selkärankana – infrastruktuurina, jolla kaikki tokenisoidut varat, hajautettu rahoitus ja digitaalinen identiteetti lepäävät. Aika näyttää, tapahtuuko ”flippening”, mutta kilpailu on käynnissä, ja Ethereum etenee vahvasti.