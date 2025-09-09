Nouseeko Bitcoin 130 000 dollariin – tokenisaatio avuksi?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on noussut noin 112 000 dollariin. Nousua on tullut vajaa prosentti viimeisen 24 tunnin aikana, ja volyymi on 40,5 miljardia dollaria.

Markkina-arvo on 2,24 biljoonaa dollaria, ja liikkeellä on 19,92 miljoonaa BTC:tä. Hintakehityksen lisäksi Bitcoinin taustalla vaikuttavat kolme voimakasta ajuria: Nasdaqin siirtyminen tokenisoituihin osakkeisiin, kasvava institutionaalinen kertyminen sekä tekninen rakenne, joka viittaa mahdolliseen läpimurtoon.

Nasdaq on virallisesti jättänyt hakemuksen SEC:lle salliakseen tokenisoitujen yhdysvaltalaisten osakkeiden kaupankäynnin, mikä olisi merkittävä askel lohkoketjuteknologian yhdistämisessä perinteisiin markkinoihin. Ehdotuksessa sijoittajat voisivat valita perinteisten osakekauppojen ja lohkoketjuun sidottujen tokenien välillä, jotka merkitään selvityksessä.

Jos ehdotus hyväksytään, se ei ainoastaan modernisoisi rahoitusmarkkinoita, vaan myös korostaisi lohkoketjuinfrastruktuurin kasvavaa merkitystä valtavirran rahoituksessa.

Samaan aikaan instituutiot ja valtiolliset toimijat jatkavat Bitcoinin keräämistä. Japanilainen Metaplanet lisäsi tällä viikolla 136 BTC:tä, nostaen sen kokonaisomistukset yli 20 000 BTC:hen (yli 2 miljardia dollaria).

El Salvador juhlisti “Bitcoin-päivää” symbolisella 21 BTC:n ostolla, nostaen kansalliset varannot 6 313 BTC:hen. Michael Saylorin Strategy hankki lisäksi 1 955 BTC:tä, arvoltaan noin 217 miljoonaa dollaria, nostaen kokonaismääränsä 638 460 BTC:hen ja vakiinnuttaen asemansa maailman suurimpana yritysomistajana.

Nämä toimet viestivät, että Bitcoinia ei vain oteta käyttöön finanssi-infrastruktuurissa, vaan sitä yhä enemmän omistavat pitkäaikaiset haltijat, mikä vähentää saatavilla olevaa tarjontaa.

Mitä nämä toimet tarkoittavat Bitcoinille

Näiden tapahtumien vaikutukset ulottuvat otsikoita pidemmälle.

Nasdaqin siirtyminen tokenisaatioon voi nopeuttaa institutionaalista käyttöönottoa, tuoda lohkoketjupohjaiselle selvitykselle uutta legitimiteettiä ja antaa Bitcoinille epäsuoraa tukea ekosysteemin kasvavan luottamuksen kautta.

Valtiolliset ja yritysostot korostavat kasvavaa uskoa siihen, että Bitcoin voi toimia suojana taloudellista haavoittuvuutta ja fiat-valuutan heikentymistä vastaan. Metaplanetin tavoite saavuttaa 210 000 BTC vuoteen 2027 mennessä alleviivaa tätä strategista muutosta.

Rajoitettu tarjonta – yli 19,9 miljoonaa BTC:tä louhittu ja alle 1,1 miljoonaa jäljellä – tarkoittaa, että institutionaalinen osto suoraan lisää niukkuuden painetta.

Yhdessä nämä tekijät luovat perustan Bitcoinin nousun jatkumiselle, mikäli tekniset tasot säilyvät suotuisina.

Bitcoin hintaennuste 9.9.2025

Bitcoin konsolidoituu nousevassa kolmiossa, joka on nouseva jatkokuviomuoto. Hinta on 112 387 dollaria ja painaa vastusta 113 400 dollarissa, tehden korkeampia pohjia elokuun lopusta lähtien.

50 päivän liukuva keskiarvo 111 230 dollarissa toimii tukena, kun taas 200 päivän liukuva keskiarvo 112 777 dollarissa on lähin vastus. Jatkuva EMA-risteys lisäisi nousuvauhtia. Kynttiläkaavio näyttää siirtyneen epävarmuudesta (dojit ja pyörivät yläosat) vihreisiin sulkeutumisiin, mikä viittaa kertymiseen.

RSI on 62, mikä on vakaa mutta ei ylikuumentunut, viitaten siihen, että nousuvaraa on ennen kuin liike saavuttaa äärirajat.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Jos Bitcoinin kurssi murtaa 113 400 dollarin tason volyymin tukemana, seuraavat nousutavoitteet ovat 115 400 ja 117 150 dollaria, jotka TradingView on merkinnyt läpimurtopolulla. Tällainen liike vahvistaisi, että viimeaikainen puristus toimi valmisteluna uudelle nousulle.

Toisaalta, jos 111 500 dollaria ei pidä, on olemassa riski pudotuksesta 110 000 tai 108 450 dollariin; kuitenkin nouseva trendilinja viittaa siihen, että laskut ovat korjausliikkeitä eivätkä merkkejä käänteestä.

Sijoittajille pitkä positio yli 113 400 dollarin tarjoaa houkuttelevan asetelman ostaa Bitcoinia, stop-loss alle 111 200 dollarissa riskin hallitsemiseksi. Läpimurto voisi asettaa Bitcoinin seuraavaan nousuvaiheeseen, mahdollisesti kohti kuusinumeroinen hintaa ja jopa 130 000 dollarin tavoitetta tulevassa syklissä.

Hashkey avaamassa Aasiaan 500 miljoonan dollarin rahaston

HashKey Group, yksi Aasian johtavista digitaalisten omaisuuserien rahoituspalveluyrityksistä, on paljastanut suunnitelmansa käynnistää alueen suurimmaksi väitetty monivaluuttainen digitaalisten omaisuuserien kassanhallintarahasto (DAT-ekosysteemirahasto).

Tällä viikolla julkistettu hanke pyrkii keräämään yli 500 miljoonaa dollaria ensimmäisessä vaiheessaan ja luomaan pitkäaikaisen institutionaalisen sillan perinteisen rahoituksen ja lohkoketjuomaisuuden välille.

HashKey DAT -rahasto yhdistää pääoman, ekosysteemin kasvun ja markkina-arvon

DAT-rahasto on rakenteeltaan jatkuva sijoitusväline, joka sallii säännölliset merkinnät ja lunastukset institutionaalisten likviditeettitarpeiden mukaisesti.

HashKey kertoi rahaston rakentavan hajautetun salkun projekteista, jotka keskittyvät valtavirran kryptoomaisuusluokkiin, alkaen Ethereum- ja Bitcoin-ekosysteemeistä.

Sijoittamalla globaaleihin DAT-yrityksiin ja operoimalla niitä yhtiö pyrkii edistämään digitaalisten omaisuuserien standardoitua hallintaa sekä tukemaan Web3-sektorin kestävää kehitystä.

HashKeyn lähestymistapa yhdistää sijoittamisen suoraan osallistumiseen ekosysteemiin. Yhtiö ohjaa pääomaa DAT-yrityksiin ja osallistuu aktiivisesti niiden toimintaan, luoden niin sanotun “pyörrevaikutuksen” sijoittamisen, ekosysteemin käyttöönoton, markkina-arvon kasvun ja likviditeetin irtautumisten välillä.

Tämä on yksi ensimmäisistä yrityksistä lähestyä DAT-konseptia paitsi pääomamarkkinoiden näkökulmasta, myös ekosysteemikehityksen kannalta.

Yhtiö korosti, että DAT on enemmän kuin vain lyhytaikainen trendi. Kun perinteiset rahoitusmarkkinat ja krypto-omaisuusluokat lähentyvät, DAT on nousemassa rakenteellisesti merkittäväksi mekanismiksi institutionaalisten toimijoiden pääsylle sektoriin.

Toisin kuin passiiviset pörssinoteeratut tuotteet, DAT on suunniteltu kryptokaupan korkean volatiliteetin ja 24/7-luonteen mukaan.

Yhdistämällä perinteiset hinnanmuodostusmenetelmät lohkoketjupohjaisiin rakenteisiin, DAT tarjoaa uuden kanavan institutionaalisille sijoittajille ja samalla polun lohkoketjuekosysteemeille kohti sääntelynmukaisuutta ja maailmanlaajuista käyttöönottoa.

HashKeylle rahasto on jatkumoa sen pitkäaikaiselle roolille Ethereum-ekosysteemissä. Yhtiön puheenjohtaja Dr. Xiao Feng oli varhainen Ethereumin tukija ja edisti lohkoketjuteknologian käyttöönottoa Aasiassa.

Viimeisen vuosikymmenen aikana HashKey on sijoittanut yli 600 lohkoketju- ja kryptoprojektiin, joista yli 400 liittyy Ethereumiin.

Yhtiön liiketoiminta kattaa nyt useita aloja, kuten HashKey Capitalin, HashKey Exchangen ja HashKey Cloudin, joka on yksi Aasian suurimmista solmupalveluntarjoajista.

HashKey on myös rakentanut oman infrastruktuurinsa HashKey Chainin avulla – kyseessä on Ethereum Layer 2 -ratkaisu, joka lanseerattiin kahdeksan kuukautta sitten ja turvaa tällä hetkellä 172,6 miljoonan dollarin edestä on-chain-omaisuutta.

Yhtiö on listannut oman alustatokeninsa, HSK:n, joka toimii koko ekosysteemissä, mukaan lukien pörssit, tokenisointipalvelut ja infrastruktuuritarjonta.

Hashkey on laajentanut ympäri maailmaa

Yhtiö on laajentunut aggressiivisesti globaaleille markkinoille keskittyen sääntelynmukaisuuteen. Viime kuukausina HashKey on saanut viranomaisluvat merkittävissä maissa, mukaan lukien Hongkong, Singapore, Japani ja Irlanti.

Lähi-idässä Dubain virtuaalivarojen sääntelyviranomainen myönsi HashKey MENA:lle alustavan lisenssin, joka mahdollistaa välitys- ja pörssipalvelujen tarjoamisen alueella.

Euroopassa HashKey Europe sai virtuaalivarapalveluntarjoajan lisenssin Irlannin keskuspankilta osana EU:n uutta MiCA-sääntelykehystä.

Yhtiö on myös tehnyt yhteistyötä perinteisten rahoitusalan toimijoiden kanssa yhdistääkseen digitaaliset varat ja arvopaperit. Kesäkuussa kiinalainen välittäjä GF Securities liittoutui HashKeyn kanssa lanseeratakseen tokenisoituja arvopapereita, jotka on nimetty Yhdysvaltain dollareissa, Hongkongin dollareissa ja offshore-juaneissa. Ne sisältävät päivittäisen lunastusominaisuuden ja perustuvat HashKey Chain -infrastruktuuriin.

HashKeyn laajempaa strategiaa vauhdittaa se, että sääntelyviranomaiset eri puolilla maailmaa kiristävät valvontaa digitaalisista varoista. Nasdaqin päätös syyskuun alussa tiukentaa yritysten kryptosijoitusten tarkastelua mainittiin yhtiön toimesta todisteena siitä, että ala on siirtymässä “vahvimpien selviytyminen” -vaiheeseen.

HashKey painotti, että sääntelymukaisuus, hallintotapa ja riskienhallinta tulevat olemaan ratkaisevia tekijöitä siinä, mitkä instituutiot menestyvät.

Katsottaessa tulevaisuuteen, HashKey kertoi, että DAT-rahasto ei ole pelkästään pääoman keruuta, vaan pyrkii rakentamaan infrastruktuuria, joka yhdistää institutionaalisen rahan lohkoketjuekosysteemeihin.

”Tavoitteena on päästä pidemmälle, ei vain nopeammin”, yhtiö totesi, kuvaten rahastoa pitkäjänteisen digitaalisten omaisuuserien kehityksen perustaksi.

