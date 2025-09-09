Nasdaq yrittää saada tokenisaation pörssin kaupankäyntiin

Arvopaperipörssi Nasdaq pyytää Yhdysvaltain sääntelyviranomaisia hyväksymään sääntömuutoksen, joka voisi sallia tokenisoitujen osakkeiden listaamisen ja kaupankäynnin. Kyseessä on yksi kunnianhimoisimmista yrityksistä tuoda lohkoketjuteknologia osaksi amerikkalaisten osakemarkkinoiden ydintä.

Maanantaina jätetyssä hakemuksessa maailman toiseksi suurin pörssi pyysi arvopaperimarkkinavalvoja SEC:tä muuttamaan olemassa olevia sääntöjä, mukaan lukien arvopaperin määritelmää, jotta tokenisoiduilla osakkeilla voitaisiin käydä kauppaa samoilla toteutus- ja dokumentointivaatimuksilla kuin perinteisillä osakkeilla.

Ehdotus vaatii edelleen julkisen kommentointijakson ja SEC:n hyväksynnän ennen kuin muutokset voivat tulla voimaan.

SEC:n tarkastelu Nasdaqin tokenisaatiosuunnitelmasta voi muuttaa osakekauppaa

Nasdaq esitti hakemuksessaan, että tokenisoiduilla osakkeilla tulisi olla samat oikeudet ja suojat kuin niiden taustalla olevilla arvopapereilla.

Pörssi ehdotti, että tokenisoidut omaisuuserät merkittäisiin selkeästi, jotta selvitysyhtiöt ja Depository Trust Company voisivat käsitellä toimeksiantoja samalla tavalla kuin perinteisten osakkeiden kohdalla.

Lisäksi se lisäsi, että tokenisoidut arvopaperit asetettaisiin etusijalle yhtä lailla kuin perinteiset omaisuuserät toimeksiantojen täyttämisessä.

Kyseessä ei ole pelkkä tekninen muutos, vaan se käsittelee perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, miten osakkeita lasketaan liikkeeseen, määritellään ja selvitetään.

“Ratkaisu, joka on yksityiskohtaisesti kuvattu ehdotuksessa, on yksinkertainen ja hyödyntää nykyistä infrastruktuuria ja markkinarakennetta”, Nasdaqin talousjohtaja Sarah Youngwood sanoi Barclaysin rahoituspalvelukonferenssissa.

Jos muutos hyväksytään, tokenisoidut osakkeet tuodaan suoraan säännellyille Yhdysvaltain markkinoille, jolloin lohkoketjuteknologia siirtyy osakekaupan ytimeen reunamarkkinoiden sijaan.

Tämä voisi ratkaista kysymyksen siitä, tuleeko tokenisaatiosta Wall Streetin infrastruktuurin vakiokomponentti vai jääkö se niche-kryptoplatformien ilmiöksi.

Nasdaqin hakemus tulee samaan aikaan, kun Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset omaksuvat myönteisemmän asenteen digitaalisia omaisuuseriä kohtaan.

SEC:n puheenjohtaja Paul Atkins on ohjeistanut virastoa kehittämään selkeät säännöt siitä, milloin digitaaliset varat luokitellaan arvopapereiksi, kun taas komissaari Hester Peirce totesi hiljattain, että viranomainen on valmis tekemään yhteistyötä tokenisaatioyritysten kanssa edellyttäen, että ne paljastavat digitalisoitujen omaisuuserien luonteen.

⚖️ SEC Chair Paul Atkins claimed that the agency's regulation-by-enforcement approach to crypto has ended amid tokenization's rise.#SEC #PaulAtkinshttps://t.co/bqOB2Yrlt6 — Cryptonews.com (@cryptonews) July 2, 2025

Tokenisoidut arvopaperit ovat osakkeiden digitaalisia versioita, joilla voidaan käydä kauppaa lohkoketjussa. Kannattajat väittävät, että ne voisivat syventää likviditeettiä, mahdollistaa osittaista omistusta ja laajentaa pääsyä ulkomaisille sijoittajille.

Tokenisaatio mahdollistaa myös lähes reaaliaikaisen selvityksen ja ympäri vuorokauden tapahtuvan kaupankäynnin, toisin kuin perinteiset pörssit, jotka sulkeutuvat öisin ja pyhäpäivinä.

Nasdaq saa taustatukea rahoitusjäteiltä

Rahoitusjätit, kuten BlackRock, Franklin Templeton ja KKR, ovat kokeilleet rahastojensa osittaista tokenisaatiota, usein välittäjien kautta.

Useimmat tähän mennessä tokenisoidut osakkeet on laskettu liikkeeseen kolmansien osapuolien toimesta eikä yritysten itsensä, mikä aiheuttaa oikeudellisia ja sääntelyyn liittyviä haasteita. Nasdaq varoitti hakemuksessaan, että liikkeeseenlaskijoilta ei saa viedä kontrollia siitä, miten heidän osakkeillaan käydään kauppaa.

Skeptikot huomauttavat, että käyttöönotto on toistaiseksi ollut rajallista. JPMorgan Chase kertoi äskettäin asiakkailleen, että joukkovelkakirjojen ja muiden omaisuuserien tokenisaatio ei ole vielä saavuttanut suosiota kryptovaluuttapohjaisten toimijoiden ulkopuolella. Myös Citadel Securities on kehottanut sääntelijöitä varovaisuuteen, varoittaen riskeistä, jos selkeitä sääntöjä ei laadita.

Huolimatta näistä huolista Nasdaqin johtajat näkevät mahdollisuuden “rakentaa silta digitaalisten ja perinteisten omaisuuserien maailmojen välille.” Pörssin presidentti Tal Cohen totesi, että haasteena on varmistaa, että tokenisaatio kehittyy sijoittajansuojan ehdoilla.

Ehdotus tulee aikana, jolloin tokenisoitujen reaalimaailman omaisuuserien globaali kysyntä kasvaa, ja ulkomaiset alustat tarjoavat jo tokenisoituja versioita yhdysvaltalaisista osakkeista ja ETF-rahastoista kansainvälisille sijoittajille.

SEC:n hyväksyntä merkitsisi ensimmäistä suurta askelta tämän teknologian suoraan integroimiseksi Yhdysvaltain markkinoille.

Globaaleihin sääntelijöihin kohdistuu kasvavaa painetta tokenisoitujen osakkeiden noustessa

Suuria pörssejä ympäri maailmaa edustava Maailman pörssiliitto (WFE) on kehottanut sääntelyviranomaisia tiukentamaan tokenisoitujen osakkeiden valvontaa sijoittajansuojan ja markkinoiden eheyden turvaamiseksi.

Kirjeessään valvojille, kuten SEC:lle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA) ja IOSCO:n Fintech-työryhmälle, WFE varoitti, että lohkoketjupohjaiset osakkeet “jäljittelevät” osakkeita tarjoamatta osakkeenomistajan oikeuksia tai perinteisiä suojatoimia.

Järjestö kehotti soveltamaan arvopaperilainsäädäntöä tokenisoituihin omaisuuseriin sekä selkeyttämään omistajuuden ja säilytyksen sääntelykehystä.

Tokenisoidut osakkeet, jotka edustavat yritysten osakkeita lohkoketjupohjaisten tokenien muodossa, ovat kasvaneet voimakkaasti tänä vuonna.

💰 Tokenization of RWAs could unlock a $400 trillion traditional finance market, according to new research from @animocaresearch.#Tokenization #RWAhttps://t.co/Flp1yvBP3Y — Cryptonews.com (@cryptonews) August 25, 2025

RWA.xyz:n mukaan tokenisoitujen osakkeiden markkina-arvo on ylittänyt 465 miljoonaa dollaria, ja kuukausittaiset siirtomäärät ovat kasvaneet yli 280 prosenttia 287 miljoonaan dollariin. CoinGeckon tutkimuksen mukaan sektori on kasvanut lähes 300 % vuoden 2024 alusta lähtien.

Alustat kuten Robinhood, Kraken ja Coinbase testaavat uusia tokenisoituihin arvopapereihin liittyviä tuotteita. Heinäkuussa Robinhoodin osake nousi 26 % tokenisoitujen osakkeiden lanseerauksen ja kryptoinfrastruktuurin laajentamisen jälkeen.

📈 Ondo opens tokenized U.S. stocks and ETFs to global users via Ethereum, with real-time pricing and DeFi compatibility built in.#ondo #rwa #tokenizationhttps://t.co/F7dKdEShfH — Cryptonews.com (@cryptonews) September 3, 2025

Samaan aikaan Ondo Finance lanseerasi viime viikolla Ondo Global Marketsin, tarjoten yli 100 tokenisoitua yhdysvaltalaista osaketta ja ETF:ää kansainvälisille sijoittajille.

Japanilainen suuryritys SBI Holdings ja Startale Group ilmoittivat myös suunnitelmista rakentaa lohkoketjupohjainen kaupankäyntialusta tokenisoiduille osakkeille ja reaalimaailman omaisuuserille, tavoitteenaan jopa 18,9 biljoonan dollarin markkina vuoteen 2033 mennessä.

Onko Nasdaq avaamassa “tikittävää aikapommia”?

Vaikka kannattajat korostavat etuja, kuten 24/7 kaupankäyntiä ja alhaisempia kustannuksia, sääntelyviranomaiset varoittavat oikeudellisista ja toiminnallisista riskeistä.

ESMA:n toimitusjohtaja Natasha Cazenave sanoi, että tokenisoidut varat vaativat yhä vahvoja suojamekanismeja: “Tokenisoidut arvopaperit ovat yhä arvopapereita.”

Hän korosti, että teknologian tarkoituksena ei ole keksiä uusia omaisuuseriä, vaan kääriä perinteiset instrumentit – kuten joukkovelkakirjat, osakkeet ja rahasto-osuudet – digitaaliseen kerrokseen.

Cazenave totesi, että edut kuten saatavuus ympäri vuorokauden, pienemmät kustannukset ja reaaliaikainen toteutus ovat houkuttelevia erityisesti jälkikäsittelyn tehokkuuden kannalta.

Silti ilman asianmukaista sijoittajansuojaa tokenisaatio uhkaa muuttua “tikittäväksi aikapommiksi”, sillä omistusoikeudet, selvityksen lopullisuus ja säilytys herättävät merkittäviä oikeudellisia kysymyksiä.