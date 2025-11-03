Bitcoin-veteraanit myyntihommissa – kurssi laskusuunnassa

Toimittaja Tanja Elo



Yhteistyökumppanitiedonanto

Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin.

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy kauppaa noin 107 500 dollarian tasolla. Laskua on tullut noin kolme prosenttia ja sen päivittäinen kaupankäyntivolyymi ylittää 30,6 miljardia dollaria. Tämä osoittaa kestävyyttä kasvaneesta volatiliteetista huolimatta.

Uusimman otsikon nostatti Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad -kirjan kirjoittaja, joka varoitti X:ssä (entinen Twitter) “massiivisesta romahduksesta”, joka voi “pyyhkiä miljoonat pois”.

Kiyosakin julkaisu, jonka näkivät miljoonat X-palvelun käyttäjät, kehotti sijoittajia hakeutumaan turvaan hopeaan, kultaan, Bitcoiniin ja Ethereumiin.

MASSIVE CRASH BEGININING: Millions will be wiped out. Protect yourself. Silver, gold, Bitcoin, Ethereum investors will protect you.



Take care — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 1, 2025

Vaikka hänen varoituksensa heijastavat yleisiä huolia ylikuumentuneista markkinoista, Bitcoinin vakaa hinta viittaa siihen, etteivät kauppiaat ole paniikissa. Sen sijaan moni asemoituu teknisten konsolidaatiokuvioiden ympärille, jotka vihjaavat mahdollisesta läpimurrosta.

Bitcoin hintaennuste 3.11.2025

Teknisestä näkökulmasta Bitcoinin hinnan ennuste pysyy neutraalina, sillä BTC:n hintakehitys muodostaa symmetrisen kolmion. Tämä on klassinen merkki volatiliteetin kaventumisesta ennen läpimurtoa. Kryptovaluutta on löytänyt jatkuvaa tukea nousevalta trendilinjaltaan lähellä 106 375 dollaria, kun taas yläpuolinen vastus pysyy rajoitettuna tasolla 111 675 dollaria.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

4 tunnin kaaviossa Bitcoin käy kauppaa lähellä 50-jakson EMA:a, mikä osoittaa tasapainoa härkien ja karhujen välillä. RSI noin 49:ssä viittaa neutraalisuuteen, kun taas sarja korkeampia pohjia osoittaa varovaista kertymistä.

Jos Bitcoin päättää päivän selvästi yli 111 700 dollarin, vauhti voi nostaa hinnan kohti 116 350 tai jopa 119 750 dollaria, Fibonacci-projektioiden mukaan.

Vastaavasti pudotus alle 106 000 dollarin voi käynnistää lyhytaikaisen korjauksen kohti 103 500 dollaria, mutta tekniset tukitasot viittaavat siihen, että laskupotentiaali on rajallinen. Alarajalla käynti avaisi paikan ostaa Bitcoinia kelpo hintaan.

Keskeiset lyhyen aikavälin signaalit, joita kauppiaat seuraavat:

Läpimurron vahvistus yli 111 700 dollarin tavoittelemaan yli 116 000 dollaria

Tuki pysyy 106 000 dollarissa ylläpitäen nousunäkymää

Kaupankäyntivolyymin kasvu vahvistaa suunnan läpimurron

Markkinatunnelma: Pelkoa vai nousun pohjaa?

Vaikka Kiyosakin varoitus lisää epävarmuutta, se voi myös viitata kasvavaan sijoittajaskeptisyyteen – tunteeseen, joka on usein nähty ennen voimakkaita elpymisiä. Historiallisesti Bitcoin on suoriutunut parhaiten silloin, kun pelko on huipussaan, mutta tekninen tuki pitää.

Markkina-arvollaan yli 2,2 biljoonaa dollaria ja liikkeessä olevalla määrällä, joka lähestyy 19,94 miljoonaa BTC:tä, Bitcoinin pitkän aikavälin perusteet pysyvät vahvoina. Varallisuus hyötyy edelleen institutionaalisista virroista ja puolittumisen jälkeisestä optimismista vuoden 2025 lähestyessä.

Jos Bitcoin murtautuu ylös kiristyvästä vaihteluvälistään, nousu kohti 120 000 dollaria voi käynnistyä tulevina viikkoina, uusien riskinottohalujen ja spekulaation siivittämänä siitä, että pahin markkinapelko on jo hinnoiteltu. Volatiliteetin kasvaessa tärkein kysymys kuuluu: merkitseekö Kiyosakin romahdusvaroitus paniikin alkua vai täydellistä vastavirran signaalia Bitcoinin seuraavalle suurelle läpimurrolle?

Bitcoin-veteraanit siirtyivät myyntilaidalle

Kaksi suurta Bitcoin-haltijaa on siirtänyt viime päivinä merkittäviä määriä BTC:tä pörsseihin, mikä on herättänyt levottomuutta kauppiaiden keskuudessa ja lisännyt spekulaatiota mahdollisesta uudesta myyntiaallosta.

Lookonchainin lohkoketjudatan mukaan BitcoinOG (1011short) on tallettanut noin 13 000 BTC:tä, arvoltaan 1,48 miljardia dollaria, Kraken-pörssiin 1. lokakuuta alkaen, kun taas varhainen käyttäjä Owen Gunden on siirtänyt 3 265 BTC:tä, arvoltaan 364,5 miljoonaa dollaria, Krakeniin 21. lokakuuta alkaen.

Nämä siirrot ajoittuvat ajankohtaan, jolloin Bitcoinin kurssi on noin 108 000 dollaria, mikä on käynnistänyt spekulaation pitkäaikaisten haltijoiden voittojen kotiuttamisesta tai lyhyeksi myyntiin valmistautumisesta. Analyytikot varoittavat, että talletukset eivät vielä tarkoita välitöntä myyntiä, mutta ne edeltävät usein markkina-aktiivisuuden ja volatiliteetin kasvua.

Pseudonyyminen valas palaa markkinoille uusilla talletuksilla

BitcoinOG (1011short) on tunnettu valas, joka on lyönyt vetoa Bitcoinin laskun puolesta suurten markkinaliikkeiden aikana. Hän nousi otsikoihin ajoittaessaan 11. lokakuuta tapahtuneen romahduksen tarkasti ja ansaitsi raportoidusti lähes 197 miljoonaa dollaria sulkemalla suuria shorttipositioita.

Bitcoin OGs are dumping $BTC!



BitcoinOG(1011short) has deposited ~13K $BTC($1.48B) to Kraken, Binance, Coinbase, and Hyperliquid since Oct 1.



Owen Gunden has deposited 3,265 $BTC($364.5M) to Kraken since Oct 21.https://t.co/qyZllJWfFShttps://t.co/u3b8zn5iYe pic.twitter.com/qQe3dYlnfp — Lookonchain (@lookonchain) November 3, 2025

Sen jälkeen 1011shortiin liitetty lompakkorypäs on jatkuvasti siirtänyt BTC:tä pörsseihin, kuten Kraken, Binance, Coinbase ja Hyperliquid, mikä viittaa valmistautumiseen vivutettuihin kauppoihin tai likvidointiin.

Viimeisimpiin siirtoihin kuuluu 500 BTC:n (55 miljoonan dollarin) talletus Krakeniin 2. marraskuuta sekä useita pienempiä talletuksia, jotka vaihtelevat 70 ja 150 BTC:n välillä Hyperliquidiin. Lohkoketjuanalyytikot sanovat, että tämä kuvio muistuttaa aiempia jaksoja, jolloin kauppias rakensi shorttipositioita markkinoiden elpyessä.

Veteraanivalas aktivoituu uudelleen Bitcoinin vakiintuessa lähelle 110 000 dollaria

Owen Gunden, tunnettu Satoshi-aikakauden haltija, on myös aktivoitunut uudelleen vuosien hiljaiselon jälkeen. Välillä 21. lokakuuta – 3. marraskuuta hän siirsi 3 265 BTC:tä (364,5 miljoonaa dollaria) Krakeniin useissa erissä. Näihin kuuluivat muun muassa 364 BTC:n siirto 22. lokakuuta, 1 448 BTC:tä 29. lokakuuta ja 483 BTC:tä 3. marraskuuta.

Gunden, varhainen sijoittaja, joka keräsi yli 15 000 BTC:tä Bitcoinin alkuvuosina, on pitkään nähty symbolisena “todellisena OG:na” — henkilönä, joka on pitänyt kolikoistaan kiinni useiden syklien ajan. Hänen viimeaikaiset talletuksensa edustavat kuitenkin hänen suurimpia pörssisiirtojaan vuosiin, viitaten joko osittaiseen voittojen kotiuttamiseen tai salkun uudelleen tasapainottamiseen.

Arkhamin data osoittaa, että useita Gundenin lompakoita, joissa on yli vuosikymmenen vanhoja kolikoita, on aktivoitu uudelleen lokakuun lopusta lähtien. Liikkeet osuvat yksiin Bitcoinin hinnan vakiintumisen kanssa 110 000–115 000 dollarin välille, lokakuun volatiliteetin ja vivutetun kaupankäynnin likvidointien jälkeen.

Kauppiaat pohtivat, merkitsevätkö valastalletukset myyntiä vai strategista uudelleenpositiointia

Analyytikot kuvaavat yleistä tunnelmaa varovaiseksi. Tämän kokoluokan valastalletukset merkitsevät usein tarjonnan kasvua ja voivat ennakoida jyrkkiä hinnanmuutoksia, erityisesti likviditeetin ollessa heikkoa.

Kauppiaiden kannalta avainkysymys on, muuttuvatko nämä talletukset varsinaisiksi myynneiksi vai pysyvätkö ne passiivisina pörsseissä. Historiallisesti korkean profiilin OG-lompakoista tulevat talletukset ovat usein käynnistäneet lyhytaikaisia 5–10 %:n korjauksia, joita on seurannut uusi akkumulointi myyntipaineen hälvettyä.

Lue myös Ethereum-kurssi voi nähdä isoja muutoksia lähiaikoina

Bitcoin Hyper: BTC:n seuraava kehitysaskel Solanassa?

Bitcoin Hyper ($HYPER) tuo uuden vaiheen Bitcoin-ekosysteemiin. Vaikka BTC pysyy turvallisuuden kultaisena standardina, Bitcoin Hyper lisää sen, mikä siltä on aina puuttunut: Solana-tason nopeuden.

Rakennettu ensimmäisenä Bitcoin-natiivina Layer 2 -ratkaisuna Solana Virtual Machinen (SVM) päälle, se yhdistää Bitcoinin vakauden Solanan huipputehokkaaseen kehykseen. Tuloksena on salamannopeat ja edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikoiden luonti – kaikki Bitcoinin turvaamina.

Auditoitu Coinsultin toimesta, projekti painottaa luottamusta ja skaalautuvuutta käyttöönoton kasvaessa. Ja vauhti on jo vahva. Ennakkotilaus on ylittänyt 25,5 miljoonaa dollaria, ja tokenien hinta on vain 0,013205 dollaria ennen seuraavaa korotusta.

Bitcoinin aktiivisuuden kasvaessa ja tehokkaita BTC-pohjaisia sovelluksia kohtaan olevan kysynnän noustessa, Bitcoin Hyper erottuu sillanrakentajana kahden suurimman kryptoekosysteemin välillä. Jos Bitcoin loi perustan, Bitcoin Hyper voi tehdä siitä jälleen nopean, joustavan ja hauskan.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.