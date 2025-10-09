Krypto ETF lista – Parhaat krypto ETF:t 2025

Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 9, 2025

Tämä krypto ETF lista kertoo, mitkä kryptovaluuttoihin sidotut pörssinoteeratut rahastot ovat tällä hetkellä tutustumisen arvoisia. Ensimmäiset Bitcoin ETF:t näkivät päivänvalon tammikuussa 2024, ja siitä alkoi muidenkin lohkoketjuun perustuvien virtuaalivaluuttojen rynnistys näille markkinoille.

ETF:t tarjosivat sivuoven niille sijoittajille, jotka haluaisivat osallistua näille uusille markkinoille, mutta eivät ole kiinnostuneita tutustumaan kyseisen markkinan pohjana toimivaan uuteen teknologiaan. Kun sijoitat kryptovaluuttaan ETF:n kautta, sinun ei tarvitse omistaa kyseistä omaisuuserää suoraan.

Nykyään krypto ETF:t kattavat useita suurimpia kryptovaluuttoja, ja tarjoavat erityyppisiä tuotteita, kuten spot ETF:iä, futuureja tai swap-sopimuksia tuotto- tai riskinhallintaan perustuvan altistuksen tarjoamiseksi.

ETF:t tarjoavat alempaa riskiä kuin itse kryptovaluutan ostaminen, vaikka ne on sidottu krypton hintaan. Perehdytään asiaan tarkemmin ja aloitetaan listaamalla parhaat krypto ETF:t.

Mikä on kryptovaluutta ETF?



Kryptovaluutta ETF on pörssinoteerattu rahasto (ETF), joka seuraa yhden tai useamman digitaalisen omaisuuserän hintaa. Krypto ETF -rahastojen tärkein etu on se, että ne antavat sijoittajille mahdollisuuden saada altistuksen lohkoketjumarkkinoille ilman, että he ostaisivat suoraan virtuaalivaluuttoja. Lisäksi krypto ETF:t ovat helpoin tapa rakentaa hajautettua sijoitussalkkua.

Hajauttaminen ei kuitenkaan ole ainoa syy, miksi sijoittajat suosivat krypto-ETF:iä:

Monille sijoittajille krypto ETF:t yksinkertaistavat kryptovaluuttoihin sijoittamista.

Kun sijoitat virtuaalivaluuttoihin ETF:ien kautta, sinun ei tarvitse opiskella kryptovaluutat mahdollistavaa teknologiaa tai perehtyä turvallisiin tapoihin ostaa ja säilyttää niitä.

Sen sijaan krypto ETF:ään voi päästä käsiksi perinteisten sijoituspalveluiden kautta.

Vakiintuneet välitysalustat – kuten Fidelity , Ark ja ProShares – tarjoavat laadukkaita krypto ETF:iä.

, ja – tarjoavat laadukkaita krypto ETF:iä. Alussa tarjoamamme krypto ETF lista kertoo, mitkä ovat parhaita krypto ETF:iä ja miltä tarjoajalta niitä saa.

Vaikka jotkut ETF:t pitävät kryptovaluuttoja suoraan rahastoissaan, toiset seuraavat kryptojohdannaisia, kuten esimerkiksi kryptoihin sidottuja futuurisopimuksia. Lisäksi on olemassa myös krypto ETF:iä, jotka pitävät hallussaan osakepositioita lohkoketjuteknologiaan liittyvissä yrityksissä. Vaihtoehtoja siis löytyy!

Vaikka ETF:ien kautta sijoittaminen pienentää altistumistasi kryptovaluuttojen volatiileille hinnoille, ja alentaa näin riskiä, krypto ETF:t ovat edelleen spekulatiivisia sijoituksia. Sellaisina niihin liittyy edelleen merkittävä volatiliteettiriski.

Miten krypto ETF:t toimivat?

Vuodesta 2024 alkoi suoranainen ralli, kun SEC:n BTC ETF -hyväksynnän jälkeen eri sijoitusyhtiöt ja instituutiot alkoivat rekisteröidä omia krypto ETF:iään. Nykyään Bitcoin ETF:n rinnalla on tarjolla myös nimenomaisesti Ethereumin hintaa seuraavia Ethereum ETF -rahastoja sekä XRP:n hintaan sidottuja XRP futuureja. Ja valikoima laajenee koko ajan.

Näin ollen sen parhaan krypto ETF:n löytäminen voi olla sijoittajille vaikea haaste. Kuten alussa tarjoamamme lista osoittaa, saatavilla on useita erilaisia ​​vaihtoehtoja.

Ennen kuin kerromme, miten valita krypto ETF sijoitettavaksi, eri vaihtoehtojen toimintaperiaatteiden määrittelemiseksi olisi hyvä sisäistää, että krypto ETF:n suorituskyky riippuu viime kädessä sen seuraamista omaisuuseristä. Kohde-etuuden tyypin perusteella krypto ETF:t voidaan jakaa muutamiin pääluokkiin:

ETF:t, jotka ovat fyysisesti kryptovaluuttojen tukemia – kuten Fidelity Advantage Bitcoin Fund ETF:t, jotka seuraavat kryptofutuurien hintaa – kuten ProShares Bitcoin Strategy ETF ETF:t, joilla on omistuksia kryptoon liittyvissä osakkeissa – kuten Global Blockchain ETF



Sijoittajat voivat valita parhaan krypto ETF:n salkkuunsa sen perusteella, kuinka korkean riskin he voivat ottaa sekä miettimällä, kuinka suuren altistuksen lohkoketjuteknologiaan he haluavat.

Krypto ETF:ien historia

Kryptovaluutta ETF:t eli pörssinoteeratut rahastot alkoivat kasvattaa suosiotaan Yhdysvalloissa laajemmin siinä vaiheessa, kun spot Bitcoin ETF:t hyväksyttiin tammikuussa 2024. Tämä mahdollisti muillekin kuin vain kryptosijoittajille mahdollisuuden saada omistusosuutta Bitcoinista omistamatta sitä suoraan.

Uusi sijoitusinstrumentti tarjosi merkittävää muutosta sijoituskentälle, mikä johti yhä kasvavaan kiinnostukseen ja kryptovaluuttoihin sijoittamisen lisääntymiseen. Kaikki edellä mainittu johtu lopulta myös Ethereumin spot ETF:ien hyväksymiseen vielä samana vuonna.

Tässä on nopea läpileikkaus kryptovaluuttojen suhteellisen nopeasta markkinavalloituksesta ja siitä, miten se kaikki johti krypto ETF:ien lanseeraamiseen:

Vuosi 2013 : Ensimmäiset ehdotukset Bitcoin ETF:istä toimitettiin Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC), mutta ne jäivät toteutumatta sääntelyyn liittyvien esteiden vuoksi.

: Ensimmäiset ehdotukset Bitcoin ETF:istä toimitettiin Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC), mutta ne jäivät toteutumatta sääntelyyn liittyvien esteiden vuoksi. Vuosi 2021 : SEC hyväksyi Bitcoin-futuuri-ETF:t, mikä mahdollisti sijoittajille omistusosuuden Bitcoiniin futuurisopimusten kautta suoran omistajuuden sijaan.

: SEC hyväksyi Bitcoin-futuuri-ETF:t, mikä mahdollisti sijoittajille omistusosuuden Bitcoiniin futuurisopimusten kautta suoran omistajuuden sijaan. 11. tammikuuta 2024 : SEC hyväksyi ensimmäiset spot Bitcoin ETF:t, joissa Bitcoin on suoraan kohde-etuutena. Tämä merkitsi huomattavaa muutosta kryptovaluuttojen sääntelykentässä ja avasi markkinat laajemmalle sijoittajakunnalle.

: SEC hyväksyi ensimmäiset spot Bitcoin ETF:t, joissa Bitcoin on suoraan kohde-etuutena. Tämä merkitsi huomattavaa muutosta kryptovaluuttojen sääntelykentässä ja avasi markkinat laajemmalle sijoittajakunnalle. Heinäkuu 2024: Ethereumin spot-hintaiset ETF:t saivat hyväksynnän, mikä laajensi sijoittajille tarjolla olevia vaihtoehtoja entisestään. Katso sivun alusta lista tällä hetkellä tarjolla olevista krypto ETF:istä.

Miten valita krypto ETF?



Krypto ETF:n valinta alkaa siitä, että määrittelet haluamasi altistuksen tyypin. Tämä on tärkeää, jotta osaat erottaa seuraavat sijoituskohteet toisistaan:

Spot ETF:t pitävät hallussaan todellisia kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinia, ja seuraavat niiden reaaliaikaisia ​​hintoja.

pitävät hallussaan todellisia kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinia, ja seuraavat niiden reaaliaikaisia ​​hintoja. Futuuripohjaiset ETF:t käyttävät futuurihintoihin sidottuja sopimuksia, mikä voi aiheuttaa ajan myötä epäsuhdan. Esimerkiksi futuuri-ETF:t saattavat poiketa Bitcoinin nykyisestä arvosta sopimusten uusimiskustannusten vuoksi.

Seuraavaksi tarkastele, mitä ETF varsinaisesti sisältää. Esimerkiksi edeltä löytyvä krypto ETF lista sisältää vaihtoehtoja, jotka keskittyvät yhteen kryptovaluuttaan ja tarjoavat kohdennettua altistusta, kun taas toiset hajauttavat riskin useille omaisuuserille.

Myös ETF:n kustannuksilla on merkitystä. Krypto ETF:t veloittavat usein enemmän kuin perinteiset rahastot säilytys- ja hallinnointikustannusten vuoksi, joten näitä kulusuhteita kannattaa vertailla.

Seuraavaksi kannattaa ottaa huomioon likviditeetti: ETF:t, joilla on suuret kaupankäyntivolyymit, antavat sinun ostaa tai myydä osakkeita helposti ilman suuria hintavaihteluita.

Tarkista aina, sääntelevätkö luotettavat viranomaiset valitsemaasi ETF:ää ennen sijoittamista. Tämä vähentää petosriskejä ja varmistaa läpinäkyvyyden. Seurannan ja sääntelyn tarkkuus on tärkeintä futuuri-ETF:issä, joilla voi olla vaikeuksia heijastaa kryptohintoja.

Sovita lopuksi valintasi tavoitteisiisi ja riskinsietokykyysi. Vakiintuneet tarjoajat, kuten BlackRock tai Fidelity, tarjoavat tyypillisesti luotettavampia tuotteita, yhdistäen kokemuksen markkinoiden luottamukseen.

Jos haluat keskittyä nimenomaan johonkin tiettyä kryptovaluuttaa seuraavaan ETF-rahastoon, voit harkita seuraaviin vaihtoehtoihin tutustumista:

Bitcoin ETF

Bitcoin ETF:t ovat käytännössä täysin sama asia kuin krypto ETF:t, mutta ne seuraavat vain BTC:n hintaa ja sen kehitystä. Ne ovat joustavampi vaihtoehto lyhyen, keskipitkän tai pitkän aikavälin investointeihin, toisin kuin Bitcoin-futuurit, joita usein kuvaillaan sopivammiksi lyhyen aikavälin investointeihin.

Lisäksi monet uskovat, että Bitcoin ETF:ien asema säänneltyinä sijoitusinstrumentteina saattaa auttaa itse Bitcoinin aseman laillistamisessa omaisuuseränä. Näitä ETF-rahastoja pidetään helpompana tapana lisätä tietoisuutta lohkoketjuteknologian kasvusta pakottamatta sijoittajia osallistumaan mahdollisesti riskialttiisiin token-myynteihin tai monimutkaisiin lohkoketjupohjaisiin hankkeisiin.

Katso täältä Bitcoin ETF lista.

Ethereum ETF

Bitcoinin vanavedessä usein seuraava Ethereum ei pettänyt myöskään ETF:ien saralla: ensimmäiset Ethereum ETF:t lanseerattiin vain kuusi kuukautta Bitcoin ETF:ien jälkeen. Ethereum ETF on samalla tavalla sijoitusrahastotyyppi, jonka kautta sijoittajat voivat saada altistuksen Ethereumin hintavaihteluille omistamatta kryptovaluuttaa suoraan.

Nämä ETF:t voivat yksinkertaistaa ETH:n sijoitusprosessia, koska niitä voi ostaa ja niillä voi käydä kauppaa perinteisissä pörsseissä. Lisäksi ne tarjoavat ylimääräisiä etuja, kuten alhaisemmat palkkiot ja helpomman hallinnan verrattuna Ethereumin suoraan omistamiseen.

Tulossa olevat krypto ETF:t

Krypto ETF lista tulee pitenemään jo lähivuosina useilla eri kryptovaluuttoihin keskittyvillä ETF-rahastoilla. Syyskuussa 2025 SEC hyväksyi uudet listaussäännöt, jotka nopeuttavat uusien kryptorahastojenkin hyväksymisprosessia.

Monet uudet krypto ETF:t ovat jo kirjoitushetkellä viimeisiä allekirjoituksia vaille markkinoilla, joten pidä silmällä seuraavien ETF:ien kehitystä:

XRP ETF : Ripplen XRP-kryptovaluuttaa seuraava rahasto odottaa hyväksyntää vuoden 2025 lopussa.

: Ripplen XRP-kryptovaluuttaa seuraava rahasto odottaa hyväksyntää vuoden 2025 lopussa. Solana ETF : Ensimmäiset Solana ETF:t voidaan nähdä markkinoilla alkaen marraskuusta 2025.

: Ensimmäiset Solana ETF:t voidaan nähdä markkinoilla alkaen marraskuusta 2025. Dogecoin ETF : Grayscalella on suunnitelmissa lanseerata myös Dogecoin ETF, mutta aikataulusta ei ole vielä tietoa.

: Grayscalella on suunnitelmissa lanseerata myös Dogecoin ETF, mutta aikataulusta ei ole vielä tietoa. Litecoin ETF : Myös Litecoinille olisi tulossa oma ETF, jos Grayscalen suunnitelmat realisoituvat.

: Myös Litecoinille olisi tulossa oma ETF, jos Grayscalen suunnitelmat realisoituvat. Cardano ETF: Esimerkiksi Grayscale ja Tuttle Capital ovat lanseeramassa ADA ETF:ää.

Kannattaako krypto ETF -rahastoihin sijoittaa?



Krypto ETF:t ovat mainio tapa sijoittaa kryptovaluuttoihin ilman, että sinun tarvitsee ostaa niitä suoraan. Kryptovaluuttojen ostaminen vaatii itse valuuttoihin tutustumista, koska niistä jokainen tarjoaa erilaisia ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia, kryptopörssien vertailemista sekä kryptolompakon hankkimisen.

Sen sijaan ETF:t tarjoavat vaihtoehtoja, joihin sijoittaessa sinun ei tarvitse miettiä kryptojen teknologisia ominaisuuksia. ETF:ien tarjoajat ovat valinneet parhaat kryptovaluutat rahastoihinsa, eli suurin työ on tehty puolestasi. Tämän lisäksi krypto ETF:t tarjoavat myös muita mielenkiintoisia etuja sijoittajille:

Rahastot tekevät hajauttamisesta yksinkertaista

Krypto ETF -rahastojen ilmeisin plussapuoli on se, että ne voivat tarjota altistuksen useille digitaalisille valuutoille yhdellä sijoituksella.

Parhaat krypto ETF -rahastot seuraavat laajempaa omaisuuserien valikoimaa. Jotkut kryptoindeksi-ETF-rahastot seuraavat paitsi digitaalisten valuuttojen myös tällä sektorilla toimivien yritysten kehitystä.

Esimerkiksi Fidelity Crypto Industry ja Digital Payments ETF seuraavat lohkoketju- ja digitaalisten maksuyritysten kehitystä. Tämä ETF omistaa useita kymmeniä osakkeita yrityksiltä, jotka toimivat teknologiateollisuudessa ja rahoituspalvelusektorilla.

Vastaavasti Global Blockchain ja Ark Fintech ETF -rahastot tarjoavat sijoittajille erinomaisen hajautuksen. Tämä tarkoittaa, että krypto ETF -rahastot tarjoavat kauppiaille mahdollisuuden hajauttaa sijoituksiaan paitsi digitaalisten omaisuuserien alueelle myös osakemarkkinoille.

Krypto ETF -rahastoja hallinnoidaan aktiivisesti

Yksittäisiä kryptovaluuttoja ostaessaan sijoittajien tulisi seurata markkinoita säännöllisesti ja mukauttaa salkkujaan vastaavasti.

Parhaita krypto ETF -rahastoja sen sijaan hallinnoi palveluntarjoaja. Useimmissa tapauksissa rahastonhoitaja tutkii markkinoita ja tasapainottaa krypto ETF:ää tietyin aikavälein.

Tämä varmistaa, että ETF:ää mukautetaan jatkuvasti markkinaolosuhteiden mukaan. Rahastonhoitaja voi esimerkiksi lisätä potentiaalisimpien kryptovaluuttojen allokaatiota ja vähentää volatiilimpien kryptovaluuttojen osuutta.

Toisin sanoen, krypto ETF:ien avulla sijoittajien ei tarvitse huolehtia itse markkinoista tai pysyä niiden mukana koko ajan. Tällöin heidän ei tarvitse tasapainottaa salkkuaan manuaalisesti.

Krypto ETF -rahastoilla voi käydä kauppaa kuten osakkeilla

Krypto ETF lista rahastojen etu on myös se, että niillä voi käydä kauppaa kuten osakkeilla.

Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:

Kryptovaluutta ETF:iä voi ostaa marginaalilla eli lainaamalla rahaa välittäjältä.

Krypto ETF:iä voidaan myös myydä lyhyeksi, mikä mahdollistaa sijoittajille tuoton tekemisen digitaalisten omaisuuserien hintojen laskiessa.

ETF-rahastot antavat sijoittajille lisäksi mahdollisuuden hallita riskiä sijoittamalla rahastoihin, jotka seuraavat johdannaisia, kuten futuureja ja optioita.

Koska ETF-rahastoilla käydään kauppaa kuten osakkeilla, niihin pääsee käsiksi myös perinteisten verkkovälittäjien kautta. Tämä tarkoittaa, että sijoittajien ei tarvitse opetella kryptopörssin käyttöä, eikä heidän tarvitse huolehtia digitaalisten omaisuuksiensa turvallisesta säilyttämisestä.

Riskit krypto ETF:iin sijoittamisessa



Suurin krypto ETF:iin liittyvä riski on se yleisin: kryptovaluuttojen volatiliteetti. Virtuaalivaluuttojen hinta voi vaihdella voimakkaasti päivittäin, joskus vain muutamassa minuutissa. Yli 10 prosentin päivittäiset kurssimuutokset eivät ole harvinaisia ​​kryptoalalla.

Itse asiassa kryptovaluuttojen hinta voi pysyä alhaalla useita kuukausia ennen kuin ne nousevat yhtäkkiä. Siksi krypto ETF:t sopivat parhaiten riskiä sietäville sijoittajille.

Huomioon otettava eroavaisuus on myös se, että toisin kuin yksittäiset kryptovaluutat, krypto ETF:t eivät käy kauppaa 24/7. Tämä tarkoittaa, että kryptovaluuttojen hinnanvaihtelut työajan jälkeen ja viikonloppuisin voivat aiheuttaa ETF-sijoittajille äkillisiä tappioita markkinoiden avautuessa uudelleen maanantaina.

Yhteenveto



Tämä krypto ETF lista tarjoaa tämän hetken parhaat kryptovaluuttoihin sidotut pörssinoteeratut rahastot sijoitettavaksi. Lisäksi olemme käyneet läpi, mitä krypto ETF:t ovat, miksi niihin kannattaa sijoittaa sekä mitä riskejä niiden kohdalla kannattaa ottaa huomioon.

Krypto ETF tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon niille, jotka eivät ole kiinnostuneita tutustumaan kryptovaluuttojen erikoisempaan luonteeseen ja niiden taustalla vaikuttavaan teknologiaan. Näihin perehtyminen on erittäin tärkeää siinä vaiheessa, kun olet aikeissa ostaa kryptovaluuttoja. Mutta ETF-rahaston kautta saat altistuksen kryptovaluutoille ilman, että sinun tarvitsee esimerkiksi hankkia kryptolompakkoa tai huolehtia kolikoiden siirtämisestä oikeaan osoitteeseen.

Krypto ETF:illä ei kuitenkaan voi käydä kauppaa 24/7, mikä tarkoittaa, että sijoittajat voivat kohdata volatiliteettiongelmia markkinoiden ollessa suljettuina esimerkiksi viikonloppuisin. Plussaa on kuitenkin se, että ETF:t tarjoavat helposti hajautusta salkkuusi, minkä lisäksi rahastonhoitaja hoitaa rahaston hallinnoinnin.

Usein kysytyt kysymykset



