Valaat ja Nasdaqin tokenisaatiouutiset nostivat XRP:n kurssia

Kryptovaluutta XRP on saanut nostetta sekä valaiden aktiivisuudesta, että Nasdaqin halusta saada tokenisoidut tuotteet pörssiin.

Valassijoittajien käyttäytyminen on muuttunut kohti kasaamista, mikä viittaa varhaiseen asemoitumiseen ja toimii merkkinä loppuvuoden XRP-hintojen nousuennusteille.

Altcoin on noussut 8 % kuukauden alusta lähtien, ja makrotaloudelliset olosuhteet ovat edelleen hallitseva teema. Odotettua heikommat elokuun työmarkkinatilastot ovat lisänneet odotuksia nopeammista ja suuremmista koronlaskuista.

🚨 NOW: September rate cut odds have surged to 100%. pic.twitter.com/gZczDpiRIl — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 8, 2025

Markkinat hinnoittelevat nyt Yhdysvaltain koronlaskulle 100 % todennäköisyyden vain 9 päivän päässä, ja perusskenaariona pidetään 75 korkopisteen laskua ennen vuoden loppua – mikä voisi kasvattaa riskisijoitusten kuten XRP:n kysyntää.

Nasdaqin tokenisaatiouutiset nostivat XRP:tä

XRP sai nostetta maanantaina sen jälkeen, kun Nasdaq ilmoitti jättävänsä uraauurtavan ehdotuksen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC), joka sallisi tokenisoitujen osakkeiden ja pörssinoteerattujen tuotteiden (ETP) kaupankäynnin sen päämarkkinalla.

Maanantaina jätetty hakemus tarkoittaisi, että listatuilla osakkeilla ja ETP:illä voitaisiin käydä kauppaa joko perinteisessä digitaalisessa tai tokenisoidussa muodossa.

Tämä on viimeisin osoitus siitä, kuinka Wall Streetin suuret toimijat panostavat tokenisaatiobuumiin – erityisesti nyt, kun kryptosääntely kevenee Trumpin hallinnon aikana.

Jos ehdotus hyväksytään, se olisi ensimmäinen kerta, kun tokenisoitujen arvopapereiden kaupankäynti sallitaan suurella yhdysvaltalaisella osakepörssillä. Samalla se olisi kunnianhimoisin yritys tuoda lohkoketjuun perustuva selvitysjärjestelmä osaksi kansallista markkinajärjestelmää.

Tämä hakemus tuli vain päiviä sen jälkeen, kun SEC julkaisi uuden sääntelyagendansa, joka sisälsi mahdollisuuden sääntömuutokseen, jonka myötä kryptovaluuttojen kaupankäynti sallittaisiin kansallisissa arvopaperipörsseissä ja vaihtoehtoisilla kaupankäyntialustoilla.

Sijoittajien kiinnostus tokenisoituja omaisuuseriä kohtaan kasvaa maailmanlaajuisesti. Kryptoteollisuuden kannattajat uskovat, että tokenisaatio voi parantaa likviditeettiä rahoitusjärjestelmässä.

Coinbase (COIN.O), Yhdysvaltojen suurin kryptopörssi, on aiemmin hakenut lupaa SEC:ltä tarjotakseen asiakkailleen “tokenisoituja osakkeita”. Useat suuret globaalit pankit, kuten Bank of America ja Citigroup, ovat myös ilmoittaneet tutkivansa mahdollisuutta lanseerata tokenisoituja omaisuuseriä, mukaan lukien stablecoinit.

Sen sijaan New Yorkin pörssi (NYSE) ja Cboe Global Markets eivät ole kommentoineet mahdollisia suunnitelmiaan tokenisaation suhteen.

Nasdaq totesi maanantain hakemuksessaan uskovansa, että markkinat voivat hyödyntää tokenisaatiota ja silti säilyttää kansallisen markkinajärjestelmän tarjoamat edut ja suojat.

“Poikkeukset kansallisesta markkinajärjestelmästä eivät ole tarpeen tokenisaation mahdollistamiseksi, eivätkä ne ole sijoittajien edun mukaisia”, Nasdaq totesi.

Valaiden hamstraus korkeimmillaan kahteen vuoteen

Sijoittajat ovat ostaneet 1,7 miljoonaa XRP-tokenia viimeisen kuukauden aikana – suurin kasautumisjakso yli kahteen vuoteen.

Nämä valaat näyttävät ostavan dipistä, seuraten tarkasti XRP:n laskua huhtikuun alun huipusta.

Tuoreet Santimentin tiedot osoittavat, että suuntaus on jatkunut myös uudessa kuussa. Syyskuun 3. päivän pohjalukemien jälkeen valaat ovat lisänneet yli 630 miljoonan dollarin edestä XRP:tä, vauhdittaen tokenin viimeisintä nousua.

Suurten haltijoiden hallussa oleva kokonaistarjonta. Lähde: Santiment.

Tämä käyttäytymismuutos tapahtuu ennen useita XRP:n kysyntää tukevia katalyytteja, kuten koronlaskut.

Markkinatoimijat ovat yhä vakuuttuneempia siitä, että XRP voisi pian saada säädellyn aseman perinteisillä rahoitusmarkkinoilla, sillä vedonlyöntimarkkinoilla todennäköisyys spot ETF:n hyväksynnälle on jo 93 %.

XRP spot ETF:n hyväksynnän todennäköisyys vuonna 2025. Lähde: Polymarket.

Useimpien liikkeeseenlaskijoiden kohdatessa lopullisen SEC-päätöksen lokakuussa, seuraavat kuukaudet voivat luoda pohjan XRP:n paraboliselle nousulle.

Erityisesti CLARITY Act -lainsäädäntö, jonka odotetaan menevän läpi Yhdysvaltain senaatissa lokakuun aikana, voi vapauttaa sivussa odottavan pääoman instituutioilta, jotka kaipaavat sääntelyselkeyttä.

XRP hintaennuste 9.9.2025

Nämä kysyntää kasvattavat katalyytit voivat sytyttää loppuvuoden XRP-rallin, sillä bull flag -kuvio on murtumassa ylöspäin – se on rakentunut viimeisen kuukauden ajan.

XRP / USD 1 päivän kaavio, bull flag -murtuma. Lähde: TradingView.

Tällä hetkellä XRP:n hinta testaa nyt lipun ylärajaa, mikä avaa mahdollisuuden heinäkuun alun nousun jatkumiselle.

Momentti-indikaattorit tukevat tätä: RSI on palautunut neutraalin 50-tason yläpuolelle, mikä viittaa siihen, että ostajat ohjaavat markkinaa.

MACD on myös muodostanut kultaisen ristin ja ylittänyt signaalilinjan ensimmäistä kertaa sitten heinäkuun – merkki siitä, että viime viikon nousu voi olla uuden nousutrendin alku.

Koronlaskujen lisätessä kysyntää, murtuma voi nostaa XRP:n kesäkuun huipulle ja edelleen kohti 5 dollaria, mikä olisi noin 70 % nousu nykyisestä tasosta.

Mutta kun härkämarkkina etenee, momentti voi kantaa pidemmälle. Nyt voi olla hyvä aika ostaa XRP:tä ennen mahdollista raketointia.

Syvemmän perinteisen rahoituksen integraation kautta – kuten 401(k)-sijoitukset, yritysten kassat ja mahdolliset spot ETF:t – XRP voi nousta jopa 10 dollariin, mikä olisi 240 % nousu – juuri tällaista asetelmaa varten valaat saattavat asemoitua.

Sillä välin kun valaat panostavat XRP:hen, spekuloijat tähtäävät seuraavaan härkämarkkinan hittiin

Härkämarkkinoilla harva kolikko kerää yhtä paljon sosiaalista huomiota kuin Doge-brändin jakavat tokenit.

Historia kertoo selkeän kaavan: Dogecoin vuonna 2021, sitten Shiba Inu, Floki, Bonk, Dogwifhat, Neiro ja viimeisimpänä Dowge. Jokainen härkämarkkina tuo oman Doge-teemaisen hittinsä.

Tällä kertaa spekuloijat tähyävät Maxi Dogea ($MAXI) seuraavaksi kuumaksi tapaukseksi.

Maxi Doge -ennakkomyyntisivusto.

Maxi Doge omaksuu käyttötarkoituksettoman meemin roolin, yhdistäen kuntokulttuurin satiirin ja treidaajien dekadenssin. Se ei ole vain uusi Dogecoin – se on elämäntapavaluutta.

Yhteisö kerää jo merkittävää huomiota. MAXI on kerännyt lähes 2 miljoonaa dollaria käynnissä olevassa ennakkomyynnissä, ja varhaisimmat omistajat saavat jopa 162 % APY-tuoton stakingista.

Liity Maxi Dogen ($MAXI) ennakkomyyntiin virallisella sivustolla. Tämä saattaa olla viimeinen mahdollisuus päästä mukaan varhaisessa vaiheessa – token listataan avoimille markkinoille keskellä härkämarkkinaa, kun ennakkomyynti päättyy.

Voit seurata Maxi Dogea X:ssä ja Telegramissa.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.