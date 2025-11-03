Lähteekö XRP nousuun Ripple Swell -tapahtuman myötä?

Kryptovaluutta XRP:n hinta on maanantaina aamulla noin 2,5 dollaria. Sen kurssi on laskenut viimeisen vuorokauden aikana muun kryptomarkkinan mukana. Laskua on tullut noin neljä prosenttia. Tokenin kaupankäyntivolyymi on ylittänyt 2,16 miljardia dollaria.

XRP:n kurssi on tällä hetkellä jäänyt pahasti jumiin vahvan 2,60 dollarin vastustason alapuolella. Tämä on taso, jossa tekniset indikaattorit viittaavat siihen, että ratkaiseva liike voi tapahtua pian.

Markkina-arvolla mitattuna XRP on yhä neljänneksi suurin kryptovaluutta 153 miljardin dollarin markkina-arvollaan, mutta sijoittajat seuraavat avaintasoja tarkasti, sillä momentti kapenee kiristyvässä rakenteessa.

XRP hintaennuste 3.11.2025

Marraskuun alkupuolen XRP:n kurssin päiväkaavio näyttää laskevan kolmion muodon, joka yhdistetään usein laskutrendin jatkumiseen, jos tukitaso murtuu. Ylempi trendilinja, joka yhdistää alemman tason huiput 3,15 dollarista alaspäin, rajoittaa edelleen nousupainetta, kun taas 2,54 dollarin tukitaso toimii härkien viimeisenä puskurina.

🚨 XRP Price Alert: XRP is testing the $2.60 resistance — the final hurdle before a potential breakout toward $3.00.



A close above $2.72 could trigger a rally, while a drop below $2.54 risks a move toward $2.02. The battle between bulls and bears is heating up 🔥#XRP #Crypto pic.twitter.com/2vLqM9TFYS — Arslan Ali (@forex_arslan) November 2, 2025

Kurssi on laskenut hieman ja XRP käy kauppaa yhä 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) alapuolella. Tämä viittaa siihen, että myyjät hallitsevat edelleen lyhyen aikavälin tunnelmaa.

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) konsolidoituu 48:n tuntumassa, mikä viittaa neutraaliin momenttiin, mutta paljastaa laskevan divergenssin. Kurssi on vakautunut, mutta RSI ei ole onnistunut tekemään uusia huippuja. Tällainen ero varoittaa usein ostovoiman heikkenemisestä ja trendin väsymisestä.

Viimeisimmät kynttiläkuviot, erityisesti Doji- ja spinning top -kuviot, heijastavat markkinoiden epäröintiä. Kauppiaat seuraavat tarkasti, ilmestyykö nouseva engulfing-kynttilä, joka vahvistaisi uuden nousuvoiman, vai puhkeaako lasku ulos kolmion alalaidasta, mikä vahvistaisi trendin jatkumisen alemmas.

XRP:n avaintasot ja mahdolliset skenaariot

XRP:n hintakehitysennuste säilyy laskupainotteisena, mutta jos XRP puhkaisee 2,60–2,72 dollarin tason, momentti voi kiihtyä kohti 3,00 dollaria, missä seuraava vastusklusteri sijaitsee. Jos kurssi sulkeutuu kestävästi tämän tason yläpuolelle, se voi vahvistaa lyhytaikaisen nousukäänteen, jonka kohteena on 3,15 dollaria, mikä oli aiemman konsolidointivaiheen huippu.

Jos kurssi ei onnistu pysymään 2,54 dollarin yläpuolella, seuraavat laskutavoitteet voivat avautua lähellä 2,26 ja 2,02 dollaria, jotka molemmat osuvat laskevan kolmion alarajalle. Jos token tämän jälkeen lähtee nousuun, voi hetkellinen romahdus avata paikan ostaa XRP:tä.

Bullish-skenaario: Puhkeaminen yli 2,60 dollarin avaa tien 3,00–3,15 dollariin.

Bearish-skenaario: Murtuminen alle 2,54 dollarin altistaa laskulle kohti 2,26–2,02 dollaria.

XRP:n kaupankäyntiasetelma ja näkymät

Aktiivisille sijoittajille lyhyt positio alle 2,54 dollarin, tähtäimenä 2,02 dollaria, tarjoaa hyvän riskin ja tuoton suhteen, stop loss -tason ollessa noin 2,73 dollarissa. Toisaalta, jos kurssi nousee yli 2,72 dollarin, se voi oikeuttaa pitkät positiot, joiden tavoite on 3,00 dollaria.

Ennen kuin toinen suunta voittaa, XRP:n liike pysyy tarkasti tasapainossa konsolidaation ja puhkeamisen välillä, ja 2,60 dollaria toimii tärkeimpänä tasona seuraavaa isoa liikettä varten.

Ripple Swell- tapahtuma voi nostaa kurssia

XRP-markkinoiden aktiivisuuden odotetaan kasvavan New Yorkissa tiistaina ja keskiviikkona järjestettävän Ripple Swell -tapahtuman myötä.

Tapahtumassa käsitellään keskeisiä teemoja, kuten stablecoineja, reaalimaailman omaisuuserien tokenisointia ja institutionaalista käyttöönottoa. Puhujina nähdään alan johtajia, mukaan lukien Nasdaqin ja BlackRockin johtajia sekä Valkoisen talon digitaalisten varojen johtava neuvonantaja Patrick Witt. Luonnollisesti puhumassa ovat myös Ripplen johtokaksikko, toimitusjohtaja Brad Garlinghouse sekä hallituksen puheenjohtaja Chris Larsen.

Tapahtuma on merkittävä hetki XRP-ekosysteemille, sillä se herättää huomiota mahdollisiin strategisiin ilmoituksiin ja lisääntyvään institutionaaliseen osallistumiseen. Toissijaisina mutta tärkeinä kehityksinä nähdään myös Geminin ja Ripplen viimeaikainen yhteistyö sekä XRP:n uudelleenlistaus, jotka kumpikin kuvastavat jatkuvaa vuorovaikutusta suurten pörssien ja XRP:n välillä.

Tuoko Ripple Swell lisää XRP ETF -uutisia?

Ripple Swell -tapahtuma saattaa osua samaan aikaan XRP spot ETF:iin liittyvän aktiivisuuden kasvun kanssa, vaikka Yhdysvaltain hallinnon sulku jatkuu maanantaina jo 33:tta päivää. Analyytikot odottavat vahvaa institutionaalista kysyntää XRP spot ETF:ille, mikä voi nostaa tokenin uusiin huippuihin.

BlackRockin läsnäolo asettaa odotukset mahdolliselle yllätysjulkistukselle, etenkin kun ETF-jätti ei ole kommentoinut suunnitelmia iShares XRP Trust -rahastolle. BlackRock on hallinnut krypto ETF -markkinaa.

Yhtiön lippulaiva, iShares Bitcoin Trust (IBIT), on kerännyt lanseerauksensa jälkeen yhteensä 64,9 miljardin dollarin nettovirrat. IBIT kuuluu nyt 30 suurimman ETF:n joukkoon varallisuudella mitattuna, vaikka se lanseerattiin vasta tammikuussa 2024.

Yhdysvaltain Bitcoin ETF -markkinan kokonaisnettovirrat ovat olleet yhteensä 61,15 miljardia dollaria lanseerauksesta alkaen, mikä korostaa IBIT:n merkitystä Bitcoinin (BTC) nousussa lokakuun 2025 kaikkien aikojen huippuun 125 761 dollariin. Vertailun vuoksi Grayscalen Bitcoin Trust (GBTC) on raportoinut yhteensä 24,68 miljardin dollarin ulosvirtaukset.

Myös Ethereum (ETH) on hyötynyt BlackRockin vahvasta asemasta. iShares Ethereum Trust (ETHA) on raportoinut yhteensä 14,2 miljardin dollarin nettovirrat, kun taas koko Yhdysvaltain Ethereum ETF -markkinan nettovirrat ovat olleet 14,4 miljardia dollaria. Vahva kysyntä ETH spot ETF:ille nosti Ethereumin elokuussa kaikkien aikojen huippuun 4 958 dollariin.

Markkina-asiantuntijat odottavat XRP spot ETF:ien kohtaavan vastaavaa kysyntää kuin BTC- ja ETH spot ETF:ien. BlackRockin mahdollinen osallistuminen voisi kuitenkin lähettää vielä vahvemman noususignaalin.

